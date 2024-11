VIDEO Maja Šuput sve je oduševila novom snimkom u kojoj je pokazala kako Bloom uživa kod frizera

Novi video Maje Šuput o odlasku njezina sina Blooma na šišanje oduševio je njezine pratitelje. Maleni Bloom, koji sad ima tri i pol godine, uživao je kod frizera kojeg je pozvao i kod sebe doma i rekao mu kako će se zajedno igrati, a ponosno mu je pokazao i videoisječak iz Supertalenta u kojem njegova mama sjedi u žiriju.

"Nadam se da su samo vrhovi ili samo malo kraće. Bloomu je kosa zaštitni znak. Duša mala slatka, pametna. Joj što je sladak, mama moja srce malo. Medenjak mali, majko pokaži nam koliko si bila hrabra, samo malo ili do kraja. Bloom je zakon. Mali je premeden! Mislim da bi mu kratka frizurica bila savršeno slatko! Nemam ništa protiv duge kose na dečkima, dapače neki imaju tako divnu kosu koju mi bude žao ošišati. Duša slatkasta dobro je, već sam mislila da ću se plakat za kosicom. Pametno i slatko", napisali su joj obožavatelji ispod videa koji je Maja objavila na Instagramu. Maja i njezin suprug Nenad Tatarinov zaljubljenici su u putovanja, a tu ljubav su prenijeli i na Blooma koji od malena s njima putuje na brojne destinacije diljem svijeta.

– Sigurna sam da ima i do karaktera djeteta, sigurna sam, ali sigurna sam da i roditelji svojom nervozom mogu potaknuti nervozu djeteta, odnosno opušteni roditelji poput Nenada i mene daju djetetu tu neku dozu opuštenosti, da nije u plaču, ni nervozi, ni grču, ni strahu. Nekako se on saživio s tim od rođenja. On je na prvom letu bio već s tri mjeseca. Onda sam shvatila odmah da ide. Auto mu je najnormalniji, pa sam skužila da voli bit' na nekim brodovima, tu odmah zaspi. Velim, ima tu karaktera jer nije plačljiv, ali sigurna sam da postoje roditelji koji su trouble makeri i imaš nas koji smo trouble solveri – objasnila je Maja u jednom intervju karakter svog sina. Otkrila je u jednom intervju i kako je majčinstvo utjecalo na nju.

– Ne mogu reći da sam imala nekakvih izazova. Bloom je nevjerojatno dobro dijete. Miran je, ne plače. S druge strane, majčinstvo mi je leglo kao da sam imala šestero djece ranije. Nikada nisam bila nervozna oko djeteta. Sve je bilo vrlo jednostavno. Smirena sam, ne dramim. Možda jebio kada je Bloom imao jedan mjesec, a ja sam se morala vratiti snimanju „Super talenta“. Tih dana sam mislila da neću preživjeti, jer mi je dijete non-stop bilo u glavi, iako je suprug stalno bio s njim. Mi. Ja sam na svakoj pauzi snimanja sjedala u auto i išla kući da provjerim je li sve okej. Onda bih, naravno, po noći bila budna, a ujutro u šest ponovno na snimanje. Ne znam kako sam to, mislila sad da ću pasti u nesvijest od umora, ali eto, i to je prošlo. To je jedino teško iskustvo – rekla je.