Jurica Pađen: 'Štulić je kao Greta Garbo, a ponašao se i kao neurotična starleta'

Ovotjednog gosta, jednog od najpopularnijih domaćih talk showova 'U povjerenju by Neven Ciganović' zasigurno možemo nazvati legendom hrvatskog rock and rolla. Za vrijeme svoje bogate karijere promijenio je nekoliko bendova, ali je gotovo uvijek bio i ostao dosljedan svojem glazbenom izričaju. 'Što si mi u kavu stavila' jedan je od njegovih najvećih hitova, a upravo se i on spominjao proteklih nekoliko nedjelja. Društvenom kroničaru i voditelju Nevenu Ciganoviću otkrio je i zašto, a riječ je o kome drugom, već o Jurici Pađenu (68).

- Imam osjećaj kao da sam došao na ispit na fakultetu, zato što imaš taj globus na stolu. U svakom slučaju, istina jest da je moj hit 'Što si u kavu stavila' ponovno bio u centru pažnje zbog afere o mineralnim vodama i gaziranim pićima. Do mene je stigao i jedan 'meme', a ljudi su ga spontano kreirali. No to o posebnim 'dodacima' u piću se i ranije govorilo. Sjećam se kada sam nastupao u Bosni i Hercegovini da je jedna gospođa drugoj stavila u kavu otrov za miševe, pa su tamošnji mediji opet moju pjesmu spominjali. Stalno netko nekome stavlja nešto u kavu - kazao je odmah na početku ovog ugodnog razgovora Zagrepčanin Jurica koji je potom odgovorio i na pitanje kako je uopće nastala pjesma.

- Na našim prostorima posebno tretiramo kavu i njeno ispijanje, možda i više nego negdje drugdje na svijetu. Ovdje čak i neki ljudi vjeruju u vradžbine vezane uz kavu pa mi je tako sinula ideja i o pjesmi 'Što si u kavu stavila'. No ja ne gledam više što mi se u kavu stavlja, gdje bih bio kada bih gledao... Zanimljivo mi je bilo vidjeti da neki ljudi čitaju budućnost iz kave, a ta tema je aktualna već stotinama godina unazad - rekao je dobro raspoloženi Pađen pa dodao: - Ovu postavu benda imam već dvadeset godina i stalno idemo na svirke. Ove godine smo imali dosta velikih koncerata, nastupali smo u Sarajevu gdje je bilo preko dvadeset tisuća ljudi, u Zrenjaninu je bilo desetak tisuća ljudi, bila je prepuna i zagrebačka Tvornica kulture. U posljednjih desetak godina imamo preko trideset milijuna posjeta na našim koncertima, a i veliku posjećenost na platformama kao što je Spotify - ponosno je ispričao zagrebački rocker te je voditelju otkrio što misli o okupljanju Prljavog kazališta.

- To okupljanje novog Prljavog kazališta jest malo apsurdna situacija, ali ako oni smatraju da imaju pravo na to i ako ih to veseli, meni ne smeta. Nisam slušao njihov novi album, i ne zauzimam strane. Ne zanima me što drugi rade, ja gledam 'svoja posla' - odlučno je odgovorio bez dlake na jeziku. Kako to obično biva kod Nevena Ciganovića, voli postavljati i neka škakljiva pitanja, a tako je bilo i ovaj put.

- Imao si svojevrstan 'fajt' s Branimirom Štulićem o nekakvim pedalama. Objasni nam o čemu je riječ - upitao ga je Cigi.

- Riječ je o pedalama za poboljšavanje zvuka na gitari, a one su bile stare preko četrdeset godina i stajale su kod mene u podrumu. Osnivač muzeja 'Novog vala' me pitao imam li koji predmet od Štulića, a ja sam mu rekao da imam, ali kako mu ih ne mogu dati bez Štulićeve dozvole. Iako to nema nikakvu materijalnu vrijednost, ima onu povijesnu. Bez obzira na to, ja sam nazvao Štulića da ga upitam što misli o tome, a on je za divno čudo pristao da ih dam - otkrio je Jurica Pađen, a Cigi je provokativno konstatirao: - Govorilo se da si ga prozvao neurotičnom starletom.

- Istina, a neurotična starleta se ponaša upravo tako, neurotično. Otkud ja znam, ne znam zašto se tako ophodio prema meni. Kad su mediji to popratili i kad je sve na kraju bilo i zaboravljeno, onda je on mene nazvao i rekao mi da ja izmišljam da mi je dao tu dozvolu za pedale. Jednom mediju sam slao ispis poziva kako bi vidjeli da sam ga prije toga zvao i tražio za dozvolu. Eto, do tu smo došli. Bio sam primoran na takav potez kako bih dokazao da ne izmišljam. Nakon toga se više nikada nismo ni čuli, a ni vidjeli. Iskreno, ja nemam nikakve negativne misli i emocije prema njemu jer je to upravo u opisu njegove osobnosti. Burno reagira i zaboravlja neke događaje koji su zbilja dogodili. Ja sam na kraju želio samo pomoći tim ljudima iz muzeja, a na kraju sam izvukao deblji kraj - iskreno je priznao Pađen koji se osvrnu i otkrio zašto misli da se uvijek događa neka drama s Branimirom Štulićem.

- Mediji traže ljude koji će podignuti prašinu, a on je taj koji to radi sa svojim izjavama. Ljude općenito zanima nered i drama, a to se očito jako čita. Iako on nije aktualan, u ljudskoj je podsvijesti da će ih više zanimati netko tko nije toliko aktualan, nego onaj koji je sveprisutan. Štulić je Greta Garbo domaćeg 'rock and rolla' i kao takav intrigira - poručio je Pađen o kojem se svojedobno i govorilo kako mu je legendarni član Beatlesa ukrao pjesmu.

- Paul McCartney ima ukusa, no ja iskreno ni danas ne znam je li mi on zbilja ukrao pjesmu. Ne vjerujem u to, ali je činjenica jest da su nam pjesme vrlo slične. O tome imam i potvrdu od Društva skladatelja Hrvatske, a i iz Slovenije su potvrdili kako nam se pjesme podudaraju 97 posto. Plagijat je kad se podudaraju četiri takta, a u ovom slučaju se podudara njih šesnaest. Osjećaj je fantastičan kad znam da su možda Beatlesi iskopirali moju pjesmu, zato što su oni nešto najbolje što se dogodilo u glazbi, neka vrsta Mozarta dvadesetog stoljeća. Paula nisam tužio zato što je to skup sport, a i zato što bih se loše osjećao da tužim jednog od svojih idola - ispričao je Jurica koji je dodao da se u slučaju da netko njegovu pjesmu 'Što si mi u kavu stavila' iskopira - ne bi se ljutio.

- Nastupao si s bendom kao predgrupa Statusu Quo. Kako to izgleda kada se družite s njima u backstageu? Ima li 'sex, drugs and rock and roll' - upitao ga je Ciganović.

- Premalo si mi otrova stavio u ovo što pijem. Ti bi sad želio znati sve... Uglavnom su turneje usamljenički život, stotine ti kliču, a kad dođeš u garderobu budeš kao usamljeni pas i odeš u hotel spavati. Naravno, znalo je biti u tulumarenja i ludih noći. Ipak sam ja nastupao i bio na turneji i u Rusiji, ispijali smo votku i sovjetski šampanjac. Jeli smo i kavijar sa žlicom - pohvalio se Nevenov sugovornik, koji je svojedobno sudjelovao i u dva reality programa te kao član žirija jednog glazbenog showa.

- Rekao je Aristotel da je najlakše drugom savjete dijelit, a da je najteže sebe spoznati. Glazba mi je omogućila sve i ona je moj poziv, a čovjek da bi spoznao zaista tko je treba istražiti neke nove situacije i stvari koje dosad nije probao. Htio sam vidjeti mogu li izdržati u reality showu. Bilo mi je zanimljivo, i plus što sam zaradio i neki novac. U Big Brother sam ušao da završim fasadu na kući. Bolje i to nego dignuti kredit kod lihvara - kaže otac dvoje srednjoškolaca - kćeri Mile i sina Vite. Oboje idu u srednju glazbenu školu, slušaju kao i tata Beatlese, a kada izađu u izlazak prisiljeni su slušati što drugo nego - cajke. Ostatak ovog intervjua pogledajte u četvrtak u 20 sati na našem YouTube kanalu i najčitanijem domaćem portalu - Večernji list!

