Tvorac Netflixove hit serije otkrio detalje nove sezone: 'Bio sam inspiriran smjerom u kojem cijeli svijet ide'

Sredinom kolovoza stigla je vijest koja je razveselila brojne obožavatelje megapopularne serije "Igra lignje", odnosno "The Squid Game". Tada je objavljeno da se Netflixov naslov, koji je rušio rekorde gledanosti i bio top tema danima nakon objave, vraća već ove godine. Naime, ovog ljeta objavljena je kratka najava od 48 sekundi koja prikazuje što nas očekuje te otkriva da ćemo nastavak serije moći pogledati od 26. prosinca.

Najava nove sezone serije, koja se mnogima urezala u pamćenje po kostimima, ali i jezivoj glazbi, počinjala je veselom klasičnom glazbom koja ubrzo postoje brža i zlokobnija. U najavi se izmjenjuju brojevi igrača, a video završava objašnjenjem: "Prava igra tek počinje." No osim brojeva igrača na kostimima, ističe se i jedan lik. Radi se o glavnom junaku Seong Gi-hunu kojeg igra Lee Jung-jae. No više detalja nije otkriveno, a kako se blagdan Svetog Stjepana ubrzano približava i tvorac serije Hwang Dong-hyuk izašao je u javnost s nekim detaljima. Naime, on je dao intervju The Hollywood Reporteru u kojem je, među ostalim, otkrio i što nas čeka u novoj, drugoj sezoni. Tako je otkrio da nas očekuje tema zauzimanja strana u kojoj ljudi u financijskoj krizi sudjeluju u bitki za svotu novca koja im može spasiti život. Kreator serije pojasnio je i zašto se odlučio za takav koncept.

"U Koreji ovih dana vidimo mnogo gore sukobe između starijih i mlađih generacija. I posvuda vidite razgraničenje. Nema mjesta raspravi, samo neprijateljstvu. Tako da sam bio inspiriran smjerom u kojem cijeli svijet ide", objasnio je. Osvrnuo se i na neuključivost društva te njihove razlike. "Nadahnula me sama činjenica da kamo god se okrenete, ljudi povlače granice, bilo da je riječ o generaciji, klasi, vjeri, etničkoj pripadnosti ili rasi', nastavio je Hwang te istaknuo da je želio ispričati priču o tome kako različiti izbori koje donosimo stvaraju sukobe među nama, ali i otvoriti razgovor o tome postoji li način da krenemo prema smjeru u kojem možemo prevladati te podjele.

"Živimo u demokratskom društvu i svatko ima svoje pravo glasa, ali vlada dominantna strana. Također sam želio postaviti pitanje: Je li većina uvijek u pravu?", dao je na razmišljanje tvorac popularne serije za čiju novu sezonu vjerujemo da će mnoge potaknuti na promišljanje o ovim temama.

Nešto manje apstraktno rečeno, radnja druge sezone nastavlja se tri godine nakon kraja igre i prati novih 456 igrača, odnosno Gi-huna. Nakon što je vidio da se ljude ponovno poziva u igru, odustao je od odlaska u Ameriku i donio odluku da se vrati u igru preživljavanja. Glumci Lee Jung-jae, Gong Yoo, Lee Byung-hun i Wi Ha-jun i u drugoj sezoni nastavljaju igrati svoje uloge, a pridružuju im se i brojni drugi kolege koji su publici koja prati korejsku filmsku scenu poznati od ranije. Jedan od njih je i Yim Si-wan, kojeg Netflixova publika pamti po romantičnoj seriji "Run On" i trileru "Unlocked". Tu je i Kang Ha-Neul, najpoznatiji je po ulozi Yong-shika u seriji "When the Camellia Blooms", a Park Sung-hoon glumio je nasilnika Jae-juna u melodrami "The Glory". Glumca Yanga Dong-geuna mnogi poznaju i kao repera, a na Netflixu smo ga mogli gledati u filmu "Yaksha: Ruthless Operations", kao i serijama "Connect", "Cheer Up" i "The Forbidden Marriage". Osim ovih imena, u seriji su svoju ulogu pronašli i K-pop idoli: Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won i Won Ji-an.

Valja istaknuti i da je trebalo 12 godina da dođe do snimanja prve sezone, a glumci koje smo u njoj gledali nakon uspjeha serije dobili su brojne angažmane. Glavni glumac Lee Jung-jae nakon uloge u seriji "Igra lignje" imao je i ulogu i u "Star Wars: The Acolyte". Radi se o televizijskoj seriji u kojoj je Jung-jae glumio majstora Jedija Sola. I u toj seriji, koja prati istragu šokantnog zločinačkog pohoda u kojem se cijenjeni majstor sukobljava s opasnim ratnikom iz svoje prošlosti, ovaj glumac igra jednu od glavnih uloga. Ova uloga glumcu je bila pravo zadovoljstvo, a to je otkrio i u jednom intervjuu.

"Kada sam prvi put stao na set, bio sam oduševljen pažnjom koja je posvećena detaljima. Očekivao sam da će puno stvari biti napravljeno s pomoću računala, ali neki detalji su me iznenadili", rekao je te dodao i da je obuka za borbu svjetlosnim mačevima koju je prošao bila izrazito detaljna. Lee u seriji glumi jednog od novijih likova za kojeg kaže da je vrlo cijenjen među ostalim Jedijima te da je izrazito slojevit što mu je bilo izazovno kao glumcu.

Dodajmo je planirana i treća sezona, koja bi svjetlo dana trebala ugledati iduće godine, a ona bi trebala biti i posljednja.

