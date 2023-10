Vesna Karuza: 'Krimi petak je za naše gledatelje pravi ritual'

Ljubitelji dobrih krimića posljednjih su godina navikli da je petkom na HRT 2 na rasporedu Krimi petak, u kojem se cijelu večer emitiraju poznate kriminalističke serije europske produkcije. Od ove jeseni tako gledamo 23. i 24. sezonu popularne kriminalističke serije "Umorstva u Midsomeru", petkom od 20.15.

Duboko u šumi Blacktrees, na rubu sela Blacktrees-on-Marsh, skriveno je vrhunski opremljeno atomsko sklonište. Otkad se našao u strašnoj poplavi prije više od dva desetljeća, Warren Kaine sve je više strepio od života i niza prijetećih katastrofa. Strah od terorizma, kravljeg ludila, tsunamija, asteroida, globalnog zatopljenja i financijske krize toliko mu se duboko uvukao u glavu da je životnu ušteđevinu dao za gradnju skloništa.

Ljubitelje krimi sadržaja svakako će oduševiti "Gospođica Marple" Agathe Christie koju ćemo gledati u šest sezona, od početka listopada. Gđica Jane Marple lik je iz kriminalističkih romana svjetski poznate autorice krimića Agathe Christie. Iza vanjštine mile starice krije se iznimno pronicljivo opažanje ljudske prirode te oštra intuicija za rješavanje zločina - ubojice je podcjenjuju sebi nauštrb! Osim "Gospođice Marple", ekranizacije djela Agathe Christie pratit ćemo i u seriji "Ubojstva po abecedi". Detektiv Hercule Poirot na meti je ubojice koji šalje pisma potpisana s "ABC." Poirot ih mora dešifrirati kako bi otkrio njegov identitet. U ciklusu Krimi petak gledamo i novu sezonu novozelandske serije "Tko ubija u Brokenwoodu", te 4. i 5. sezonu serije "Lewis".

Uz iskusnog detektiva nepogrešivog instinkta Mikea Shepherda (Neill Rea) i njegove suradnike, u seriji "Tko ubija u Brokenwoodu" postoje još dva glavna lika: jedan su raznolik i prelijep novozelandski krajolik - rijeke, jezera, farme, vinogradi, plaže, zaljevi i šikare, a drugi je izvorna novozelandska country glazba.

Također slijede nove sezone serija "Viši inspektor Banks", "Roy Grace", "Istrage Adama Dalgliesha", "Vera". Tu su i nove sezone serija "Oslobođen" i "Zaljev". U Krimi matineji nedjeljom kreću nove sezone serija "Sommerdahlova ubojstva" te "McDonald i Dodds", kao i četiri nove sezone popularne serije ""Inspektor Linley".

Karizmatični inspektor Lynley osmi je u nizu grofova od Ashertona. Iako plemići nisu česti uposlenici u policiji, Lynley neće dopustiti da mu titula ometa detektivski posao.

On je strastven i suosjećajan, sposoban prodrijeti duboko u živote osumnjičenih. Njegovu osjećajnost u ravnotežu je dovela partnerica Barbara Havers.

Barbara je pripadnica srednje klase i vodi se logikom, odlučna je i čvrsta, zbog čega je potpuna suprotnost Lynleyu. Slučajevi koje istražuju utječu na njihove privatne živote čime serija postaje zanimljiva mješavina zločina, kulture i profinjenosti.

Iza ovog projekta stoji HRT-ova urednica Vesna Karuza, koja nam je kazala nešto više o Krimi petku, ali i planovima za ovaj sve gledaniji projekt.

Kako ste odlučili da petak na Drugom pretvorite u Krimi petak?

Osobno sam veliki ljubitelj kriminalističkog žanra, a osim toga kriminalističke serije su na Zapadu daleko najpopularniji žanr u okviru drame. Krimi petak je pokrenut prije gotovo deset godina, dok sam bila glavna urednica kanala HTV2, ali nakon moje smjene stvari su se razvodnile i brend je ugašen. Krimi petak je i tada bio uspješan pa ga je sadašnje programsko vodstvo ponovno pokrenulo prema tom oprobanom konceptu. Željeli smo da najkvalitetnije europske krimi serije postanu zaštitni znak HTV2, tako da i u kriminalističkom žanru budemo drugačiji od komercijalnih televizija koje uglavnom vrte reprize dugovječnih američkih naslova. Uveli smo Krimi petak, vikendom Krimi matineju, a tijekom radnog tjedna svakodnevna emitiranja omiljenih 90-minutnih krimi serija. Uveli smo i to da se krimi serije besplatno mogu gledati na našoj digitalnoj platformi HRTi - kada, gdje i kako ljudi žele, na televizoru, mobitelu ili računalu. Na HRTi odmah plasiramo cijelu sezonu neke serije koja je premijerno na programu i ta je serija na HRTi-ju dostupna pola godine do godinu dana. Takav način gledanja krimi serija vrlo brzo je postao jako popularan. Samo u kolovozu imali smo više od milijun pokretanja naše videoteke na HRTi-ju, uglavnom vezano za strane krimiće.

Kako ste birali serije koje će ići Krimi petkom?

Krimi petak je zamišljen kao "večer za krimi-sladokusce". Biramo priče o istragama zločina i karizmatičnim detektivima, a nastojimo nabavljati što više naslova nastalih temeljem književnih predložaka. Nešto poslije 20 sati krećemo sa serijama koje Britanci zovu cosy mystery. To su nešto laganije krimi priče poput "Umorstva u Midsomeru", "McDonalds i Dodds", "Profesor T" i sličnih. Slijede vrhunski napisani "klasični krimi zapleti" specifične atmosfere s nijansiranim likovima i provorazrednim glumačkim izvedbama. To su naslovi poput serija "Vera", "Ridlyjev povratak", "Roy Grace" i sličnih. Sve ove serije su epizodne pa gledatelji u priči uživaju sve do razrješenja slučaja. Na kraju slijede "opore krimi priče", obično slojevite miserije nešto mračnije atmosfere koje kroz kriminalistički zaplet govore o problemima suvremenog društva, a jedan se slučaj obično proteže na više epizoda. To su naslovi poput kultnih serija "Sretna dolina" ili "Zaljev" ili naslovi pripadni proslavljenom Nordic noiru, skandinavskoj školi kriminalističke priče.

U Krimi petku prevladavaju britanske krimi serije. Snimaju li Britanci bolje krimi serije od Amerikanaca i zašto je to tako?

Snimaju svakako drugačije serije. Britanci su se usmjerili na "butik produkciju", originalne serije izbrušenih scenarija, slojevitijih likova i vrhunske produkcijske kvalitete, a manjeg broja nastavaka po sezoni. Britanci daleko rjeđe snimaju serije koje bismo mogli nazvati "komercijalnom konfekcijom" velikog broja nastavaka. Britanski TV krimići počeli su se razvijati paralelno s američkima, ali pod okriljem javnog servisa BBC-ja koji je uvijek kvalitetu stavljao na prvo mjesto. Američki krimići razvijali su se na komercijalnim televizijama, pa je njihova kvaliteta daleko više oscilirala nego kada je riječ o britanskoj produkciji. K tome, Britanci nekako krimi serije (i općenito kriminalistički žanr) doživljavaju kao važan dio svoje suvremene kulture, ali i svoje literarne povijesti. Zato veliku pozornost pridaju kvaliteti scenarija i ekranizacijama djela svojih pisaca, koji doista pripadaju vrhu svjetske kriminalističke proze.

Koji su vaši osobni favoriti?

Ovisno o raspoloženju. Kao i svi ljubitelji krimića, volim dobar zaplet. Kad sam umorna od posla, najviše mi paše ušuškati se u dekicu uz klasične detektivske krimiće. Vikendom volim mini-serije pogodne za binge-watching pa sam sutradan mamurna jer odgledam cijelu seriju u komadu. Najčešće su to slojevite kriminalističke priče nešto mračnije atmosfere.

Kakvi su komentari gledatelja na Krimi petak, jeste li zadovoljni gledanošću?

Krimi petak postao je za dobar dio gledatelja pravi ritual, čak i za one koji često umjesto tradicionalne televizije odabiru zapadne TV streaming platforme zbog većeg izbora naslova. Jedna grupa mladih menadžera pričala mi je da je za njih petak navečer rezerviran za čašu dobrog vina i Krimi petak. Iako sve epizode neke serije mogu pogledati na HRTi-ju, oni čekaju baš petak, kao što su prije petkom išli u kino ili na piće s prijateljima. Jedna nam je gledateljica pisala da se stalno lomi između toga da pričeka idući petak ili da jednostavno na HRTi-ju nastavi gledati seriju na koju se "zakačila", jer će si tada uništiti ritual gledanja serija petkom. No, publike serija Krimi petka je dovoljno i u terminu tradicionalnog gledanja, i na HRTi-ju. Zadovoljni smo, a čini mi se da je zadovoljna i publika.

Što dalje pripremate u Krimi petku, što nam možete najaviti?

Krimi petak je cijelog ljeta nudio nove naslove. Nismo išli s reprizama serija emitiranih tijekom godine i to je publika nagradila. Posebno me razveselio izvrstan prijem skandinavskih krimića. Ove jeseni oprobanu formulu dominacije britanskih krimića uz manje doze onih skandinavskih, obogaćujemo i ponekim francuskim naslovom. Francuska produkcija kriminalističkih serija sve je zanimljivija i globalno sve popularnija pa ćemo se i mi okušati u tome da domaćoj publici ponudimo pokoji od njih. No, i ove jeseni Krimi petak ponajprije donosi biranu britansku produkciju. Bit će tu novih nastavaka omiljenih serija poput "Ubojstva u Midsomeru", "Lewis", "Vera", "Dalgliesh", "Endeavour", "Roy Grace" i drugih, ali i brojnih novih serija. Sve u svemu, mogu obećati da će i ove jeseni Krimi petak biti nezaobilazna zabava za ljubitelje kriminalističkih poslastica.

