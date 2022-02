Večeras starta druga sezona 'Nestalih'! Producenti otkrivaju: 'Opet je bilo puno emocija i ista trema kao i prvi put'

Nakon prve sezone hvaljene serije “Nestali”, autora Joška Lokasa, svi oni kojima su Prka, Sikira i Nervoza kao likovi prirasli srcu napokon mogu biti zadovoljni jer upravo večeras na Prvom programu HRT-a počinje dugoiščekivana druga sezona. Producent, scenarist i voditelj Joško Lokas (50) priznaje da ga je i sada strah kritika pred emitiranje. Nije lako, kaže, ispričati priče o živim ljudima i nekima koji više nisu među nama.

Serija je snimana na području Starigrada Paklenice, Rovanjske, Selina, Obrovca i kanjona Zrmanje, a snimanje je trajalo mjesec i pol. Radnja druge sezone zbiva se 1995. godine, u vrijeme održavanja vojno redarstvene akcije Oluja, točnije priča se nastavlja ondje gdje je stala u prvoj sezoni – jutro, 4. kolovoza 1995. godine. Šestorica junaka kreću prema oslobođenom teritoriju Hrvatske kako bi se susreli s vojnicima Hrvatske vojske koji sudjeluju u akciji Oluja. Na tom putu upadaju u razne situacije koje će njihov put ka slobodi pretvoriti u borbu za vlastiti život u utrci s vremenom. I dalje su u fokusu likovi Prke, Sikire, Nervoze, Gradskog, Delona i Pape, koje glume Goran Navojec, Bojan Navojec, Filip Križan, Marko Cindrić, Alan Katić i Vedran Živolić, a njima se na kraju prve sezone pridružila i Snježana koju igra Sandra Lončarić. Uz navedene glavne glumce u drugoj sezoni gledat ćemo i poneka nova lica, a koja točno i koga će glumiti, ali i još detalja ususret prvoj epizodi koje morate znati otkrivaju nam producenti serije Joško Lokas, Domagoj Jović i Vedran Kasap.

Nakon emitiranja prve sezone zasigurno vas je preplavio osjećaj olakšanja, ponosa, sreće.. Kakav je osjećaj snimiti drugu sezonu, je li išta ‘lakše’ i manje emotivno?

Joško: Da vam budem skroz iskren, nije ništa lakše niti manje emotivno. Radi se o novim igranim minutama koje nose svoje izazove i samim time neka nova očekivanja kako kod publike tako i kod nas kao ekipe koja je radila na projektu. Redatelj Kristijan Milić i direktor fotografije Mirko Pivčević i ove su godine imali sulude uvjete i vrlo kratak rok kako bi snimili nešto što žanrovski guramo u ratnu dramsku seriju i bez obzira na to što su po našem skromnom sudu izvrsno obavili posao u prošloj sezoni sve kreće od početka. Kao i u sportu, ne živi se od prošlih utakmica bez obzira na njihov ishod. idemo dalje. Naša odgovornost prema projektu i ljudima o kojima, u seriji Nestali, progovaramo je identična. Sjedimo za istim stolom iz godine u godinu i nadam se da će tako zauvijek ostati.

Za prvu sezonu i svoju ulogu Prke Goran Navojec je i nagrađen Večernjakovom ružom stoga vidimo da je serija prepoznata i u tom pogledu. Koliko vam znači to?

Vedran: Kao producentima svaki dio serijala nam je jednako važan. Mnoštvo ljudi iza kamere koje predstavljaju oni ispred kamere. Kada je Goran Navojec osvojio Večernjakovu ružu bili smo neizmjerno ponosni jer on ju je svakako zaslužio interpretacijom lika Prke, ali preko njega svaki član ekipe koji je s nama bio na setu odnosi djelić te nagrade jer da bi Goran Navojec, Bojan Navojec, Filip Križan, Marko Cindrić, Alan Katić, Vedran Živolić i Sandra Lončarić, da ne nabrajamo sve izvrsne glumce koji su bili s nama na obje sezone, dali najbolje od sebe moramo im za to stvoriti uvjete. To je između ostalog naš zadatak kao produkcije. Samim time dijelimo zadovoljstvo i sreću smo što je jedan glumac iz serije za svoj trud i rad osvojio nagradu jer je u njoj i jedan dio koji osvaja ekipa koja je s njim surađivala.

Foto: HRT

Za snimanje prve sezone rekli ste da ste se napatili snimajući, pogotovo zbog temperature koje su varirale od 9 pa sve do 38 stupnjeva zbog čega su se gumbi na tonskoj opremi znali topiti. Kako su vas temperature slušale za drugu sezonu, što vas je na snimanju najviše mučilo?

Domagoj: Obje sezone snimali smo u iznimno zahtjevnim uvjetima jer se ipak radi o ogromnom broju scena u eksterijeru za što na mjestima gdje smo snimali prvu i drugu sezonu nema baš idealnih uvjeta za rad. Kada pogledate oko sebe ekipu od 80-ak ljudi koji neumorno svaki dan stvaraju 12 sati igrani program u takvim uvjetima ne pomislite ni na što drugo nego da im se zahvalite na nevjerojatno profesionalnom angažmanu koji nikakav novac na svijetu ne može nadomjestiti. Snimaju se serije i filmovi s manjim i većim budžetima, ali filmski radnici ih jednako rade jer su tome posvetili svoj pa mogu slobodno reći život.

Foto: PROMO

Prve četiri epizode trajale su 52 minute, hoće li toliko trajati i nove četiri?

Domagoj: Upravo tako. Četiri epizode po 52 minute. Mi smo mala serija koja se po nama bavi velikom temom. Kako ni prošle sezone tako ni ove nismo htjeli ići u veliki broj epizoda iako je Joško prikupio puno više materijala. Naša procjena je kako je ovo točan broj epizoda i u navedenom trajanju za jednu ratnu seriju limitiranog budžeta.

Za prvu sezonu glumci su išli na treninge borilačkih vještina i na obuku rukovanja oružjem te vojnim kretanjem, a neki od njih, poput Alena Katića, i na jezično-stilske vježbe dijalekta. Jesu li za nove epizode morali ići na neke druge vježbe, ili pak ponoviti neke od ovih?

Vedran: Skoro svi glumci prošli su jezične vježbe jer ipak ih sve osim Gradskog veže područje Dalmacije, konkretno njenog zaleđa. Naša šestorka dodatno je sezonu 1 prošla i mini obuku upoznavanja s oružjem te postupanja s istim. U prvoj sezoni radili smo i na borilačkim vještinama jer su se u scenariju prve sezone događale neke borbe u kojima oružje nije igralo i gdje su se borbe odvijale uz pomoć noža ili borbe rukama. I ono što svakako moramo istaknuti, s nama je na setu i ekipa iz ATJ Lučko. Oni su tu za sve vrste korekcija kako bi sve djelovalo uvjerljivije. Kada spomenem sve vrste korekcija pritom mislim na svaku osobu koja nosi oružje kako ga nosi (jer treba postići i neke različitosti), kako pucaju iz oružja, kako se kreću bez i s oružjem ili su dio scene borbe i to kako s glumcima tako i sa statistima.

U prvoj sezoni upoznali smo nekolicinu zanimljivih osoba koje tumače poznata glumačka imena. Ako se ne varam, najavili se za drugu sezonu još poneka nova imena. O kome se radi i kakvi su oni likovi u scenariju, koga glume i što ih karakterizira?

Domagoj: Kako se radi o seriji koja se bavi ljudskim sudbinama na jednom malom prostoru onda je većina glumačke postave ostala ista, a njima su dodani glumci likovi koje nismo mogli vidjeti u prvoj sezoni jer je radnja bila tako zamišljena. U ovoj sezoni na put s našim likovima uz glumce iz sezone 1, putuju i Milivoj Beader, Elvis Bošnjak, Ksenija Pajić, Filip Radoš, Nenad Srdelić, Mijo Jurišić, Igor Kovač, Slaven Knezović, Marijana Mikulić, Alen Liverić, Mario Knezović, Ivo Krešić, Stipe Radoja, Maro Martinović, Paško Vukasović, Martin Kuhar, Dragan Veselić, Ognjen Milovanović i Marko Jelić. Nadam se da nisam nikog zaboravio.

Joško: Ubacio bih se samo kolegi Domagoju i ovdje bih spomenuo i dvojac iz banda Krankšvester 3ki Stil (Davor Miletić) i Sett (Hrvoje Marjanović) koji su odigrali odlične role u posljednjoj epizodi i s kojima je bio pravi gušt surađivati te još dvije osobe svakako trebamo istaknuti, a nisu dio glumačke postave a novi su u ekipi…To su redatelj second unita Ivan Pavličić i koscenarist Nikola Kuprešanin bez kojih ovaj projekt nikako ne bi mogao zaživjeti. Nikola i ja smo na dnevnoj bazi slagali novu strukturu serije jer za razliku od prve sezone kada se sve događalo u kontinuitetu i kada smo postavili ključ radnje da su u svakom kadru skoro svi naši glavni likovi sada radnja odlazi u nekoliko smjerova i isprepliće se s događajima u trenutku njihova nastajanja, ali i nekih trenutaka u prošlosti. i mogu vam samo naglasiti da će se o Nikoli Kuprešaninu kao scenaristi još jako puno toga pozitivnog čuti, Pavao je kao redatelj second unita na dnevnoj bazi s Krisom crtao što će se i kako režijski uklopiti u jedinstven rukopis i mislim da su napravili odličan posao.

Prva sezona prati nekih 10-ak dana prije Oluje i samo jutro akcije. Što prikazuju nove četiri epizode, koje vremensko razdoblje?

Vedran: Najbitniji dio priče ostaje isti. Radnja nastavka počinje gdje je i stala, jutro 04.08.1995. godine. Ne želimo vam spojlati ali u ovoj sezoni moći ćemo pogledati i nekoliko retrospektiva naših glavnih junaka i to period 91’, 92’ I 93’. Ti događaji pokazuju nam naše junake prije nego su postali dio iste “ekipe”.

Foto: PROMO

Koliko daleko se vraćamo - u djetinjstvo ili tik pred rat?

Joško: Više se baziramo na retrospektivama svakog od naših junaka prije nego su postali dio iste ekipe. Pokazujemo ih u periodima 91’, 92’ i 93’. Neke u scenama borbe, a neke kroz priče koje su se događale pred sam rat odnosno njegov početak. Sve ih to bar malo portretira odvojeno od grupe u kojoj se trenutno nalaze. Mislim da time dočaravamo i atmosferu koja se događala u prvim godinama rata.

Hoćete li i nove epizode opet gledati zajedno, cijela ekipa?

Vedran: Cijela ekipa Nestalih od samog početka se ponaša kao jedna velika obitelj. Budu li obaveze kolega dopuštale slobodne trenutke vjerujem da ćemo se opet svi zajedno naći i gledati prvu epizodu nove sezone Nestalih, a kako smo napravili i prošle sezone, nadam se da ćemo jednu od epizoda pogledati u domu obitelji istinskog heroja rata, Ive Baždarića koji nam je puno pomogao na snimanju obje sezone Nestalih.

Kad ste spremali zabilješke dugih 16 godina, i kada ste napokon 2010. razradili, barem ugrubo, scenarije, ‘dobili’ ste kompletno razrađenu prvu i drugu sezonu i skice za treću. Znači li to da možemo govoriti o skorašnjem snimanju treće? Naravno, ako financijske prilike i one epidemiološke, dopuste.

Joško: U ovom našem poslu naučili smo svi onu lekciju kako treba ići korak po korak. Kada je završila prva sezona iz ladice smo izvukli drugu. Tako da hajdemo prvo završiti ovu sezonu ,a onda ćemo vidjeti što i kako dalje.

VIDEO>>Ksenija Pajić nominirana je za Večernjakovu ružu: "Ljudi su željni nasmijati se, malo se opustiti"