Kandidati padali od smijeha! Ankica digla atmosferu, no ne i ocjenu: 'Davor je zaslužio više'

LJUBAV JE NA SELU

Ivan se u Samantu iskreno zaljubio, a ona mu lagala za dečka: 'Bilo je to na prvi pogled'

- Za nju sam se odlučio još prvog dana jer je djevojka stvarno odlična. Normalna je i odmah sam to na njoj vidio. Šešir me privukao, a to joj je bio dodatan vjetar u leđa. To je bila ljubav na prvi pogled. Djevojka je stvarno fenomenalna, ponavljao je Ivan.