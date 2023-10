U Hrvatskoj je prvi put kuhala najbolja chefica svijeta

Tijekom prošlog tjedna, od 4. do 8. listopada, Split se na četiri dana pretvorio u raj za ljubitelje mediteranske kuhinje. Festival Taste the Mediterranean, u svom 11. izdanju privukao je strane i domaće posjetitelje, koji su tijekom dana sudjelovali na radionicama za profesionalce, panelima i masterclassovima vrhunskih chefova iz restorana nagrađenih Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau kapicama, a na večerama su otkrivali bogatstvo okusa mediteranske kuhinje i namirnice iz cijelog svijeta. Poseban doživljaj bila je ekskluzivna večera koju je na otoku Šolti pripremala najbolja chefica svijeta za 2022., Kolumbijka Leonor Espinosa.



“Bilo je to jedinstveno iskustvo. U profesionalnom smislu vrlo izazovno, ali smo moj tim i ja dobili svu potrebnu potporu od lokalnog tima Heritage hotela Martinis Marchi i izvrsnog chefa Marka Đuraševića. Ovo je mjesto predivno i iskrena sam kad kažem da sam uživala u svakom trenutku koji smo ovdje proveli” - rekla je Leonor Espinosa, koja je sudionicima panel rasprave “Vještice iz kuhinje” predstavila i svoju zakladu FUNLEO čija je misija očuvanje tradicionalnih poljoprivrednih kultura i poboljšanje kvalitete života u kolumbijskim siromašnim lokalnim zajednicama koje ih uzgajaju.



Ovogodišnje izdanje festivala otvoreno je u posebnom ambijentu, splitskoj peškariji, koja je te večeri preuređena u vrhunski restoran. Tradicionalne dalmatinske specijalitete, u kojima je uživala i najbolja chefica svijeta, za goste su pripremali čuveni splitski chef i ugostitelj Zlatko Marinović Noštromo i njegov unuk Stipe. Da se okusi Dalmacije savršeno spajaju s proizvodima drugih hrvatskih regija, dokazalo je sljubljivanje jela s vrhunskim kontinentalnim vinima Belje i istarskom Festigiom, te selekcijom sireva President posluženim uz fini domaći džem. Cijeli doživljaj upotpunio je dinamični nastup kolumbijske pjevačice Mar Botero.

U suradnji s HGK Županijskom komorom Split i njezinim predsjednikom Jozom Tomašem, festival je na tri panel diskusije ugostio eksperte iz različitih djelatnosti koje spajaju profesionalce iz područja gastronomije, turizma, proizvodnje i uslužnih djelatnosti, iz Hrvatske i inozemstva. Na panelu o utjecaju održivog razvoja na turizam i gastronomiju, sudjelovala je i Nj.E. Laura Gil Savastano, veleposlanica Kolumbije u Austriji i non rezidentna veleposlanica u Hrvatskoj. U sklopu predstavljanja Kolumbije - zemlje gosta na Festivalu, istaknula je opredjeljenje kolumbijske vlade za održivi turizam. “U Kolumbiji raste 240 vrsta voća. Zaštiti prirodu, kulturu i lokalno stanovništvo, naša je misija. Mi smo izabrali vrhunsku kvalitetu umjesto masovnog turizma jer on će uništiti našu biološku raznolikost” - rekla je veleposlanica Gil Savastano. Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta RH, govorio je o finalnoj fazi državne reforme strategije domaćeg turizma. Filip Verbanac pričao je o doprinosu Coca Coline akademije Raise the Bar u podizanju kvalitete usluge u HoReCa sektoru, Jelena Tabak o naporima ugostiteljskog sektora da ostanu relevantni u hospitality industriji, dok je Renata Vincek otkrila kako Turistička zajednica Kvarnera gastronomijom i promotivnim filmom “Make Your Own Movie” privlači filmske i tv produkcije.

Taste the Mediterranean je za buduće kuhare osigurao i vrijedan edukativni sadržaj. Na masterclass radionicama u ugostiteljskoj školi Oliva Allegra u dva dana podučavalo ih je deset vrhunskih svjetskih i domaćih chefova, među kojima su bili i Paul Ivić - virtuoz vegetarijanske kuhinje iz bečkog restorana TIAN, talijanski pizzaiolo Massimo Quaglia i pastry chefica Talia Richard Carvajal iz Hart Bageri Bakery iz Kopenhagena. Na natjecanju parova motiviranih mladih kuhara pobijedili su učenica škole Viktorija Bašić i Marino Simunić iz restorana Artičok, a premium partner festivala tvrtka Tommy nagradila je sve natjecatelje. Barolo & Barbaresco Academy World Edition 2023 predstavila je ekskluzivni vinski masterclass o čuvenim sortama Barolo i Barbaresco za sommeliere i vinske stručnjake. Masterclass je vodio poznati talijanski sommelier Sandro Minella s hrvatskim sommelierima Monikom Prović i Danielom Čečavacem.



Za bogat večernji program pobrinuli su se najbolji splitski restorani i vrhunski chefovi iz Francuske, Italije, Kolumbije, Japana, Grčke, Srbije i Hrvatske, koji su s kuharskim timovima restorana domaćina pripremali ekskluzivne večere za sve posjetitelje festivala. Tako su u Kadeni kuhali Matej Pačar i Francuz Michel Basaldella, u Zrnu Soli talijanskog chefa Richarda Abou Zakija ugostio je Branimir Prnjak, a Marijo Curić - Gault&Millau Chef godine iz dubrovačkog restorana 360, kuhao je u srcu Dioklecijanove palače, u restoranu ZOI, uz chefa Roka Nikolića. Legendarni splitski chef Hrvoje Zirojević u Dvoru je ugostio legendu s Kvarnera Nenada Kukurina iz restorana Kukuriku, a svoje delicije sljubljivali su s vrhunskim vinima Dalmacije i Kvarnera. Restoran Zora bila spojio je chefove iz tri zemlje: Christosa Amantosa iz Grčke, Jasminu Vukašinović i Natašu Marković iz Srbije te domaćine Sandru i Danu Tahirovića iz Hrvatske, a gosti su uz vrhunske specijalitete pili i vina iz zemalja iz kojih chefovi dolaze. Bogati nedjeljni ručak za goste Festivala u Zrnu Soli pripremila je Vesna Miletić iz zagrebačkog restorana Tač. Strane goste posebno je oduševila vođena tura po splitskoj Varoši, s posjetom najljepšim crkvama, degustacijom vina u desakraliziranoj crkvici Sv. Mikule iz 11. stoljeća, te tradicionalni dalmatinski ručak u konobi Dujkin dvor.

Francuski duo chefova Lionel Levy (predsjednik udruge Gourméditerranée) i Frédéric Charlet u restoranu Mediterranée hotela Ambasador, od naših lokalnih namirnica pripremili su nezaboravnu večeru “Okusi Provanse“. Tako je u jednom slijedu Presidentov mladi kozji sir dimljen s divljim travama, te poslužen u kombinaciji gazpacha od kivija i estragona, a sva jela na večeri uparena su s najboljim francuskim vinima. Poseban doživljaj posljednje večeri Festivala bila je gozba u raskošnom salonu barokne Palače Cindro izgrađene u 17. stoljeću. Bogati jelovnik chefa Marka Đuraševića i gostujućeg japansko-francuskog chefa Ippeija Uemure, pratila su pjenušava vina s Plešivičkog vinogorja iz Zagrebačke županije, iz vinarija Tomac, Šember, Jagunić, Kolarić, Braje i Kurtalj. U program Festivala uključili su se i drugi splitski restorani, koji su gostima nudili poseban mediteranski menu: Artičok, Corto Maltese, Dujkin dvor, Noštromo, Pandora Greenbox i Pinku Fish&Wine, a najizdržljiviji gosti Festivala uživali su u koktelu od kolumbijskog ruma na završnoj zabavi u klubu Boiler.

Četiri dana Mediterana svim sudionicima festivala ponudila su intenzivan program bogat vrhunskim sadržajem, koji na najbolji način zahtjevnijoj domaćoj publici i turistima približava kulturu mediteranske prehrane i načina življenja.