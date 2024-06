VIDEO Matej Meštrović javio se iz Milana i pokazao kako teku pripreme za prvi nastup gudača milanske Scale u Hrvatskoj

Naš proslavljeni pijanist Matej Meštrović stigao je u Milanu i javio se s probe za Melodije Jadrana na kojima ove godine nastupa sa svojom obradom Vivaldijeva djela "4 godišnja doba", i to u pratnji gudačkog orkestra milanske Scale. Matej nam je pokazao kako je prošetao Milanom te uputio poruku prije probe: "Nisam došao u shopping u Milano, nego sam došao vježbati. Krv, znoj, suze, plakanje, teško je. Strašno je teško. Ali kada radiš s gudačima milanske Scale onda ništa nije teško. Uskoro idem na probu, još jednu, a onda se 22. lipnja vidimo u Splitu na Melodijama Jadrana", najavio je i uputio pozdrave.

Pijanist se javi i nakon probe s gudači milanske Scale koji prvi put dolaze u našu zemlju. Sve fotografije pogledajte u našoj galeriji.

Foto: Privatni album

Inače, ranije je Meštrović u intervjuu za Večernji list istaknuo da je taj koncert uistinu od posebne važnosti ne samo za Split nego i za čitavu hrvatsku kulturu. Osim toga, Matej je i ranije otkrio kako je došao na ideju za ovaj nastup.

"Prije par mjeseci nazvao me je Tomislav Mrduljaš, s kojim se prije nikada nisam upoznao. I nakon minutu, dvije razgovora, prešli smo na ti, shvativši obojica koliko smo na istoj valnoj duljini. Naime, njegova ideja da ove godine na Melodije Jadrana uvede drugu večer Melodije Classics te se obrati upravo meni, danas nakon tih nekoliko mjeseci, pokazala se uistinu kao pun pogodak. Svojedobno sam izjavio da mi se ponekad čini lakše nastupiti u Carnegie Hallu nego u nekom Pučkom otvorenom učilištu (nemam ništa protiv POU-a), samo se pokušavam slikovito izraziti. Drugim riječima, iskustvo mi pokazuje da američka uzrečica "Think Big" ima itekako smisla. Upravo je to način na koji čitav život razmišljam. Pokušavam, naime, stalno sam sebi u svakom svom projektu nametati sve veće izazove i stalno mislim upravo na način "Think Big". Na isti taj način Tomislav Mrduljaš mi je rekao: Matej, želimo na Melodijama Classics upravo tebe, jer želimo nešto veliko, nešto jako, nešto atraktivno i virtuozno, a svi znamo da nam upravo ti to možeš ponuditi. I (smijeh) izvukao sam asa iz rukava i predložio Tomislavu - gudače milanske Scale!", kazao je Matej pa dodao kako je uspio dovesti Scalin orkestar u Split.

"Ništa nije teško ako imaš kvalitetu, ako imaš "proizvod" koji je originalan, koji ima svoju priču, koji ja atraktivan, koji je zanimljiv, koji publika voli... Sve reference i uspjesi, između ostalog, s mnogim mojim "verzijama", odnosno autorskim obradama Vivaldijeva "4 godišnja doba", to potvrđuju. Moj kolega, prijatelj i dirigent, Miran Vaupotić, koji je, među ostalim, dirigirao i orkestrom DCINY u Carnegie Hallu moju praizvedbu "Dunavske rapsodije", kontaktirao je gudače milanske Scale još prije godinu dana. Ponudio im je upravo moju autorsku obradu Vivaldija. Čim su dobili snimke i note, taj tren su poslali odgovor Miranu Vaupotiću: Mi apsolutno želimo, kada god je to moguće, svirati Vivaldija s Matejom Meštrovićem! Davide Alogna, koji će uz gudače nastupati kao solo violina, diplomirao je violinu, kompoziciju i dirigiranje. Nakon toga trebao se dogoditi, što se i dogodilo, samo jedan telefonski poziv Tomislava Mrduljaša i sve se zaokružilo", rekao je Meštrović tada.

