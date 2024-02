VIDEO Trpimir Vicković Vicko: 'Uvijek mi je bilo važno što slušatelji, gledatelji i čitatelji misle i do toga mi je jedino stalo'

Istina je da je ova godina doista posebna, a razlog tome je definitivno što ove godine Večernjakova ruža slavi svoj jubilej - 30. rođendan! Ova nagrada piše povijest hrvatske medijske scene, a počela je puno prije ovogodišnje dodjele koja će se službeno održati u Hrvatskom narodnom kazalištu 22. ožujka. Uoči te slavne i prestižne dodjele, održana je posebna večer Zlatnih Večernjakovih ruža, a posebne statue uručene su dobitnicima koji su dosad kući ponijeli najveći broj ovih prestižnih kipića.

Sedmerostruki dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu godine bio je Trpimir Vicković Vicko (59), koji je također kući ponio i ovu posebnu nagradu, Zlatnu Večernjakovu ružu. - Nikada nisam gledao konkurenciju i uspoređivao sebe s drugima. Uvijek mi je bilo važno što slušatelji, gledatelji i čitatelji misle i do toga mi je jedino stalo. Više nisam na radiju i jedino što mi znači jest da sam tih sedam Večernjakovih ruža osvojio za redom i to je bio jedan od najljepših dIjelova mog života.

Vicko je jedan od legendarnih hrvatskih radijskih voditelja, a to je potvrdila i publika kada je čak sedam godina uzastopno osvojio isto toliko Večernjakovih ruža i to od 1997. do 2003. godine.

- Ja sam samo radio svoj posao kako sam najbolje mogao. Ali shvatio sam da se mnogima to sviđa kad sam dobio prvu Ružu. Ljudi su u to vrijeme još izrezivali kupone na kojima su glasali i ja sam u kategoriji najboljeg radijskog voditelja dobio najviše glasova. Bio sam izvan sebe od ushićenja i tek tada shvatio koliko ti može značiti nagrada publike, iako sam dobivao i nagrade struke. Nagradu publike ne dobivaš nego osvajaš - otkrio nam je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih radijskih voditelja.

Vicko je čak molio i tražio da ne bude više u konkurenciji: - Istina, čak sam molio da me ne nominiraju, iako još nisam bio na vrhuncu uspjeha. Naime, još sam tri-četiri godine bio strašno slušan i marketinški isplativ. Bio sam stvarno tražen i izvan radijskih projekata. Mislio sam da sam se dokazao i da priliku moraju dobiti kolege - zaključio je simpatični Vicko.