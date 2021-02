VIDEO Albina predstavila spot za pjesmu Tick-tock, fanovi uvjereni u pobjedu

Dva tjedna nakon pobjede na ovogodišnjoj Dori, Albina Grčić predstavila je spot pjesme 'Tick-tock' s kojom će u svibnju na Euroviziji braniti hrvatske boje. Pjevačici je ovo drugi videospot u karijeri, nakon ekranizacije singla prvijenca “Imuna na strah” iz 2020.

Prema ideji i u režiji Sandre Mihaljević, na spotu se radilo prije Dore u dva dana na više lokacija – u studiju, garaži, na cesti i u dvorcu Trakošćan, u vrlo užurbanom tempu.

- Rečenica “If you pull me down, I’ll come around and rise up to come show you who I am” je bila nit vodilja ovog spota. One male, jednostavne, pozitivne stvari koje treba znati privući na sebe oduvijek su bile oko nas iako ih mi ne prepoznajemo. Te stvari simboliziraju medvjedići, sinonim jednostavne, čiste ljubavi pomoću kojih dolazi do pročišćenja i konačne utjehe u malim stvarima oko sebe. Upravo zato u posljednjem kadru vidimo Albinu na cesti s jednim od tih medvjedića, objasnila je spot Mihaljević.

I komentari ispod spota pokazuju čisto oduševljenje pa su Hrvati ove godine, čini se, uvjereni u odličan plasman mlade 22-godišnjakinje.

- Ovo će sigurno doći do top 3 na Euroviziji, a vjerojatno će i pobijediti. Pazite što vam govorim, bio je jedan od komentara, no neki su se ipak pitali zašto dio pjesme u spotu nije otpjevan hrvatskom jeziku, već je u potpunosti na engleskom.

VIDEO Albina za Večernjakovu Desetku otkriva reakciju na poziv Nine Kraljić i što ju veže uz Doris Dragović