Skandal trese norvešku kraljevsku obitelj: Uhićen sin princeze

Sin norveške princeze Mette-Marit (50) iz prvog braka, Marius Borg Høiby (27), uhićen je prošlog vikenda u Oslu, prenosi People. Ovaj 27-godišnjak priveden je i zadržan u pritvoru 30 sati zbog incidenta u jednom stanu u glavnom norveškom gradu, a navodno ga je prijavila jedna 20-godišnja djevojka nakon što ju je, kako tvrdi, on 'psihički i fizički' napao te je hospitalizirana zbog potresa mozga. Marius je naposljetku pušten na slobodu.

Mariusov odvjetnik ispričao je za VG.no da je njegov klijent prijavljen za tjelesne ozljede, a policija je dan kasnije, u srijedu, objavila i opširnije priopćenje o incidentu. - Policija je izašla na teren nakon prijave nasilnog ponašanja tijekom noćnih sati u jednom stanu u Oslu. Mladić u 20-ima je uhićen, a idući je dan pušten iz pritvora - oglasili su se uz potvrdu kako je riječ o posinku prijestolonasljednika, princa Haakona (51). Također su potvrdili da je žrtva zbrinuta, no još uvijek nema informacije je li pretrpjela teže ozljede.

GALERIJA: FOTO Pogledajte odličnu atmosferu na koncertu Thompsona, Zečića i Mate Bulića

Princeza Mette-Marit sa svojim je suprugom 6. kolovoza trebala prisustvovati Olimpijskim igrama u Parizu, stoji službenoj web stranici Kraljevske kuće Norveške. No nakon recentnih zbivanja princ Haakon uočen je kako sam prati sportske priredbe u Francuskoj. Gledao je konjička događanja i atletiku te su ga fotografi uhvatili tijekom razgovora s princom Albertom od Monaka i princezom Aleksandrom od Hanovera. Kako pišu francuski mediji, princeza se još uvijek nada da će otputovati u francusku prijestolnicu na Olimpijske igre, samo što će to biti kasnije od predviđenog.

VEZANI ČLANCI:

Marius nije u liniji nasljeđivanja prijestolja i nema javnu ulogu. Godine 2017. objavljeno je da će voditi uglavnom privatan život. O toj odluci svoje mišljenje iznijela je njegova majka: - Marius je oduvijek imao ulogu u javnoj sferi koju je teško definirati. On jest i bit će iznimno važan dio naše obitelji - kazala je Mette-Marit pa nastavila:

- Marius je postao simbol neobičnog izbora koji smo Haakon i ja napravili kada smo se vjenčali da, u ono vrijeme, on neće obavljati javne dužnosti poput njegove braće i sestara. On ne bi trebao imati javnu ulogu i nije javna osoba - ispričala je onovremeno. Međutim, on se često pridružuje norveškoj kraljevskoj obitelji na zajedničkim događajima, kao što je proslava 18. rođendana njegove polusestre, princeze Ingrid Alexandre, 2022. godine.

VIDEO: Pozadina otkazivanja koncerta Taylor Swift: Mladić (19) se nedavno priključio IS-u, planirao napad s još jednim