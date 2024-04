Više od tisuću prijavljenih za SHIP 2024.: Ovo su prva imena koja stižu u Šibenik

"Ovo stvarno nije bilo lako, očekivali jesmo da će biti puno prijavljenih, ali nas je iznenadila brojka. Ponosni smo što je SHIP nakon samo jedne godine izazvao ovakav interes. Nije bilo lako odabrati, ima genijalnih domaćih i stranih bendova, puno više nego imamo prostora i vremena, ali to su bile slatke brige. Vjerujem da ćemo vam predstaviti neka od najboljih imena na svjetskoj glazbenoj sceni", rekli su iz organizacije SHIP-a.

Drugi po redu SHIP održat će se od 12. do 15. rujna u gradu domaćinu i prvog SHIP-a ikad, u Šibeniku. Već nekoliko mjeseci traju prijave i preslušavanje prijavljenih, a nakon što smo saznali da je ovogodišnji headliner !!! (CHK CHK CHK), sada konačno znamo i prvih trinaest koji će stati na stage tvrđave sv. Mihovila, kluba Azimut, Kuće umjetnosti Arsen ili Tunela.

I ove godine će 42 domaća i strana izvođača zasvirati pred predstavnicima europske, ali i svjetske scene. Prošle je godine publika SHIP-a brojala preko 3.000 ljudi, a prva imena koja će se ukazati pred ovogodišnjom publikom su: Techno duo DBFB iz Hrvatske, sastavljen od Bosnyaka i Observera, otisnuo se na putovanje kroz dub akorde i hipnotičke melodije. Njihov cilj je osvježiti dub techno, dodajući mu novu snagu i neodoljiv šarm. S izdanjima na etiketama poput Secession, Illegal Alien i After Us Records, DBFB stvara svoj poseban prostor u svijetu techna, a sad taj svijet stiže na SHIP gig u Šibenik. Predstavljaju trake koje istražuju teksture, šumove i melodije uz duboke basove, stvarajući svježi pogled na techno scenu. Njihova glazba podržana je od strane mnogih velikana industrije, uključujući Laurenta Garniera, Richieja Hawtina, Dax J., Rødhåd, Marcela Dettmanna, Takaakija Itoha i mnogih drugih.

Foto: promo

Dope Kukjata je boy bend iz Makedonije čiji su članovi i više nego zanimljivi. Izdali su oko 10 albuma, imali su, kako kažu, nekoliko loših djevojaka i pjesmu s Tupacom. Njihov debi bio je 2018. kada su objavili svoj prvi hip-hop futuristički album pod nazivom "3018". Dvije godine kasnije objavili su svoj drugi album, ovoga puta kompilaciju u produkciji Lucasa Pomatskog, pod nazivom "Sam doma". Sljedeće godine (2021.) objavili su "Sam Doma 2", kompilacijski album u produkciji Basmina. Njihov posljednji album pod nazivom "SUPERGRUB BOiBAND" objavljen je 8. listopada 2022. Ovo ljeto stižu na SHIP 2024., pitat ćemo ih nakon gig-a šta je s tim lošim djevojkama.

Pseudonacionalistički krumpir, lokalne tržnice okupirane porilukom, psi u svemiru... Sve to ide u čudan, šareni svijet Franeka Warzywe i Młodyja Budde (Frankie Veggies & Young Buddha) koji nam stiže na SHIP 2024. Senzacionalni audio-vizualni poljski dvojac postao je popularan putem interneta, ali najviše žude (osim za povrćem, naravno) za sirovom energijom nastupa uživo. Bilo da je predstavljen u umjetničkoj galeriji, na tržnici hrane ili u koncertnoj dvorani, njihov spoj hyperpopa, jazza i punka pomiješan s vizualima koji oduševljavaju, aposlutno je strastven (i hranjiv) performans koji se ne propušta. Jedna od kul stvari koju treba istaknuti je ta da ih je Anthony Fantano, najjači glazbeni opinion maker danas s YouTube kanalom The Needle Drop koji ima 3M followera, stavio na listu TOP 15 najboljih EP-a 2023. Jedva čekamo da povrtni magic prodefilira kroz Šibenik.

Foto: promo

Iza pseudonima IDEM krije se Antun Aleksa, kantautor, multinistrumentalist, booker, menadžer, festivalski organizator, diskograf i dobri duh aktualne zagrebačke scene te član bendova Porto Morto, Trophy Jump i JeboTon Ansambl. Album "POYY" - „Bedroom indie diy post pop punk smeće“ kako mu tepaju jedno je od najboljih ne samo domaćih nego i regionalnih izdanja prošle godine, a IDEM-u je donio tri Rock&Off nagrade (Album godine, Rock&Off izvođač godine i Veliki prasak) te Porinovo priznanje kao najbolji Novi izvođač godine te je uvršten u „100 ARTISTS TO WATCH“ glazbene nagrade IMPALA. Osim toga, ovaj album donio mu je rasprodan koncert u Vintageu, a dan poslije i u Mochvari. IDEM, we're glad to have you!

Željka Veverec je pjevačica koja je javnosti najprije poznata kao pjevačica odličnog soul funk benda Mangroove s kojim je objavila pet hvaljenih albuma, također je suradnji sa talijanskim producentom i klavijaturistom Soul Basementom snimila album soul jazz balada "Yesterday, Today, Tomorrow" koji su objavili za Berlinsku etiketu Stereo Delux. Krajem 2021. godine je pod umjetničkim imenom Je Veux objavila i svoj prvi solistički album "I Glow" s kojim je stvarno zasjala, album je pobrao odlične kritike u cijeloj regiji, a hrvatski glazbeni novinari i kritičari su ga proglasili domaćim albumom godine. Album je osvojio i 4 nezavisne glazbene nagrade glazbenih novinara Rock & Off, Porin za najbolji album Elektroničke glazbe, a bio je nominiran i za album godine. SHIP ekipa odabrala ju je za najjači gig ikad - ove godine stat će na jedan od četiri stage-a u Šibeniku. C U J V!

Foto: promo

Sa sjedištem u Brightonu, Lambrini Girls su Phoebe Lunny (vokal/gitara - ona/oni) i Lilly Macieira (bas - ona/oni) i sve što rade vrti se oko najvažnijih društvenih problema. Njihov novi singl "God's Country" gromoglasna je punk himna, producirana s Danielom Foxom iz Gilla Banda koja spaja sirovu snagu s oštrom društvenom kritikom. Na svojim nastupima kreiraju safe space i glasno progovaraju protiv seksizma, homofobije, transfobije i seksualnog uznemiravanja.

Hvaljene su od strane BBC Radio 1, 6 Music, NME, predstavljene na Kerrang! s obradom sa Sleater-Kinneyem i nominirane za Rolling Stone UK Award. Svirale su preko 100 koncerata i velikih festivala u 2023., uključujući one s Frankom Carterom i Rattlesnakesima, Gilla Bandom, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs i Iggy Popom. SHIP 2024. ih čeka raširenih ruku, imamo i mi vrućih tema na izvoz.

