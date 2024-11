VIDEO Slavko Sobin rođendan slavi na posebnoj lokaciji, pogledajte veličanstvene kadrove u prirodi

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca, Slavko Sobin, danas slavi svoj 40. rođendan. Talentirani Splićanin nedavno je privremeno napustio svoju prirodnu oazu u Lijepoj našoj i otputovao u toplu Španjolsku gdje, prema svemu sudeći, provodi ovaj za njega poseban dan. Naime, Slavko se na Instagramu oglasio sa sunčanih Tenerifa.

Glumac je podijelio videozapis u kojem otkriva da je na ovo španjolsko otočje otišao planinariti. - Prvo planinarenje na Tenerifima i trbušnjaci za lajkove - napisao je stasiti Sobin u opisu videa. Osim besprijekorne forme, na kameri je pokazao i veličanstveno prirodno okruženje i pogled na Atlantski ocean koji se pruža sa staze na relaciji Benijo - Cruz del Draguillo. Riječ je o dionici dugoj preko pet kilometara za čiji prelazak su potrebna dva i pol sata, pri čemu se pješaci nalaze na najvišoj uzvisini od 476 metara.

Slavko tako nastavlja uživati u prirodnim ljepotama, a isto je omogućio i svojim pratiteljima: - "Opa, kakvi prizori", "Predivno sve", "Zapanjujuće", "Uvijek aktivan", "Lajk je zbog trbušnjaka, a ne pogleda", "Potpuno zadivljujuće" - neki su od komentara oduševljenih pratitelja na Slavkovu najnoviju objavu.

Kroz dva desetljeća karijere, ovaj je Splićanin osvojio srca publike svojim talentom, šarmom i neposrednošću, a posebno je zanimljiva njegova transformacija iz urbanog mladića u zaljubljenika u prirodu i mir. Naime, Sobin se 2019. preselio iz Zagreba na selo. Na svojim se društvenim mrežama prošlog svibnja pohvalio pozamašnim sadnicama. Glumac je vrevu grada zamijenio kućom na selu, što mu je oduvijek bio san, a vrijeme u izolaciji dobro mu je došlo da malo uredi u vrt. "Kad dođeš tu, sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi tvojih prijatelja na čuvanje jer, eto, možeš, i tako...", rekao je Slavko nedavno za medije. U sadnji mu je, priznaje, pomagala prijateljica Vesna jer se on u početku nije baš snalazio u tome.

"Ništa slađe nego pomoći Zemlji da nas hrani", napisao je Slavko uz fotografiju na društvenim mrežama, gdje se vidi kako kopa, a na pitanje pratitelja što je to posadio, otkrio je da se ispod zemlje kriju sadnice graška, mrkve, luka, cvjetače, kelja, rotkvice, celera, krumpira, cikle, blitve, pa čak i jagoda.

"Ja sam privilegirano gradsko dijete koje nije ni dana kopalo ni radilo 'pravi posao' u životu. Čak mi je i Martina Tomčić dala jedan savjet o sadnji rajčica", priznao je i dodao da je tek sad, kad se i sam posvetio tome, doznao da se puno njegovih prijatelja i poznanika prikriveno bavi uzgojem povrća. Slavko je priznao da ga je izolacija polagano dovodila do ludila i da je vjerojatno to razlog zašto je krenuo u sadnju – kako bi nešto stvarao, a uz to, želja mu je bila da može hraniti sam sebe kako uopće ne bi morao ići u trgovinu. Osim sadnje i kopanja, Slavko na društvenim mrežama pokazuje i kako kosi i travu i čisti okućnicu.

Iako je poznat po diskreciji kada je riječ o privatnom životu, Sobin je nedavno priznao da je sretan u ljubavi, opisujući svoj privatni život kao "finu, lijepu ravnu crtu". Međutim, o konkretnim planovima za budućnost ostaje neodlučan, priznajući da nekad razmišlja o klasičnom obiteljskom životu, a nekad o samostalnim avanturama poput penjanja po Tibetu.

Sobin je svoju glumačku edukaciju stekao na prestižnoj Američkoj akademiji dramskih umjetnosti u Los Angelesu. Nakon povratka u Hrvatsku, njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom kroz brojne televizijske uloge. Gledatelji su ga zavoljeli u serijama poput "Dolina sunca", "Najbolje godine" i "Ruža vjetrova", a posebno se istaknuo u hit-serijama "Crno-bijeli svijet" i "Drugo ime ljubavi".

