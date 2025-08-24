Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
BILO JE NAJBOLJE IKAD

VIDEO Viralna snimka! Baby Lasagna priredio iznenađenje obožavateljici: 'Znači, legenda je istinita?'

Zagreb: Cesarica gala party, nastupi
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
24.08.2025.
u 16:20

Marko Purišić još jednom je dokazao svoju spontanost priredivši nezaboravno iznenađenje obožavateljici. Dok je pjevala njegov hit, pridružio joj se na pozornici.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, još jednom je dokazao svoju spontanost priredivši nezaboravno iznenađenje obožavateljici. Kako pišu fanovi, scena se odvila na eurovizijskom krstarenju Baltikom. Tijekom karaoke večeri, djevojka imena Sini izvodila je "Rim Tim Tagi Dim", a dok su odjekivali prvi taktovi, na pozornicu joj se pridružio sam autor hita. Snimka prikazuje njezino iznenađenje koje se brzo pretvorilo u sreću dok su zajedno podigli atmosferu.

Glazbenik je trenutak podijelio na svom profilu na TikToku, gdje ga prati više od pola milijuna ljudi, priznavši vlastitu nervozu. - Iznenadio sam djevojku na pozornici. Pjevala je moju pjesmu pa sam se odlučio pridružiti. Mislio sam da će biti neugodno, ali bilo je najbolje ikad - napisao je Purišić u videu koristeći ženski glas koji se u posljednje vrijeme ustalio kao trend na društvenim mrežama.

@thebabylasagnaofficial

karaoke night 😍

♬ original sound - The Baby Lasagna Official

Reakcije na video bile su eksplozivne, a komentari su stizali iz cijelog svijeta. - "Pala bih u nesvijest od šoka", "Ovo bi bio moj san" - samo su neke od poruka. Jedan komentar najbolje je sažeo situaciju: - Znači, legenda je istinita, kad zapjevaš 'Rim tim tagi dim', Marko se pojavi na pozornici? - našalio se. Ovaj potez potvrdio je Lasagninu prizemnost koja ga je učinila miljenikom publike diljem Europe.

VIDEO Baby Lasagna zabrinuo fanove pred nastup: 'Mamuran sam i stalno trčim na toalet'
Zagreb: Cesarica gala party, nastupi
1/20

Popularnost Baby Lasagne ne jenjava ni nakon Eurosonga. Njegova europska turneja bila je rasprodana, a nastupi dokazuju da je "Rim Tim Tagi Dim" manija i dalje snažna. Ovaj događaj dodatno ga je povezao s eurovizijskom zajednicom, što potvrđuje i uspjeh njegovog dueta s finskim predstavnikom Käärijom, čiji je video nastupa na YouTubeu i dalje pravi internetski hit.

Podsjetimo, hrvatski eurovizijski viceprvak 2024., i Käärijä, finski drugoplasirani iz 2023., gostovali su u finalu Eurosonga 2025. u Baselu, premijerno izvodeći zajednički singl "#Eurodab". Pjesma je odmah postala hit s preko 250.000 YouTube pregleda i ušla u hrvatski trending. Publika u Baselu, nakon prve live izvedbe, bila je "van sebe", a isto raspoloženje zavladalo je i društvenim mrežama. - Baby Lasagna, moj pobjednik - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: - Käärijä i Baby Lasagna!!! O moj bože!!! - uzbuđene su mreže. - Pobjednici naroda - zaključile su.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
Zagreb: Cesarica gala party, nastupi
1/29

Ključne riječi
showbiz iznenađenje Eurosong Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
josip ivančić

Ovaj glazbenik ima najslušaniji duet ovog ljeta, a sad je okupio bivši Thomsonov bend i kreće na turneju

Ova domoljubna pjesma, snažnog teksta i moćne melodije malo je koga ostavila ravnodušnim, a postala je i neizostavni repertoar općeg narodnog veselja, svadbenih slavlja kao i dalmatinskih fešti.  U današnje vrijeme, kad je izdavanje svake pjesme prava lutrija, a ukusi publike sasvim nepredvidljivi, rijetko se dogodi da u samo mjesec dana netko doživi takav uspjeh.

Učitaj još