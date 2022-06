Osobna ekološka higijena je nešto što bi trebao biti standard ponašanja svakog pojedinca

Vinko Filipić osnivač je brojnih projekata, kao što su Green.hr, Fashion.hr, Baš Naš festival, beauty brand Noelle te Red agencija. No, to nije sve. Naime, ove godine drugi put organizira i Greencajt festival koji se održava od 3. do 5. lipnja u Rougemarin parku. Riječ je o najvećem zelenom festivalu u regiji na kojem će se diskutirati o održivim temama te poticati na zelene promjene kroz različite sadržaje - panel diskusije, predavanja, radionice, izložbu električnih automobila. Upravo povodom toga porazgovarali smo s Filipićem koji nam je otkrio sve o ovom projektu, ali i poneki detalj iz privatnog života.

Ove godine održava se drugo izdanje međunarodnog Greencajt festivala. Kako ste došli na ideju da pokrenete takav projekt?

- Već nekoliko godina intenzivno razmišljam kako kao društvo idemo u krivom smjeru te kako ekološkim pitanjima ne pridodajemo ni približno onoliko pažnje koliko zaslužuju. Ta nebriga o ograničenim resursima koju uzimamo zdravo za gotovo motivirala me da pokrenem Green.hr platformu, čiji dio je Greencajt festival!

Jeste li u ove dvije godine nakon otvaranja platforme Green.hr primijetili neke pozitivne promjene?

- Vjerujem da ovakvi projekti mijenjaju stanje svijesti i da na adekvatan način progovaraju o najvećem izazovu današnjice, pomažu da se kao društvo senzibiliziramo i shvatimo da klimatska kriza nije tuđi nego naš problem. Ukoliko ne želimo u povijesti biti zabilježeni kao posljednja generacija koja je imala šansu nešto napraviti, a nije napravila dovoljno, moram vjerovati u pozitivne promjene koje naravno da primjećujem, ali mislim da su još uvijek prespore.

Jednom ste rekli ste da pazite na odvajanje otpada, smanjili ste konzumaciju mesa, svjetlo ne gori u prostorijama u kojima ne boravite... Imate li još neke nove savjete za to kako svaki čovjek može sam pridonijeti očuvanju okoliša?

- Stvari koje ste spomenuli su općepoznate da bih ih sada naglašavao. Osobna ekološka higijena je nešto što bi već sada trebao biti standard ponašanja svakog pojedinca. Mislim da je puno bitnije razgovarati o tome koliko kao društvo možemo utjecati na velike promjene. Na primjer, posljednji parlamentarni izbori u Danskoj pretvorili su se u klimatske izbore, tj. klima je bila glavna tema svih predizbornih skupova. Pod pritiskom građana, Danska je donijela klimatski zakon kojim se obavezala da će do 2030. smanjiti emisiju C02 za čak 70 posto. Takav način razmišljanja volio bih vidjeti i u Hrvatskoj.

Na programu Greencajt festivala je i nekoliko zanimljivih panela. Tko su ovogodišnji panelisti i koji su ostali highlightsi festivala?

- Više od 60 inozemnih i domaćih stručnjaka tijekom više od 20 panela otvorit će različite teme vezane uz pametne gradove, obrazovanje, zanimanja budućnosti, inovacije kao dio rješenja, otpad kao sirovinu, ulogu medija i važnost kompanija u zelenoj tranziciji. Posebno mi je drago što će Greencajt ugostiti i strane predavače, među kojima su Göran Carstedt, bivši CEO kompanije Volvo i Ikea, Riti Tiimus, sustainability managerica L'Oreala za cijelu Europu, Bonita Norris, najmlađa Britanka koja je osvojila Mount Everest i Sjeverni pol, Klara Schedlich, zastupnica u berlinskom parlamentu, ambasadori Danske, Švedske, te brojni domaći stručnjaci. Osim toga, predstavit ćemo expo zonu s električnim automobilima, a zahvaljujući suradnji s partnerom Next bike, na festival ćete cijelo vrijeme njegova trajanja moći doći njihovim biciklima, i to besplatno. I taj način želimo ostaviti što manji ugljični otisak u prirodi.

Možete li nam otkriti nekog glazbenog gosta?

- Iako to nije smisao Greencajta, želja nam je da se nakon inspirativnih i zanimljivih panela svi sudionici malo opuste, međusobno druže i razmijene znanja i iskustva. U tom smislu, u petak 3. lipnja nastupit će kultni splitski band TBF, a u subotu 4. lipnja Dino Dvornik tribute band. Bitno je naglasiti da su, osim sudionika konferencije, pozvani svi te da se karte mogu kupiti preko sustava Entrio. Sav prihod od prodanih ulaznica bit će doniran za ekološke akcije čišćenja.

Vi ste i pokretač Fashion.hr-a. Danas puno slušamo o održivoj modi. Smatrate li da je ono što domaći dizajneri rade upravo nešto što bi moglo biti dio tog pokreta?

- Apsolutno. Domaći dizajneri rade male serije, uglavnom kupuju materijale lokalno, i koriste apsolutno svaki metar tog materijala. Kod mnogih je razlog tome činjenica da nemaju financijsku moć da se razviju u velike brendove, ali moram priznati da u zadnje vrijeme mnogi od njih pokazuju i ekološku komponentu, te da su vrlo svjesni činjenice da je modna industrija jedan od najvećih zagađivača prirode. Tako da, u ekološkom smislu, palac gore za hrvatsku modu!

Naravno, kad pričamo o održivoj modi, second-hand shopovi nameću se kao najbolja opcija. Mnogi ipak nisu spremni na taj korak, ono što najčešće čujem je da se ljudi boje da je vlasnik nekog odjevnog predmeta preminuo. Imate li vi neki komad iz second-handa ili možda najdraži second-hand shop?

- Možda je to bilo tako ranije, ali danas su second-hand shopovi cool mjesta gdje ljudi razmjenjuju odjeću koja im je višak ili je iz nekog drugog razloga ne žele više nositi. Dakle, porast ekološke svijesti rezultirala je i činjenicom da će ljudi radije tu odjeću odnijeti u second-hand, nego je baciti u smeće. Ja osobno odjeću doniram na drugi način, a što se tiče vlastitog ormara, nemam komade iz second-hand dućana, ali imam jako puno odjeće hrvatskih dizajnera koja je svevremenska. Neki komadi su stariji i od 10 godina.

Pandemija i rat u Ukrajini utjecali su na sve grane gospodarstva. Pandemija je pogotovo utjecala na event industriju. Što je s Fashion.hr-om i možemo li očekivati nove revije?

- Nacionalni tjedan mode Fashion.hr održao je svoje posljednje izdanje usred covida, u proljeće 2020. Te sam godine slavio nekoliko jubileja, od čega 20 godina rada u modnoj branši i organizaciju 30. tjedna mode. Tada sam objavio, a za sada se ništa nije promijenilo, da je za nas ta epoha završena. U mom životu pojavili su se neki drugi projekti kojima želim dati priliku da izrastu u velike brendove kakav je slučaj i s brandom Fashion.hr. Što se tiče tjedana mode, pojavit će se neka nova lica i unaprijed se radujem da vidim što imaju pokazati.

Fashion.hr, Green.hr, Red agencija, Greencajt festival, Baš Naš festival, beauty brand Noelle... Čini se da imate puno interesa. Je li vas oduvijek to sve zanimalo?

- Ne sve odjednom. Interesi se razvijaju kroz godine, a ja se ovim poslom bavim gotovo 25 godina. Naravno, imam i tu sreću da se kroz godine okupio odličan tim koji dijeli jednaku strast prema ovim projektima, i bez kojih ovo sve ne bi bilo moguće.

Već smo zaključili kako imate puno projekata. Stižete li se posvetiti svemu? Što je s odmorom? Uspijevate li otići na kavu ili ručak koji nemaju veze s poslom?

- Sa svakim projektom imam i neku emotivnu sponu, želju da on sutra bude bolji nego je danas, tako da pokušavam naći vremena, iako je to vrlo izazovno. Naravno, svaki od tih projekata ima profesionalce koji odgovorno rade i predani su ideji da pokušamo biti još bolji. Što se tiče odmora, naravno da bih volio imati više vremena za svoje najbliže, ali nekako sve uspijem organizirati.

Surađujete s puno ljudi. Jeste li društvena osoba pa vam to dolazi prirodno ili se morate pripremiti za neki sastanak u ogledalu?

- Mislim da sam jako društvena osoba, tako da tu nemam nikakvih problema. Za sastanke se moram pripremati u smislu argumenata koje moram iznijeti, ali kako sve svoje projekte znam u dušu, ni to mi ne predstavlja preveliki izazov. Sve u svemu, uživam u svom poslu, i smatram ga privilegijem.

Pročitala sam u jednom intervjuu da vam je najveći idol slavni filmski boksač Rocky. Je li se to promijenilo?

- Ha, odakle ste to izvukli. Iskreno, u mom uredu i dalje visi originalni poster iz filma. Ako bih to rekao i danas, zvučalo bi pomalo infantilno, ali i dalje me visoko motivira glavna vrijednosna poruka filma: uz vjeru u sebe i predan rad uspjeh je zagarantiran!

Oženili ste se prije tri godine, sada već imate i malo dijete...Tko je stroži roditelj, supruga Sanela ili vi?

- Teško je odgovoriti na to pitanje, ali ako bih morao birati, rekao bih da sam ja možda malo stroži, iako je to sve vrlo subjektivno. Franko je prvo dijete u obitelji tako da nas sve vrti oko malog prsta.