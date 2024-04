VIDEO Pjevačica pogođena u glavu velikim buketom: 'Ovo je jako bezobrazno...'

Repera Drakea i Bebe Rexhu su gađali mobitelom, Pink su posuli pepelom, Harryja Stylesa gađali su nasumičnim predmetom, repera Lila Nasa Xa gađali su seks igračkom... Strastveni obožavatelji ponekad znaju pretjerati, a tako je bilo i s američkom pjevačicom Olivijom Rodrigo koju je obožavatelj pogodio buketom u glavu na njezinoj svjetskoj turneji "GUTS", a koja je s nastupima krenula u veljači, prenosi Buzz Feed.

Video koji je u kratkom vremenu prikupio tisuće oznaka "sviđa mi se" prikazuje pjevačicu kako pozdravlja uzbuđene obožavatelje unutar dvorane. U jednom joj je trenutku posjetitelj koncerta pokušao uručiti buket, a ona ga zbog užurbanosti nije opazila pa je buket bačen u njezinu smjeru. Cvijeće je pjevačicu pogodilo u potiljak zbog čega se ona trgnula i odjurila pozdraviti ostale obožavatelje u redu. Mnogi su ovakvo ponašanje prokomentirali kao bezobrazno i neprihvatljivo zato što su pjevačicu Rodrigo mogli ozlijediti, a neki su se osvrnuli i na bonton ponašanja.

