U seriji koju Hrvati obožavaju igra jednog od najintrigantnijih likova, a sad s kolegom sa seta radi i na predstavi

Jedna od omiljenih serija u Hrvata jesu "Kumovi" koji se emitiraju na Novoj TV, a jedan od najintrigantnijih likova treće sezone jest Martin Akrap. Ovaj lik u trećoj sezoni mijenja svoj život, a mladi otac upustio se u razne ljubavne avanture te i dalje glasi kao dežurni "trouble maker". Naime, nespretni Martin slučajno upada u razne situacije iz kojih se pokušava izvući na razne domišljate načine i tako uvodi živost u radnju serije. Ovu ulogu igra mladi glumac Lovre Kondža kojem je ovo prvi veliki projekt, a otkrio nam je koliko je sličan Martinu te je govorio i o novom kazališnom projektu na kojem radi s kolegom iz "Kumova" Domagojem Ivankovićem. Lovre se već tri godine nalazi u ulozi Martina, je li se pojavio mali zamor ovom ulogom?

- Moram priznati da me zamor ponekad ne mimoilazi. Raditi tri godine ovakav format ovakvim tempom je popriličan izazov i sasvim je normalno da ponekad dođe do nekog zasićenja, ali pokušavam održati svježinu i ne biti na autopilotu. Na svu sreću, ekipa i atmosfera su odlični, pa to puno doprinosi dobroj energiji i lakoći rada - kaže glumac te dodaje da je sretan dugovječnošću ove serije.

- Drago mi je što su moj prvi projekt gledatelji prihvatili na ovakav način. Sjećam se jednom prilikom, kad je tek krenulo snimanje, vozili smo se na snimanje na lokaciju pa je netko bacio „pošalicu“ 'sad je tek početak, a još kad bude druga sezona...', blago sam se nasmijao na takav apsurd, a sad snimamo četvrtu, nije mi bilo ni na kraj pameti da ćemo toliko dugo snimati - kazao je i otkrio da se "Kumovi" nastavljaju. No, čini se kako Lovre uživa u ulozi Martina koji stalno nađe način da zakuha situaciju.

- Neki ljudi čak ne vjeruju da se toliko problema i gluposti može zalijepiti za jednog lika. Meni je to sasvim u redu, što više problematičnih situacija to zabavnije snimanje - kaže mladi glumac te šaljivo dodaje da s likom u seriji jedio ima zajedničku kosu. Šira publika mladog je glumca upoznala u ovoj seriji, a on kaže da na seriju ne gleda kao na odskočnu dasku, nego ima bolju usporedbu.

- Prije bih rekao trampolin, jer kad god skočim opet se vraćam na "Kumove", zanimljiva usporedba svakako mislim napisati pjesmu uskoro. "Kumovi" su vjetar u leđa, ali više na to gledam kao dio mog životnog puta, da nisam snimao tko zna gdje bih sad bio, možda bi mi bilo bolje, možda gore, što bi bilo kad bi bilo, tu sam gdje sam. "Kumovi" su mi donijeli nova poznanstva, prijateljstva, drže me u Zagrebu gdje mi se otvaraju neke nove prilike - opisuje Lovre koji je tijekom rada na seriji stvorio brojna dobra prijateljstva, a pogotovo se ističe ono s kolegom Domagojem Ivankovićem koji u seriji igra Martinovog najboljeg prijatelja Josipa Kvasinu. Uz prijateljstvo, dva mlada glumca trenutno veže i novi kazališni projekt. O čemu je riječ?

- U pitanju je predstava "Tvrda kohabitacija“ u režiji Dražena Krešića koja je imala premijeru 8. travnja u "Vidri". Radi se o naša dva najpopularnija političara i dogodovštinama s kojima se susreću na svojem putovanju u pokušaju spašavanja države. Do suradnje je došlo – pa mislim da nam je netko fino smjestio i sad se smije pijući viski - kaže o predstavi koju su nedavno i najavili performansom na Markovom trgu. Osim toga, Lovre i Domagoj nedavno su imali i zajedničku predstavu "Kome zvono zvoni" , a ona se trenutno nalazi "u stečaju".

- Za sada nema novih planova, a nadam se da će ih uskoro biti. To je jedna luda i zaigrana ekipa s kojom je uvijek zabavno i šteta bi bila da propadne stvar kad kažu da smo tako dobar tim, par... - kaže Lovre duhovito. Osim rada ispred kamere i u kazalištu, Kondža se nedavno okušao i iza objektiva. Naime, radio je na jednom spotu i to scenarij i režiju, a kaže da je do toga došlo slučajno.

- Sjedio sam jednog dana na kavi s prijateljem Božom Blajićem Zvrkom, gitaristom MORT-a, gdje mi je pričao o novom spotu kojeg planiraju snimati, odnosno rekao mi je da su pred zidom jer ne znaju što bi točno i kako. Rekoh mu da još kad sam poslušao pjesmu "Ćaća“, da sam u glavi imao nekakav spot, a on reče „ako imaš volje raspiši tu ideju malo, pošalji pa ćemo vidjeti“, ja napisah i ostalo je povijest - prisjetio se ove situacije te dodao da mu je ovo iskustvo bilo jako zanimljivo i da trenutno radi na jednom scenariju dok na setu serije Nove TV često razgovara s redateljima i ekipom iza kamere te ispituje kako i zašto se nešto radi kako bi proširio svoje znanje.

Mladi glumac i u seriji se u nekoliko navrata uhvatio gitare, a i sam je pohađao glazbenu školu, no kaže da se ne planira pokušati biti i glazbenik. Trenutno puno razmišlja o filmu te da bi se volio okušati i na velikom platnu. Lovre slovi i za jednog od najperspektivnijih mladih glumaca u Hrvatskoj, a što o tome misli istaknuo nam je kroz stihove.

"Glumac bez perspektive je ko' bez kormila lađa

On samo glumi, žali se i svađa.

Biti „naj“ zar je to mogúće

Iako kažu „to je postignuće“

Neka kaže tko što hoće

Ali život brzo proć će", zaključio je Lovre Kondža.

