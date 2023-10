'Ustajanje rano, većinu godine i po noći - boli. Ljudi misle da se čovjek navikne, ali ne, navikneš se'

Ivana Pevec Ifka i Marko Tomšić Šaman prisutni su posljednjih godina u zagrebačkom eteru, gdje svakog jutra bude slušatelje dobrom glazbom i zezancijom. Prvo smo ih slušali svakog jutra na Radiju 101, a sada nas bude na Radio Tvornici. Najbolji pokazatelj koliko ih slušatelji vole je što su prije četiri godine osvojili Večernjakovu ružu u kategoriji radijska emisija godine.

Kako ste zavoljeli radio i shvatili da je to ono što želite raditi u životu?

Šaman: Radio je super stvar za odrastanje jednog klinca. Tako i mene. Hrpa informacija dolazila je do mene a da se nisam trebao puno potruditi. Dovoljno je bilo samo upaliti ga. Lijenost je tu odigrala bitnu ulogu. Tada me najviše zanimala glazba do koje nije bilo lako doći a na radiju sam to i dobio. Htio sam biti dio tih malih ljudi unutar te kutije koji čine tu čaroliju. Tako nekako je sve i počelo.

Ifka: Klasika: sasvim slučajno. Iako, roditelji mi govore da sam oduvijek "svakom loncu poklopac" i možemo reći da nisam baš bila ni šutljivo dijete.

Priča s radijom je počela tako da sam saznala za spikersku radionicu (u vrijeme kad sam radila posao koji nema apsolutno veze s medijima), zainteresiralo me, upisala... i stvari su nekako vodile - prema radiju. Na poziv tadašnjeg (i sadašnjeg) programskog direktora Daniela Berdaisa došla sam na Radio 101. Ostalo je, kako se kaže, povijest.

Šamane, zanimljivo je da ste vi prvo bili tehničar, a onda ste i progovorili?

Prošao sam iz druge na audiciji za tehničara na Radiju 101 i tu se moj život okrenuo. Faks sam zanemario jer sam bio dovoljno pametan. Znate onu "Knjiga pametnom ne treba a budali neće pomoći". Mislim da sam bio onaj drugi, ali nema veze. Tu je počela moja vrtoglava karijera kao radijskog tehničara koji je radio punih nekoliko sati tjedno i zaradom za zavrtit dečkima rundu ispred dućana kad stigne plaća. Ali srce puno ponosa. To mi je onda bilo najbitnije. U jednom se trenutku radio našao u nezgodnoj situaciji da fali spikera. Digao sam dva prsta i javio se. Bilo je sad ili nikad. Idem u novu avanturu. U neprilici sam vidio svoju priliku. Zgrabio sam ju i pokazalo se kao dobra odluka.

Odakle nadimak Šaman? Imate li neke sposobnosti poput pravih šamana?

Nadimak Šaman je nastao jedne lijepe nedjelje na radiju dok sam bio na poslu. Nadimku je kumovao Matko Antonović s kojim sam tada radio. Poslije posla je nastao dobar tulum, a tako i nadimak. Imam neke ličke korijene, spominjala se neka bunika, neki šamanizmi... nemam pojma ni dan danas kako točno je došlo do nadimka. Pitajte Matka, možda će znati bolje. Dobro da sam našao put doma taj dan. Mladost ludost, kao...

Prvo ste na Stojedinici radili jutarnji program s Matkom, a onda s Ifkom. Kako je došlo do emisije s Ifkom i možete li usporediti nju i Matka?

S Matkom Antonovićem počeo sam raditi emisiju "juTrovanje" na 101 koja je postala hit. Nevjerojatno. To je bio super početak za mene kao radijskog voditelja jer sam počeo raditi s Matkom koji mi je bio i ostao odličan prijatelj. Baš smo se dobro zabavljali i bili ono kaj jesmo... dve budale koje imaju eter i odvezane ruke. Ne smijem zaboraviti i Daniela Berdaisa koji nam je tada bio programski direktor i dopuštao nam razne eksperimente. Nije mu bilo lako. Putevi su nam se spojili i danas na Radio Tvornici. Na žalost, u jedno trenutku je došao kraj "juTrovanju" s Matkom. Nakon puno lutanja s raznoraznim partnerima nekako smo Ivana Pevec Ifka i ja kliknuli. S Ifkom je krenulo "Jutro bez cenzure". S njom je jutro dobilo drugu dimenziju. Dogodio se taj muško-ženski odnos koji je super za eter. I dan-danas traje ta suradnja.

Sjećate li se vaše prve zajedničke emisije, kako je to izgledalo?

Ifka: Ne sjećam se točno prve, jer kad sam došla na radio, najprije sam uređivala i čitala vijesti, i to - u jutarnjem programu, koji je tada sam vodio Šaman sam. Tako je nekako i počelo, s ponekim komentarom prije i poslije vijesti, improvizacija. Nakon šest mjeseci završila sam u jutarnjem programu i od tad radimo zajedno. Bilo je to prije sad već skoro deset godina.

Već godinama radite jutarnji program, jeste li inače jutarnji tipovi?

Ifka: Postoje li jutarnji tipovi? Ne, ja definitivno nisam. Ustajanje rano, većinu godine i po noći - boli. Ljudi misle da se čovjek navikne, ali ne. Pomiriš se, i to je to. Opet, neke stvari koje izgovorimo u rano jutro sigurno ne bi tako ispale da radimo npr. u našem "Dnevnom pogonu". Kao da ste ujutro još u nekom polusnu ili bunilu. U našem slučaju i ovakvoj vrsti posla - to je dobra stvar i ide nam u prilog pa se i mi (a i nadam se naši slušatelji) nekad i do suza nasmijemo dok se netko još nije ni probudio. Ipak, koliko god je ustati rano nekad teško, sad se ne mogu zamisliti da radim "normalan" posao od 9 do 17.

Kako izgleda vaš "Jutarnji show", planirate li ga unaprijed, koliko ima improvizacije?

Šaman: Naš jutarnji program je potpuna improvizacija. Naravno da imamo neke stvari koje moramo odraditi, ali imamo slobodu da to odradimo na naš način. Mislim da je to najbitnije u ovom poslu. Pustiti ljude da budu to što jesu u eteru. Naravno, moraš znati gdje je granica. Tu slobodu imamo na Tvornici i to je ono kaj te pokreće svaki dan kad ideš na posao. Bio sam žrtva formata, cenzure i pripremljenih emisija unaprijed i to je jako loše. To vidim u većini radijskih postaja i nadam se da će tome doći kraj. Najbolji tulumi ispadnu oni koje ne planiraš. Tako i u ovom poslu.

Ifka: Mogla bih reći da je velika većina improvizacija, ali nekako dobro ispadne (bar mi tako mislimo haha). Velika i bitna stvar u svemu tome je što smo prijatelji i u privatnom životu, jer smatram da takav posao ne možete raditi, pogotovo ne tako dugo, s nekim tko vam je samo kolega na poslu. Naravno, iako nam jingl emisije glasi "Zajutrancija - jutarnja zajebancija!, nije uvijek sve - zajebancija. Tu smo da bismo slušatelje pravovremeno obavijestili o događajima i temama u našem gradu i šire, a i s obzirom na to da smo Radio Tvornica, program nam je usko vezan uz Tvornicu kulture te surađujemo s mnogim glazbenicima koji nam dolaze i u goste. Tad se ipak okvirno napravi neki plan, iako su nam najdraža gostovanja koja na kraju završe - na improvizaciji. Kako god bilo, improvizacija ili planski, valjda nešto radimo kako treba, s obzirom na to da smo prije par godina osvojili Večernjakovu ružu za najbolju radijsku emisiju.

I da, jako smo skromni.

Sigurno je bilo i zanimljivih gafova, koje biste izdvojili?

Ifka: Najava koncerta Morcheebe u Zagrebu. Pozvali smo ljude da dođu na koncert - danas, a koncert se održavao - za mjesec dana.

Čime se bavite u slobodno vrijeme? Čuo sam da Ifka voli planinariti, a Šaman trenira hokej?

Ifka: Vodim vrlo zanimljiv i uzbudljiv aktivan život (haha). Da, volim planinariti, iako to tako ne izgleda dok se penjem:) ali osjećaj kad se popneš, a i sam boravak u prirodi - i tišini - je super. Moram priznati da je toga manje u posljednje vrijeme zbog nekih privatnih razloga pa mi se vikend nekad svodi na premještanje s kreveta na kauč. I kuhanje:) To jako volim, opušta me, a i naravno - "rezultat" dobro dođe.

Šaman: Jako sam zanimljiva osoba. U slobodno vrijeme planinarim, trčim za tramvajima, gledam filmove i serije, čitam knjige, idem u teretanu, kuham, pazim na izgled, kupujem online, pratim trendove, lijepim plakate za političke stranke, nosim ormare na peti kat, škicam lijepe djevojke, popravljam bicikl već godinu dana, pazim da uvijek doma imam plave ZG vrećice za smeće, perem suđe ručno jer nemam trenutno tableta za perilicu, nedjeljom brijem glavu da izgledam opasno, igram hokej na travi za veterane, idem na pub kvizove i ovim putem pozdravljam sve one koji me poznaju.

