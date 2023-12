U devetom desetljeću života britanski filmski klasik razbjesnio Francuze

Britanac Ridley Scott jedan je od najuspješnijih redatelja današnjice. Kreirao je kultne filmove, i u devetom desetljeću života još uvijek radi. Upravo je završio monumentalni film "Napoleon" koji je u hrvatska kina stigao 23. studenoga, samo tjedan dana prije njegovog 86. rođendana. Film prati uspon poznatog francuskog cara te prikazuje njegov turbulentan odnos s voljenom Josephine, a glavne uloge u filmu pripale su Joaquinu Phoenixu i Vanessi Kirby. No, slavni redatelj nije mario za rođendansku zabavu, nego putuje kako bi promovirao, ali i branio svoj novi film.

Naime, prije negoli je šira publika dobila mogućnost sama procijeniti kvalitetu filma, kritičari su to već naveliko činili. Povijesnoj drami najnaklonjeniji su britanski kritičari koji redom imaju pozitivne reakcije na film, dok najžešće, one negativne kritike, dolaze iz zemlje Napoleona - Francuske. Francuski kritičari ističu da u filmu ima dosta povijesnih neistina pa je tako, primjerice, francuski dnevni list Le Figaro napisao da bi filmu više odgovarao naslov "Barbie i Ken u vrijeme Carstva", nego Napoleon. GQ France piše pak da je neprirodno i groteskno vidjeti francuske vojnike 1793. kako viču "Vive La France" s američkim naglascima, a Napoleonov biograf, Patrice Gueniffey, je za časopis Le Point rekao da je film izrazito "antifrancuski i vrlo probritanski". BBC je Scotta, dakako, pitao da prokomentira te negativne kritike, no redatelj je jasno dao do znanja da ga te kritike ne uznemiruju. "Francuzi ne vole čak ni sami sebe! Publici u Parizu film se svidio", rekao je Ridley Scott.

Budući da je riječ o filmu koji prati jednog od najpoznatijih svjetskih vladara u povijesti, stigle su i opaske od nekih povjesničara oko točnosti pojedinih navoda u filmu. Jedan od njih, britanski povjesničar Dan Snow, osvrnuo se na to kako izgleda Napoleon u filmu, uključujući i natpis na filmskom posteru koji tvrdi da je "stigao ni iz čega i osvojio sve". "Napoleon nije stigao ni iz čega. Njegov otac je bio aristokrat. Nije osvojio sve. Osvojio je puno toga. To je bilo impresivno, ali nije sve osvojio", tvrdi povjesničar. Ridley Scott mu na njegove prozivke nije ostao dužan. U intervjuu za The New Yorker kratko se osvrnuo na Snowa. "Neka si nađe život", komentirao je povjesničarove prozivke. U intervjuu za Empire Joaquin Phoenix, koji je utjelovio Napoleona, također je prokomentirao prikaz povijesnih detalja u filmu. "Ako stvarno želite shvatiti Napoleona, onda je najbolje da se sami educirate o njemu. Ako gledate film, morate shvatiti da je to njegov život prikazan kroz Scottovu viziju", rekao je glumac. A Scottova vizija, to je posebna priča.

Ovaj legendarni filmaš ostavio je neizbrisiv trag u svijetu kinematografije svojim nesvakidašnjim talentom i vizijom. Tijekom svoje karijere, Scott je snimio kultne filmove koji su osvojili publiku diljem svijeta. Od njegovog revolucionarnog znanstvenofantastičnog remek-djela "Blade Runner" do epske povijesne drame "Gladijator", Scottova sposobnost da gledatelje prenese u različite svjetove i razdoblja je doista izvanredna. Njegova pozornost posvećena detaljima, besprijekorna izrada i umjetnička vizija donijeli su mu brojna priznanja i učvrstio svoj status jednog od najutjecajnijih redatelja našeg vremena. Bilo da se radi o istraživanju dubina ljudske psihe ili oživljavanju povijesnih događaja, Scottovi filmovi ostavljaju trag kod publike na više razina.

Britanski filmski redatelj i producent Ridley Scott rođen je 30. studenog 1937. godine na sjeveroistoku Engleske. Imao je dva brata, a sa starijim, Frankom, proveo je malo vremena jer se još kao mlad pridružio mornarici. Pored toga otac mu je bio časnik Kraljevske inženjerije i rijetko je bio kod kuće. Za Scottovo odrastanje karakteristično je da se njegova obitelj često selila, tako da nije imao mnogo prijatelja, a čim bi u nekom mjestu i stekao jednog, morao se seliti dalje i sve je kretalo iznova. Između ostalog Scott je živio i u Njemačkoj, a nakon Drugog svjetskog rata ponovno se vraća u rodni kraj. Još od najranijeg djetinjstva vrijeme je rado provodio gledajući filmove, a jedan od omiljenih mu je bio "Sedam samuraja".

Ridley je studirao u Grangefield Grammar School, gdje je počeo čitati znanstveno-fantastične kratke priče različitih autora. S vremenom je postao ovisan o distopijskim pričama s čvrstim egzistencijalnim temama i to je oblikovalo njegovu buduću karijeru plodnog pripovjedača u istom žanru. Nakon diplome u školi dizajna, upisao se na Royal College of Art, prestižnu instituciju u Londonu. Dok je sudjelovao u radu fakultetskog časopisa ARK, proslavio se kao kreativni pisac priča, a svoju umjetničku karijeru započeo je kao ilustrator, a potom i redatelj video spotova. Otprilike u isto vrijeme počeo je ozbiljno studirati filmove i uspostavio filmsko društvo u kampusu fakulteta uz pomoć nekoliko prijatelja. Ridleyev prvi pokušaj režiranja bio je za njegov kratki film "Dječak i bicikl", u kojem su glumili njegov mlađi brat Tony i njegov otac.

Nakon završetka fakulteta, radio je nekoliko kratkotrajnih poslova u filmskoj industriji, kako bi naučio trikove zanata i otpočeo kao pripravnik scenografa za "BBC". Radio je na popularno-fantastičnoj seriji "Out of the Unknown" i policijskoj seriji "Z-Cars". Vatreni obožavatelj Stanleyja Kubricka, pokrenuo je vlastitu produkcijsku tvrtku s mlađim bratom Tonyjem, koji je također bio ambiciozni filmaš. "Ridley Scott Associates" (RSA), njihova filmska i produkcijska tvrtka, osnovana je 1968., a ubrzo su počeli proizvoditi televizijske reklame i stekli odličnu reputaciju. Godine 1977. stiže i njegov debitantski igrani film "The Duellists", snimljen tek u 40. godini života. Bio je to povijesni ratni film, za čije je snimanje potrošio manje od 900.000 američkih dolara. Film je prikazan na Cannes Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za Najbolji debitantski film, čime si je trasirao put prema Hollywoodu.

Scott postaje poznat je po tome da voli svoje priče pripovijedati slikom, vizualnim elementom sedme umjetnosti. Često svoje projekte bira prvenstveno misleći na to koje će vizualne sekvence i zahtjevne scene moći snimiti, a dijaloge i karakterizaciju likova radi dozirano, suptilno, nijansirano i odmjereno tako da se ponekad čini kao da su ti nevizualni elementi narativa tek pozadina ili vezivna tkiva između dojmljivih kadrova.

VEZANI ČLANCI

Te 1979. prihvatio je posao režiranja filma "Alien - Osmi putnik". Bio je to znanstveno-fantastični horor film, koji se pokazao velikim međunarodnim uspjehom i donio Scottu neizmjerno poštovanje i uvažavanje, a s godinama je postao klasik. Tri godine kasnije stigao je "Blade Runner", znanstveno-fantastična saga iz 1982. godine koji je tijekom godina stekao kultni status. Uspješan niz nastavio je fantastičnim filmom "Legenda" iz 1985. godine, s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Još jedan odlično primljen film bio je "Crna kiša', u kojem je Michael Douglas glumio policajca u misiji u Japanu.

Potom stiže film ceste iz 1991. godine, "Thelma & Louise", koji je požnjeo sjajan uspjeh na kino blagajnama i šest nominacija za Oskara, uključujući i jednu za najbolju režiju i tada se već činilo da će Scott nadmašiti svog idola Stanleyja Kubricka. No, njegov sljedeći film, "1492: Osvajanje raja", bio je katastrofa, podjednako kod filmske kritike i na blagajnama, zbog čega je Scott uzeo višegodišnju pauzu.

Na redateljsku stolicu vratio se filmom o preživljavanju katastrofe "Oluja bez oblaka" iz 1996., što je bio još jedan neuspjeh. I njegov sljedeći pothvat, akcijska drama "G.I. Jane" s Demi Moore, kritika je također sasjekla, pa je napravio još jednu pauzu od režije sve dok se nije vratio na vrh, 2000. godine s "Gladijatorom" koji je postigao izvanredan uspjeh. Osim što je Russella Crowea učinio međunarodnom zvijezdom, film je Scottovu karijeru vinuo u orbitu, ovjenčanu s pet nagrada Oscar, uključujući i onaj za najbolji film, no onaj za najboljeg redatelja mu je izmakao.

Dogodine je snimio nastavak blockbustera iz 1991. godine "Kad jaganjci utihnu" pod nazivom "Hannibal", a još jednu nominaciju za Oscara priskrbio mu je fantastični ratni film "Pad crnog jastreba". Nakon toga uslijedio je niskobudžetni film "Matchstick Men", koji je postigao umjereni uspjeh na blagajnama, kao i njegov idući film "Kraljevstvo nebesko" iz 2005., zbog čega je Scott za svoj relativni neuspjeh okrivio direktore studija koji su od njega tražili da isječe 45 minuta filma. Redateljeva verzija objavljena je dogodine i danas se smatra jednim od najboljih Scottovih djela.

Potom, 2007. godine, stiže "Američki ganster" s filmskim superzvijezdama Denzelom Washingtonom i, ponovno, Russellom Croweom, temeljen na istinitoj priči o kralju narkotika Franku Lucasu, koji je zaradio lovorike kritike i donio mu nominaciju za najboljeg redatelja na dodjeli nagrada Zlatni globus. Njegov sljedeći pothvat bio je akcijsko-špijunski film "Tijelo od laži" iz 2008. godine, u kojem je angažirao Leonarda DiCaprija, Russella Crowea i Marka Stronga, a radnja je smještena na Bliskom istoku i prati pokušaje hvatanja terorista "al-Saleema" koje provode CIA i jordanske obavještajne službe. Iste godine snimio je i film "Robin Hood", a pet godina kasnije stiže i nastavak "Aliena" pod nazivom "Prometej", u kojem glume Michael Fassbender i Charlize Theron, koji postaje jedan od filmova s najvećom zaradom iste godine.

Svojim znanstveno-fantastičnim korijenima vratio sa svojim filmom "The Mars" iz 2015. godine, u kojem je Matt Damon glumio čovjeka koji je nasukan na Marsu, koji postaje film s najvećom zaradom u cijeloj Scottovoj karijeri. U svibnju 2017. objavljen je njegov sljedeći film "Alien: Covenant" koji su kritičari nagradili odličnim ocjenama i nazvali ga Scottovim "povratkom u formu", a kao izvršni producent snimio je nastavak svog kultnog klasika iz 1982. godine "Blade Runner" pod nazivom "Blade Runner 2049".

Kada je riječ o privatnom životu, Ridley Scott oženio se Felicity Heywood 1964. godine i razveo 1975. godine. Potom je počeo izlaziti sa Sandy Watson i vjenčao se s njom 1979. godine, no i ovaj je brak završio razvodom 10 godina kasnije. Intimnu sreću naposljetku je našao s Gianninom Facio, koju nazivaju i Lady Scott, kostarikanskom glumicom koja se pojavila u brojnim filmovima, posebice u filmovima svog supruga, a u vezi su od filma "Hannibal". Scott ima dva sina iz prvog braka i kćer iz drugog braka. Oba njegova sina, Luke i Jake, redatelji su. Iako mu je baza u Los Angelesu, Scott sa suprugom provodi poprilično vremena i u svojim dvorcima u Francuskoj i Londonu.

U životu su ga nažalost pratile i teške obiteljske tragedije. Ridley je bio izuzetno blizak sa svojom braćom, no izgubio je obojicu. Njegov stariji brat umro je od raka kože u dobi od 45 godina, a nakon njegove smrti Ridley mu je posvetio svoj film "Blade Runner". Njegov mlađi brat, Tony, filmski redatelj, umro je 2012. godine, nakon što je skočio s mosta Vincent Thomas. Ridley i Tony su zajedno radili na mnogim projektima.

Ridley Scott danas je jedna od najutjecajnijih ličnosti u Hollywoodu. Za doprinos britanskoj filmskoj industriji, dobio je titulu "sir" nakon što ga je, 2003. godine, kraljica Elizabeta II. proglasila vitezom. Uključen je u "Kuću slavnih znanstvene fantastike" 2007. godine, a Royal College of Art u Londonu, koju je nekoć pohađao, dodijelio mu je počasni doktorat 2015. godine. Inače, u anketi koju je 2004. proveo BBC proglašen je desetim najutjecajnijim Britancem u povijesti.

Naposljetku, Scott je poznat po tome što svoje, često vizualno zapanjujuće filmove snima neobično brzo. U listopadu 2017. godine za američki časopis Vanity Fair izjavio je da su mu za snimanje igranog filma "Sav novac svijeta" trebala samo 43 dana. "Ja sam super brz", kazao je redatelj. Nakon toga, Scott je brzo reagirao na skandal s glumcem Kevinom Spaceyjem koji je u drami o otmici glumio naftnog milijardera Jeana Paula Gettyja. Nakon masovnih optužbi za seksualno uznemiravanje, Scott je izrezao sve scene sa Spaceyjem i dao ih ponovno snimiti s Christopherom Plummerom. Film je u kina stigao u predviđenom roku u prosincu te godine.

Unatoč brojnim nagradama za tridesetak filmova koje snimio, Ridley Scott dosad je ostao praznih ruku kada je riječ o dodjeli Oscara za režiju. Tri puta je bio nominiran: 1992. za film "Thelma & Louise", 2001. za "Gladijatora" i 2002. za ratni triler "Pad crnog jastreba", no zlatni kipić izmaknuo mu je svaki put. Uključi li se "Napoleon" u utrku za Oscara 2024., toliko željena prestižna nagrada ovoga puta ne bi ga trebala zaobići. Ponešto o tome kazao je i Ridley Scott: "Ako ga ikad dobijem, reći ću: 'Pa već je bilo i vrijeme!'".

VIDEO Ella Dvornik: 'Nisam završila srednju školu, stalno su me osuđivali zbog toga'