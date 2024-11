VIDEO Ella Dvornik: Stan nam je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor

Influencerica Ella Dvornik na TikToku je objavila video u kojem se prisjetila kako je izgledalo njezino odrastanje s tatom Dinom Dvornikom i mamom Danijelom Dvornik. Ispričala je kako iako joj je otac bio poznati i uspješan glazbenik, njihov obiteljski život nije bio glamurozan kako su ga mnogi zamišljali te je opisala kako je izgledao njih stan u kojem su živjeli u Vrapču u kojem su vrata bila toliko loša da ih se bez ključa moglo otvoriti i kad su bila zaključana.

- Mi smo živjeli u 35-40 kvadrata u stanu u Vrapču. Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je netko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice prasice. Svi su znali tko je Dino Dvornik i svi su me pitali želim li biti kao svoj tata. Ja sam bila kao - ne, pjevači su siromašni - kroz smijeh je rekla Ella na početku videa. Dodala je kako je njezin tata tada bio zvijezda i na vrhuncu karijere, ali to se i nije baš odrazilo na njegovom bankovnom računu.

- Krali su mu novce, nisu mu plaćali, milijun puta je došao s gaže bez ikakvih para jer je on u tome uživao i mi smo tako živjeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svijetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior. Njemu je bilo najbitnije da on plati bend, i ono što nitko neće vjerovati - imao je užasno veliku tremu. Ja imam veliku tremu, ali on je imao veću... Tako da korištenje supstanci i to, ne čudi me. Ali najbitnije mu je bilo da ljudi iz benda dobiju novce. I onda mu je ful bilo bitno da bude dobar koncert. On bi uredno s koncerta odlazio bez novaca. Nisam nikad odrasla u nekom velikom luksuzu. Meni je rođendan 23., Božić je 25., dobila bih jedan poklon i to bi bila barbika - ispričala je Ella svojim pratiteljima.

Rekla je kako mnogi zamišljaju da glazbenici koji puno nastupaju imaju lagodan život, ali nije tako. Rekla je kako je njezina obitelj imala život kao i mnogi drugi koji su, baš poput njezinih roditelja, stan kupili od ušteđevine i kredita i živjeli su jako skromno. U video je posebno priznanje odala i svojoj mami Danijeli. - Moj tata puno toga ne bi uspio postići da nije bilo moje mame. Ona mu je stvarno bila velika emotivna podrška i imala je jako, jako, jako puno strpljenja i moj tata je to iznimno cijenio jer da nije ne bi bili toliko dugo skupa, a on nije bio baš laka osoba. Trebalo ga je podnositi sa svim manijama i svime što je prolazio tako da na kraju priče moma reći respect mojoj mami bez obzira što itko misli ona je svoje doživjela, proživjela, pomogla, odgojila nas oboje - rekla je Ella.