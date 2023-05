Vlado Boban javljat će se iz Zadra: 'Imat ćemo i najstarijeg natjecatelja koji ima preko 90 godina'

Prve nedjelje u svibnju, cijeli svijet još će se jednom ujediniti u istom cilju – trčati za one koji to ne mogu. Globalna utrka Wings for Life World Run, čiji je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine, održat će se 7. svibnja. Uživo iz Zadra u program Nove TV uključit će se voditelji Mia Kovačić i Vlado Boban koji će pratiti svaki korak i dijeliti najnovije informacije o utrci. Mia i Vlado tako će gledatelje provesti kroz cijeli događaj, s razgovorima s poznatim sportašima i sudionicima utrke, a tu će biti i posebni gosti koji će pružiti svoj pogled na ovu posebnu manifestaciju.

Ususret vikendu u Zadru porazgovarali smo s Vladom Bobanom koji nam je otkrio zbog čega mu ova utrka i rad na ovom projektu toliko unači i osobno.

''Naravno da se radujem. To je kao 'posao'. Zapravo, uživamo u pripremi ovog projekta. Nema velikog stresa jer je ekipa uhodana već godinama unatrag tako da ćemo guštati", kazao nam je u razgovoru.

Javljat ćete se s utrke zajedno s kolegicom Miom Kovačić, a imat ćete i razgovore s poznatim sportašima. Možete li otkriti koji su to poznati sportaši?

Ona mi je zabranila da kažem koji će to bit (a bit će ih). A kako ja slušam snažniji spol neću vam reći.

Foto: Nova TV

Osim njih, imat ćete i posebne goste?

Imat ćemo, između ostalog i najstarijeg natjecatelja koji ima preko 90 godina…

Vidite li sve veći interes za ovu utrku iz godine u godinu?

Svako tko dođe na WFL i osjeti tu čaroliju vraća se. Znam da se utrka svake godine rasproda u rekordnom roku tako je bilo i ove.

Koliko se vama razlikuje rad na ovakvom projektu u suprotnosti s drugim projektima koji nemaju možda ovako plemenitu svrhu?

Ovaj projekt shvaćamo kao odmor na kojem se napunimo pozitivnom energijom. Nema one klasične nervoze, rokova . Svi gosti koje dovodimo rado se odazovu, kada to isto radite za primjerice nogometne emisije morate okrenuti po 50 brojeva dok netko ne pristane.

Osjećate li i osobnu odgovornost za što bolju reprezentaciju utrke?

Osjećam odgovornost da budem veseo, informativan, edukativan i da se što više ljudi 'zapali' za ovaj projekt za iduća izdanja. Jer WFL to zaslužuje.

Iza Vas su brojni intervjui i putovanja. Kojeg bi ste sportaša ili intervju izdvojili da je ostavio poseban dojam?

Uf, puno ih je. Imao sam puno intervjua s Ivanom Balićem i rijetko koji je bio normalan. Ovim putem pozdravljam barbu Balića baš mi nedostaju naša druženja…

Iako iza sebe imate godine iskustva, javlja li se još uvijek trema?

Naravno. Javi se doduše jako rijetko, ali je ima. Najčešće ako me nešto zatekne na terenu pomalo nespremnog i kada se dogodi u posljednji čas. Ili kada su u pitanju neke pravno sportske zavrzlame gdje nisam doma pa moram biti puno koncentriraniji da ne pobrkam stvari.

Poznato je i da ste pred sobom imali mogućnost profesionalne karijere nogometaša. Kao ljubitelju sporta, je li vam žao što niste išli tim putem?

Mislim da bi prije došao do dejta sa Evom Mendes nego do ozbiljne nogometne karijere. Nogomet obožavam, ali ja sam našutavao loptu po niželigaškim livadama. Volio sam trenirati, ali sam bio sasvim prosječan.

Foto: Nova TV

Osim reportaža, intervjua i javljanja uživo, volite raditi i na dokumentarnim filmovima. Što je toliko posebno u dokumentarcima što ne možete ispričati u reportažama?

Ne opterećujete se s trajanjima, i dokumentarni film ostaje. Uostalom, ljudi će doći u kino pogledati dokumentarni film ali ne i vašu reportažu ili intervju. Ionako živimo u super brzom vremenu gdje se neki filmić, video kako god želite mjeri u sekundama jer nitko nema koncentracije. Dokumentarci na kratko barem zaustave vrijeme zato ih volim. Uskoro pripremamo opet nešto 😊

