Vladimir Kočiš Zec o nedavnim lažnim vijestima da je umro: 'To nije za šaliti se'

Neko vrijeme korisnici društvenih mreža primijetili su lažne informacije kako je pjevač i gitarist grupe Novi Fosili u neviđenom skandalu pa čak i da je preminuo.

- Gluposti. Za svaku osudu. Netko me uzeo na zub. Nemoguće pronaći izvor, tako da ću to ignorirati, rekao je Vladimir Kočiš Zec (75) za 24 sata nakon što se prethodnih dana na društvenim mrežama šire lažne vijesti o njemu.

Naime, na Facebooku se pojavila sponzorirana objava pod naslovom "Skandal koji je šokirao cijeli svijet" uz opis: "Vladimir Kočiš Zec u neviđenom skandalu, karijera u opasnosti". Uz objavu stoji fotografija koja je stvorena s pomoću umjetne inteligencije, a u pozadini se ponavlja riječ skandal.

S nešto drugačijom fotografijom, link slične lažne vijesti prikazuje lažni članak jednog hrvatskog medija. Na njoj se nalazi članak u kojem stoji kako se Zec "našao pod prijetnjom sudskog postupka od strane Hrvatske narodne banke zbog izjava koje je dao uživo u programu". Na fotografiji je dodana i slika TV i radijske voditeljice Barbare Kolar.

No, najbizarnija vijest koja se proširila je vijest o smrti dragog glazbenika. "Tužan je dan za Hrvatsku: opraštamo se od Vladimira Kočiša Zeca", glasio je naslov objave, dok je u opisu pisalo "Zemlja je izgubila jednog od svojih najpoznatijih glazbenika". Dosta ljudi je vidjelo tu objavu na kojoj ima puno komentara pa čak i preko 130 reakcija, među kojima prevladava tužni emoji. Osim toga, objava se dosta dijelila dalje pa se o svemu oglasio i glazbenik.

- Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu - rekao je Kočiš Zec.

