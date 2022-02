Urednik emisije Potraga Josip Antolić: 'Naš je adut što pričamo priče koje su ljudima važne'

Popularni RTL-ov dnevni istraživački magazin "Potraga" jedna je od emisija koja je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine. Urednik emisije Josip Antolić otkrio nam je kako je reagirao kad je saznao za nominaciju, kako bira teme i na što je najponosniji u emisiji.

Jeste li se nadali nominaciji za TV emisiju godine?

Ugodno smo iznenađeni i počašćeni što nas je Večernjakov žiri stavio u uži izbor za TV emisiju godine, a i naša Danka Derifaj nominirana je za TV osobu godine. Ne radimo ovaj posao zbog nagrada, ali lagao bih kad bih rekao da nam nije drago što se rad i trud naše redakcije prepoznaju.

Kako ste reagirali kada ste saznali da ste nominirani?

Wooohooo… Mislim da je to bila reakcija kad mi je glavna urednica javila da smo nominirani.

Kome ste prvome javili za nominaciju?

Reporterima koji su se našli u tom trenutku u redakciji.

Tko vam je prvi čestitao?

Kolege i prijatelji iz susjedne redakcije informativnog te sportskog programa, a onda i ekipa Direkta. Odmah sam im uzvratio čestitke, jer i oni su zasluženo nominirani.

Koga smatrate najvećim konkurentom u kategoriji?

Šaroliko je društvo u kategoriji, razni zanimljivi formati i teško se uspoređivati s nečim što je igrano ili snimljeno u kontroliranim studijskim uvjetima. Ali vjerujem da je naš adut to što nastojimo svakog dana otvoriti i ispričati one priče koje su ljudima doista važne, priče o njihovim problemima, nepravdama, kriminalu, korupciji, nepotizmu… Da, često su teške i ružne, ali mi smo uvjereni da ih je važno ispričati, upozoriti na sve ono što ne valja, pokušati to promijeniti.

Foto: RTL Na što ste najponosniji kada je "Potraga" u pitanju?

Ironija je u tome da je ono što je najljepše u ovom poslu istodobno i tužno. Kad vas netko tjedan, mjesec ili godinu dana nakon priče nazove i kaže da je "Potraga" uspjela riješiti ono što dugo nije mogao nitko… Divno je jer tada najjasnije vidite koliko ovaj posao ima smisla, a opet tužno jer u nekom savršenom svijetu taj bi se problem trebao riješiti i bez vas. Ali, svjestan sam, daleko smo mi od savršenoga. Ponosan sam jer smatram da smo dosad otvorili mnoge velike i važne priče. Sretan sam jer putem nismo radili kompromise i spuštali kvalitetu. Dapače, ulagali smo u redakciju, razvijali se, napredovali. Ponosan sam i na reportere koji su za svoj rad u "Potrazi" tijekom godina osvojili i brojne nagrade.

U emisiji govorite o mnogim problemima, kako birate teme?

To je kao trijaža na hitnoj. Dođe puno priča, a vi trebate odlučiti koja je najhitnija. Gledatelji nam se javljaju porukama, pozivima, e-mailovima, zaustavljaju nas na ulici. Mnoge nam teme šalju i kolege iz drugih redakcija koji su ograničeni svojim formatom i jednostavno nemaju vremena za prekomplicirane priče. Mi, srećom, imamo. Nacionalni smo kanal, emitiramo u udarnom terminu i nastojimo da naše priče budu relevantne i gledateljima u Slavoniji i gledateljima u Dalmaciji. O temama detaljno raspravljamo u redakciji – koji je fokus, je li to od javnog interesa, zašto je važno našim gledateljima, koga treba pitati, što sve provjeriti…

Postoje li situacije u kojima dugo radite na nekoj priči, a zatim je zbog nekog razloga ne objavite?

Ne. Ponekad odustanemo od priče, ali to se uglavnom dogodi već prvi ili drugi dan... Kad shvatimo da stvari nisu onakvima kakvima ih je predstavio naš izvor i da priče zapravo i nema. Ponekad se ljudi jave, požale na nešto, ispričaju nam svoj problem, a kad ih povratno nazovemo, oni se predomisle i odustanu od javnog istupa. I to razumijemo. Nama je zapravo ključno je li se nešto dogodilo ili nije. Ako jest, onda nađemo načina da to i ispričamo. Ponekad je, doduše, priča i kad se nešto ne dogodi.

Ako osvojite nagradu, kamo ćete je staviti?

U redakciju, sasvim sigurno. Imamo mjesto na kojem nam sada stoji jedan cvijet koji nastojimo održati na životu… S ovom vašom Ružom imali bismo manje brige.

Dopusti li epidemiološka situacija, hoćete li doći na dodjelu i koga ćete povesti?

Naravno, dopuste li prilike, doći će cijela redakcija.

