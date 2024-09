VIDEO Slavni glumac pojavio se u javnosti i šokirao fanove: 'Srce mi se slama...'

Legendarni holivudski glumac Harrison Ford (82) sredinom kolovoza prisustvovao je Disneyjevom D23 Expou kako bi primio nagradu Disneyjeve legende zahvaljujući svojim sad već kultnim ulogama Han Sola u serijalu 'Ratovi zvijezda' te Indiane Jonesa u jednako popularnoj franšizi nazvanoj po naslovnom junaku.

Protokol ceremonije od Forda je zahtijevao da ostavi otiske svojih ruku u cementu. Prije nego što je to učinio glumac se trebao i potpisati, a način na koji je to učinio zabrinuo je njegove mnogobrojne obožavatelje. Naime, 82-godišnjak je olovku držao u desnoj ruci, no prilikom potpisa poslužio se i lijevom rukom kojom je pridržao svoju jaču desnu. Na kraju je uz pomoć dvojice asistenata i prisutnost Disneyjeve maskote Mickeyja ipak sve prošlo u najboljem redu. Video Harrisonovog odlaska u vječnost možete pogledati na poveznici ispod.

ALSO https://t.co/6pW6VWaJqn Harrison Ford sparks concern as fans notice something peculiar about his recent public outing at Disney's D23 https://t.co/h944rrCO0F ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) September 23, 2024

Kao što smo već spomenuli, pored brojnih komplimenata obožavatelji su izrazili svoju zabrinutost u komentarima na objavu: - "On ne izgleda dobro...", "Čestitke za njega, no srce mi se slama gledati ga tako slabog", "Uvijek kad se pojavi u javnosti djeluje kao da mu je neugodno", "Izgleda kao da bi radije bio u avionskoj nesreći", "Teško mi je gledati kako moj omiljeni glumac stari" - primjetili su fanovi.

Podsjetimo, Ford je na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Cannesu promovirao novi film iz franšize Indiana Jones naziva 'Dial of Destiny'. Svima je u pamćenju ostao trenutak s konferencije za medije kada je 80-godišnjaku jedan novinarka rekla: - Mislim da si još uvijek jako zgodan i svi smo bili oduševljeni scenom u kojoj si skinuo majicu, još uvijek imaš to u sebi. Ova izjava je izazvala smijeh kod ostalih koji su bili prisutni na konferenciji za medije, a novinarka ga je još pitala i kako mu to uspijeva i može li jahati konje.

Video snimka s ovim pitanjem uskoro je postala viralna na društvenim mrežama, a svi komentiraju reakciju slavnog glumca. Na snimci se vidi kako mu je neugodno zbog izjave novinarke i počeo je raditi šaljive grimase, ali je i odgovorio na pitanje koje mu je postavila. - Blagoslovljen sam ovim tijelom. Hvala što ste primijetili i da, mogu jahati konje ako mi to dopuste - kazao je glumac. Na filmskom festivalu u Cannesu uručena mu je i Zlatna palma za životno djelo i bio je dirnut dok su se na ekranu prikazivala sva njegova glumačka ostvarenja.

- Doista sam dirnut. Kažu da vam se neposredno prije smrti život odvrti pred očima, a ja sam upravo to vidio. Velik dio mojeg života, no ipak ne cijeli moj život. Na tome mogu zahvaliti prije svega svojoj supruzi, koja je uvijek podupirala moju strast i snove - rekao je Ford kada mu je uručena Zlatna palma.

U njegovoj pratnji na festivalu je bila i njegova supruga Calista Flockhart s kojom ima sina Liama, a iz prethodna dva braka glumac ima i Benjamina, Willarda, Malcolma i Georgije.

