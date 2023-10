Večernjakov suradnik Matej Meštrović aranžirao novu špicu Dnevnika Nove TV

Nobelovac

Jon Fosse: Norveški čudak i njegov hod niz najdužu rečenicu europske književnosti

U ogromnoj bibliografiji nobelovca Jona Fossea 40 je drama i više od 20 proznih djela. Fosse za sebe veli da je čudak iz zapadne Norveške, da je odrastao kao neka vrsta hipi komunista. Na Sveučilište u Bergenu studirao je komparativnu književnost. Iako ateist, do 2012. formalno je pripadao luteranskoj Norveškoj crkvi, koja je do te godine bila i službena vjera u Norveškoj, no nakon toga postaje pripadnik Katoličke crkve, što se sve odvilo i u sklopu njegove borbe protiv alkoholizma