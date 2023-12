Veliko finale showa: Branko i Ante priznali da su pronašli ljubav van showa

Nakon prvih priča o farmama, otkrivenih tajni, rasprava i neočekivanih zaruka koje su sve šokirale, nastavlja se posljednje okupljanje farmera i svih njihovih kandidatkinja. Voditeljica Anita Martinović najavila je novi prilog, ovaj put s Antinog imanja.

Lena, koja je svojevoljno otišla s farme nakon svađe, priznala je kako se Anti nije javila da o svemu popričaju jer očekuje da on to napravi prvi. Ante je poručio kako joj se može ispričati, ali smatra kako nije kriv ni za što.

''Dobri prijatelji i jedno dobro poznanstvo'', pružili su si ruke, no Lena je bila skeptična. ''Ako ćemo iskreno, ja da nisam pričala o Anti 'u plusu' i dizala ga u nebesa, Klara ga uopće ne bi ni pogledala'', dodala je Milena, a Lena je smatrala kako je samo povrijeđena jer nije odabrana za romantično putovanje. ''Ja za sebe uvijek želim biti najbolja'', poručila je Klara kako joj nije žao zbog njezinog ponašanja na farmi.Ante je još jednom svima obznanio kako je našao svoju ljubav u Splitu, a ostali su to popratili pljeskom.

Na redu je bila i Brankova farma, a tijekom priloga svi su mogli vidjeti da je farmer od početka ljubav obećavao i Smilji i Ruži. ''Nije pokazao ništa konkretno da se ja zaljubim'', kazala je Smilja. ''Želio sam s njom podijeliti život, nije išlo, ona kaže ne'', rekao je Branko.

Anita ga je upitala je li istina da je tijekom romantičnog putovanja zvao druge žene na telefon, kao što ga je Smilja optužila, no on je to oštro opovrgnuo: ''Zvao sam samo djecu!''

''Pričao je s prijateljicom, da mu namjesti svoju prijateljicu'', i dalje je nastavljala Smilja, no farmer je negirao. ''Branko laže ko top'', poručila je Antonija, a istog mišljenja bila je i Ruža. ''Kako piše njoj, tako piše meni, kao da kopira iste riječi'', dodala je Ruža.

Branko je za kraj priznao da je ipak našao ljubav, no ostao je tajnovit.

Idući prilog bio je s Miroslavove farme, a nakon farmerovih iskrenih izjava koje je čula u prilogu, Gabi je od sreće i zasuzila. Priznali su kako se dogodila prava ljubav! 'Shvatila sam već prvi dan da gubim, ali nisam to htjela dati do znanja'', Jasmina je kazala, ''On se pod Gabinim utjecajem promijenio''. ''Ako me zaruči, definitivno bih pristala. Vidim se u braku s takvom osobom. On je i karakterno i fizički osoba o kakvoj sam ja uvijek sanjala. Savršeniju osobu od njega ne mogu naći''.

Slijedio je prilog o Stjepanu i njegovim djevojkama koje su priznale da se nisu nadale takvim tračevima i komentarima koje su čule. ''Bolje ostati prijatelj nego neprijatelj'', poručio je Stjepan koji nije želio ništa dodatno komentirati. ''Prvu večer kad smo se upoznali, već mi se zamjerio... Samo se nadovezivalo sve kasnije... Izdržala sam. Nadala sam se, možda se nešto dogodi, neka iskrica'', rekla je Ranka. ''Krivu osobu sam poveo na romantično putovanje, da sad mogu birati, poveo bih Blanku'', kazao je Stjepan.

Blanka je priznala da su se našli na kavi, a ona je bila njegov vodič po Zagrebu: ''Razmislila bih bi li mu dala šansu''. Stjepan je priznao da je zaljubljen, no nije htio otkriti radi li se o nekomu od njegovih dama.

Šećer na kraju bio je slovenski farmer Jožef, a Azra mu je zamjerila što se ne trudi i ne šalje joj romantične poruke.

''Ne mogu ja na silu nikoga'', kazala je Azra, no Jožef se ipak ustao i zagrlio je, a pao je i francuski poljubac. ''Nema od tih veza ništa'', Amra je poručila. Na kraju, Milena se neočekivano ustala i kazala kako želi dati podršku mladim muškarcima i Ivanu poklonila licitarsko srce.

''Vjeruj i dalje u ljubav, Samanta nije zadnja žena na svijetu, a ni u Hrvatskoj'', poručila mu je i dodala da je podsjeća na njezinog sina, ''Osjećala sam majčinsku obavezu da ga podignem i da mu krila''. I Suzana je odlučila dati podršku Ivanu i primaknula svoj stolac Ivanovom. ''Pa da vidimo kuda ćemo dalje'', tajanstveno je poručila, ''To je početak''.

Priznala je kako joj je Ivan izgledao jako arogantno, no bilo joj je poslije krivo i promijenila je mišljenje. ''Nismo zaljubljeni, ali drag mi je i ja sam njemu, bolje smo se upoznali'', zaključila je Suzana.

''Mi putujemo prema novoj, 17. sezoni 'Ljubav je na selu'. Kakva bi to bila ljubav na selu bez mene i Irene'', najavila je Ines Petrić, a Branko je priznao da na prijavu nagovara i svog sina.

