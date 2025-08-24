VIDEO Viralna snimka! Baby Lasagna priredio iznenađenje obožavateljici: 'Znači, legenda je istinita?'

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, još jednom je dokazao svoju spontanost priredivši nezaboravno iznenađenje obožavateljici. Kako pišu fanovi, scena se odvila na eurovizijskom krstarenju Baltikom. Tijekom karaoke večeri, djevojka imena Sini izvodila je "Rim Tim Tagi Dim", a dok su odjekivali prvi taktovi, na pozornicu joj se pridružio sam autor hita. Snimka prikazuje njezino iznenađenje koje se brzo pretvorilo u sreću dok su zajedno podigli atmosferu.

Glazbenik je trenutak podijelio na svom profilu na TikToku, gdje ga prati više od pola milijuna ljudi, priznavši vlastitu nervozu. - Iznenadio sam djevojku na pozornici. Pjevala je moju pjesmu pa sam se odlučio pridružiti. Mislio sam da će biti neugodno, ali bilo je najbolje ikad - napisao je Purišić u videu koristeći ženski glas koji se u posljednje vrijeme ustalio kao trend na društvenim mrežama.

Reakcije na video bile su eksplozivne, a komentari su stizali iz cijelog svijeta. - "Pala bih u nesvijest od šoka", "Ovo bi bio moj san" - samo su neke od poruka. Jedan komentar najbolje je sažeo situaciju: - Znači, legenda je istinita, kad zapjevaš 'Rim tim tagi dim', Marko se pojavi na pozornici? - našalio se. Ovaj potez potvrdio je Lasagninu prizemnost koja ga je učinila miljenikom publike diljem Europe.

Popularnost Baby Lasagne ne jenjava ni nakon Eurosonga. Njegova europska turneja bila je rasprodana, a nastupi dokazuju da je "Rim Tim Tagi Dim" manija i dalje snažna. Ovaj događaj dodatno ga je povezao s eurovizijskom zajednicom, što potvrđuje i uspjeh njegovog dueta s finskim predstavnikom Käärijom, čiji je video nastupa na YouTubeu i dalje pravi internetski hit.

Podsjetimo, hrvatski eurovizijski viceprvak 2024., i Käärijä, finski drugoplasirani iz 2023., gostovali su u finalu Eurosonga 2025. u Baselu, premijerno izvodeći zajednički singl "#Eurodab". Pjesma je odmah postala hit s preko 250.000 YouTube pregleda i ušla u hrvatski trending. Publika u Baselu, nakon prve live izvedbe, bila je "van sebe", a isto raspoloženje zavladalo je i društvenim mrežama. - Baby Lasagna, moj pobjednik - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: - Käärijä i Baby Lasagna!!! O moj bože!!! - uzbuđene su mreže. - Pobjednici naroda - zaključile su.