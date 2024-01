Veliko iznenađenje za veliki povratak Ruže bila je hollywoodska glumica Halle Berry

Ni u ludilu još ne smijemo otkriti što se priprema za 30. rođendan Večernjakove Ruže, ali dovoljno je prisjetiti se tek nekoliko izabranih detalja s dodjela prve i najznačajnije medijske nagrade u Hrvatskoj da svima postane jasno da se ove godine na sceni HNK Zagreb priprema pravi spektakl. Primjerice, bio je prvi dan proljeća 2014. godine i svečana dodjela Ruža za 2013. Publika je do posljednjeg mjesta ispunila zagrebački HNK, a doslovno nitko od njih nije mogao sakriti zapanjenost kada im se na vrlo solidnom hrvatskoj jeziku obratila slavna hollywoodska glumica Halle Berry. Bilo je to veliko iznenađenje za veliki povratak Ruže na medijsku scenu Hrvatske, a u pripremi tog iznenađenje pomogao je 'naš čovjek' u Hollywoodu Goran Višnjić, koji je u trideset godina dugoj povijesti nagrade prikupio nekoliko Ruža i koji dobro zna koliko ona znači svakom dobitniku. Tada je Goran u Los Angelesu snimao seriju „Extant“ u kojem mu je velika diva glumila suprugu.

On je dobitnici Oscara predložio da pozdravi Hrvate okupljene u središnjoj nacionalnoj kazališnoj kući, na dodjeli najvažnije medijske nagrada, a ona je pristala bez problema. Danas je taj isječak jedan od najgledanijih trenutaka s dodjele Večernjakove ruže na YouTubeu. Slično je bilo i na počecima Ruže, iako te 1994. godine nitko nije mogao ni sanjati koliko će YouTube (u veljači 2005.) promijeniti medijsku sliku cijelog svijeta. Prije trideset godina Ruža je rođena kao prva medijska nagrada u Hrvatskoj, tek godinu dana mlađa od Porina, a prva svečana dodjela nagrada održana je u Satiričkom kazalištu Kerempuh, baš kao i dodjele sljedećih sedam godina. Kerempuh je bio sjajan dom Ruže na njenim počecima iako je već te prve godine postalo jasno da je u njega ne stanu svi koji uživo žele vidjeti dodjelu nagradu o čijim laureatima odlučuju čitatelji Večernjeg lista. Oni su naravno morali biti i prisutni, a kako su tada glasovi stizali isključivo poštom, iz te je gomile dopisnica netko od zvijezda izvlačio desetak sretnih dobitnika koji su na svoje kućne adrese dobili pozivnicu za dvije osobe za svečanu dodjelu Ruža.

Iako je vrlo brzo dodjela postala i dio programa televizijskih kuća, svi su željeli biti prisutni uživo, rame uz rame s najvećim medijskim, glumačkim i glazbenim zvijezdama u zemlji. Te su prve godine, u kojima je značaj i ugled nagrade rastao nevjerojatnom brzinom, imale neku posebnu čar, a njemu su najviše pridonijeli sami dobitnici, pokazujući koliko je Ruža značajna. Nezaboravan je bio trenutak kada je 1995. godine Ena Begović dobila svoju prvu Ružu. Stigla je ravno sa scene svoje matične kuće HNK Zagreb, u kostimu iz predstave, jer iako smo prilagodili scenarij njenim terminima za presvlačenja jednostavno nije bilo vremena.

Danima kasnije vozač koji ju čekao pred službenim ulazom u HNK Zagreb pričao je kako su slučajni prolaznici u čudu gledali predivnu glumicu koja u kostimu ulijeće u njegov automobil, ali i kako je on na kratkom putu od tadašnjeg Trga maršala Tita do Ilice vozio „kao James Bond“, siguran da će mu policija sve oprostiti kada vide tko mu je u autu. No, može se Ruža pohvaliti i da su se na njoj rađale ljubavi, a najdraža priča na tu temu ona je o braku koji i danas cvjeta. Naime, 2000. godine Nensi Brlek je dobila svoju treću Ružu, a primajući nagradu našalila se kako sada već slaže buket, možda i - vjenčani. Te iste godine najboljom grupom čitatelji Večernjeg lista su proglasili Parni valjak, a ruku pod ruku sa dodjela Ruže Nensi je otišla s Berislavom Blaževićem Berom, klavijaturistom Parnog valjka. Vjenčali su se u listopadu 2003. godine.

Svi koji su ikada radili na Ruži, a to je uvijek cijeli Ekran kao i veliki dio redakcije Večernjeg lista, posebno se sjećaju svih zvijezda koje su se okupile na dodjeli Ruža za 1999. godinu i Ruža 20. stoljeća. Svi koji su bili tamo na licu mjesta zauvijek će pamtiti uzbuđenje koje je zavladalo u Kerempuhu kada je na scenu zakoračio veliki Boris Dvornik, ali uzbuđenja s kojima su svoje stoljetne Ruže primile Ana Karić, kao najbolja hrvatska glumica 20. stoljeća i Helga Vlahović koja je proglašena ženskom TV osobnošću 20. stoljeća. Godinama kasnije Helga Vlahović, koja nam i danas nedostaje, posebno u vrijeme izravnog prijenosa Novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije, rekla je kako je Zlatna Ruža 20. stoljeća za nju bila poput Oscara za životno djelo.

„Samo što ja, na žalost, neću moći tražiti 25 milijuna dolara za sljedeći angažman za razliku do dosadašnjih 20“, našalila se legendarna Helga. I baš su legende najviše obilježile sve svečane dodjele Ruža, počevši od nikada prežaljenog Olivera Dragojevića koji je podjednako rado dolazio po svoje Ruže kao i pjevati na dodjelama u godinama kada nije bio nominiran, pa sve do legendarnog Mladena Kušeca koji je svoju Ružu dobio za 2017. godinu i koji nije mogao vjerovati kakve su ga ovacije dočekale u zagrebačkom HNK. Isto je bilo i s legendarnom sportskom TV novinarkom Milkom Babović. Ona je na dodjelu Ruža stigla kao gošća, a kada ju ugledao i sa scene pozdravio voditelj Duško Ćurlić, cijelo je kazalište bilo na nogama kako bi pljeskom pozdravilo damu koja ih je svojim znanjem, ali i šarmom, ponovno zadivila kao članica žirija showa „Plesa sa zvijezdama“ kojeg je te 2006. godine počela emitirati Hrvatske televizija.