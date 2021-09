Unuka glumca Ljubiše Samardžića izrasla je u pravu ljepoticu, djed joj je veliki uzor

Glumac Ljubiša Samardžić preminuo je 2017. godine, nakon što je izgubio bitku s leukemijom u 81. godini života. U svojoj bogatoj karijeri ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama te za svoj rad dobio brojne nagrade i priznanja.

Život legendarnog glumca obilježila je tragedija kada mu je u 34.godini, također od leukemije preminuo sin Dragan. Glumac je utjehu pronašao u unucima. Draganova kći Sara izrasla je u pravu ljepoticu, a nedavno je proslavila 27. rođendan.

Fotografiju možete pogledati ovdje

Sara je aktivna na društvenim mrežama gdje svakodnevno objavljuje detalje iz privatnog života. Komentari na njezine odjevne kombinacije su i više nego pozitivni, a pratitelji su joj poručili da može parirati i svjetskim blogericama. Sara je ljubav prema filmu i kazalištu pokazala još od malena, pa je često s djedom provodila vrijeme na snimanjima i u kazalištu.

-Imala sam sreće što sam te poznavala 23 godine, od kad sam bila mala i nisam shvaćala što je to biti glumac i biti poznat, što sam se durila kad prilaze nepoznati ljudi dok šetam sa svojim djedom, što sam plakala na scene Policajca sa Petlovog brda, jer kako moj djed može sjediti s četiri žene, a da nijedna nije moja baka, što sam obožavala da me vodiš u ured i nasnimanja, i da dolaziš po mene u vrtić, kao i kad me uzmeš u naručje i plešemo, pa sve do danas kad mogu reći da si mi bio uzor, oslonac i uvijek podrška. Mislim da je suvišno spominjati tvoju karijeru, i koliko je bila čast biti unuka takve legende. Pokazao si mi što znači borba i koliko snage si imao i koliko je tvoje srce bilo jako. Znam da si tamo gore sretan i da si poslije toliko godina opet sa svojim Gagom. Ne brini, ostavio si nas žene u sigurnim rukama, Stefke će nas paziti ovdje, on je sad glava kuće, a ti i Gaga sa neba. Djede, a sad adio, napisala je Sara na Instagramu nakon djedove smrti.

VIDEO Severina postaje TV voditeljica na novoj televiziji, radit će gdje Ivana Paradžiković