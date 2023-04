Troje voditelja dugogodišnji su prijatelji, a u emisijama govore o izazovima mladih ljudi

Kada je prije tri godine krenuo novi podcast nemoj me., odmah nakon nekoliko epizoda bilo je jasno da je to sadržaj koji je nedostajao našoj publici. Ovaj je podcast namijenjen mladim ljudima u 20-im i 30-im godinama i odgovora na pitanje što zapravo osobu čini odraslom i, zajedno s publikom, dešifrira današnju okolinu. Dosad je emitirano točno 50 epizoda, a neke od njih obarale su rekorde slušanosti. Pokretačica projekta je Maša Zibar, influencerica i youtuberica s kanala Mashin' the Beauty, a u ulozi suvoditelja su Nina Remenar i Filip Jančik, dugogodišnji prijatelji.

Kako i kada je nastao podcast nemoj me.?

Maša: Podcast je nastao prije tri godine. Naše dugogodišnje blisko prijateljstvo rezultiralo je podcastom. Uživamo u tom procesu do dan danas jer svaka epizoda podcasta nemoj me. izgleda kao naša kava. To nam je i bio cilj - razgovarati o svakodnevnim temama u kojima se nalaze millennialsi. Prijatelji smo od fakulteta/srednje škole i vrlo nam je lako pričati, razumjeti se i dijeliti iskustva. Stvorili smo prekrasnu zajednicu ljudi koji nas razumiju i koji se s nama poistovjećuju. Rekla bih da je to najljepši dio podcasta!

Koliko ste vas troje već prijatelji, povjeravate li se inače između sebe?

Nina: Poštujemo se međusobno i cijenimo mišljenja, iako se ponekad s njima ne slažemo. Snaga prijateljstva vidi se u najtežim trenucima, a naš odnos prošao je i takve kušnje. Koliko smo slični, toliko smo i različiti, a upravo to daje jednu posebnu dinamiku - ispred kamere, ali i iza nje! Smijemo se zajedno, podržavamo, slavimo uspjehe, ali i, kako to volimo reći, "vadimo iz bunara" kad je potrebno.

Filip: Maša i ja znamo se još od osnovne i srednje škole iako se tada nismo baš družili. Uvijek zezam Mašu da je to zato što sam ja bio štreber, a ona dio popularnih cura. Ja sam uz EFZG paralelno upisao i FPZG na kojem sam bio izvanredni student i nekako smo se tada baš povezali. Puno mi je značilo imati nekoga kao potporu dok sam bio razvučen između dva fakulteta. Ubrzo smo upoznali Ninu i ostalo je povijest. Jednostavno smo "zavajbali" na neki magičan, iskren način i stvorili veliko povjerenje. I to je ono što, nadam se, prenosimo, i kroz nemoj me. podcast.

Čime se inače bavite, koliko društvene mreže igraju uloge u vašim životima? Maša je i prije ovog podcasta bila poznata influencerica, tako da ona ima iskustva…

Maša: Moj influencerski put traje već deset godina! Počelo je kao hobi dok sam radila na radiju, prešlo u nešto ozbiljnije kada sam radila kao producent na JoomBoosu i postao full time job prije pet godina! Društvene mreže su moj život, ali i posao, pa je ponekad teško odvajati jedno od drugog. Negativna strana ovog posla je što si ne smiješ priuštiti odmor od društvenih mreža, jer zbog algoritma stalno moraš biti prisutan. No, pošto je prošlo već više od deset godina, odlučila sam proširiti poslovanje pa sada brendovima nudim pomoć oko razvijanja društvenih mreža. Želim raditi i iza kamere kroz savjetovanje i produkciju te sve svoje znanje o vođenju društvenih mreža uložiti u druge brendove, pomoći im da povećaju svoje brojke na Instagramu i TikToku.

Nina: Odnosi s javnošću i marketing su moja velika ljubav, uživam u predstavljanju pozitivnih i korisnih brendova široj publici, i to svakodnevno radim u agenciji za marketing i TV industriju. Dugi niz godina bila sam iznimno aktivna online, uživala sam u fotografiranju i snimanju kratkih videa. Svaka objava imala je cilj pokazati da su i svakodnevne stvari spektakl ako ih tako odlučimo vidjeti. U zadnje vrijeme pak imam neki love-hate odnos s društvenim mrežama. Bila sam i u periodu kad godinu i pol nisam ništa objavila i osjetila sam neku staru, poznatu slobodu. Zaželjela sam se povratku jednostavnijim vremenima i uživanju u trenutku bez razmišljanja o pravom kutu snimanja. Možda se to promijeni, možda ne... vidjet ćemo!

Filip: Profesionalno se bavim digitalnim marketingom i društvene mreže su mi sastavni dio poslovnog, ali i privatnog života. Društvene mreže su mi velika strast zbog revolucije u povezivanju ljudi i stvaranju zajednica koju su donijele. Iskreno, toliko su mi integrirane u život da kao da se ne sjećam vremena bez njih. Kao i sa svime, ima tu i mana i loših stvari koje s društvenim mrežama dolaze, ali se pokušavam fokusirati na one dobre. A nekako se nadam da smo i mi s nemoj me. uspjeli stvoriti nešto dobro i pozitivno.

Foto: Privatna arhiva

Koje ste sve teme dosad obrađivali?

Filip: Kroz 50 epizoda i četiri sezone zaista je bilo mnoštvo zanimljivih tema koje smo uglavnom obrađivali nas troje kroz naša osobna iskustva. Međutim, u četvrtoj sezoni odlučili smo pozvati još nekoga na kavu s našom nemoj me. zajednicom. Tako smo ugostili Marka Grubnića, Anu Radišić, Sandija Pegu i Marka Vuletića. Napravili smo odmak od klasičnih intervjua te ih uključili u iskren razgovor o određenim temama. Reakcije su bile odlične, a nama je bilo baš zabavno i zanimljivo čuti njihova iskustva.

Koliko ste u podcastima iznosili svojih privatnih detalja? Je li vam bio problem pričati o tome?

Maša: Meni osobno nije problem pričati o privatnim stvarima, ali naravno da se negdje povlači crta. Moraš razmišljati o svojoj obitelji, partnerima i prijateljima. Nitko od njih nije tražio biti dio javnosti, tako da sva osobna iskustva pričam s dozom opreza kako nikoga ne bih povrijedila!

Nina: Ne preferiram iznositi privatne detalje, ali opet, snimamo podcast i ljudi vole čuti konkretne primjere. Davala bih uvid u svoja osobna iskustva, ali s jednom dozom rezerviranosti. Doduše, nekad nas ponese atmosfera pa doslovno zaboravimo da snimamo, znalo je svašta izaći van haha. Zanimljivo mi je kroz podcast pratiti kako se mijenjam kao osoba. Neki stavovi i razmišljanja koje sam imala prije pet godina potpuno su drugačiji od onog što sam danas. Tu zapravo vidim jedini svojevrsni problem jer ono što je jednom online, ostaje online zauvijek.

Filip: Iznosio sam dosta privatnih detalja i nije mi bio problem pričati o tome. S obzirom na povjerenje koje imam s Mašom i Ninom, nemoj me. sam osjećao kao sigurnu zonu u kojoj mogu dijeliti svoju privatnost. Daleko od toga da nisam bio svjestan da se sve to odvija u online svijetu pred određenom publikom, ali s obzirom kako se iskreno rodila ideja za podcastom, osjećao sam da je upravo iskrenost nešto zbog čega će se ljudi s nama poistovjetiti i povezati. Isto tako, iskreno sad kažem da sam neke stvari ipak zadržao za sebe kako ne bih nekoga povrijedio ili doveo u neugodnu situaciju.

Koliko su podcasti bili gledani i koja je tema bila najgledanija?

Maša: Prosjek pregleda jedne podcast epizode je oko 35.000! Teme koje uvijek super prolaze su vezano za ljubav, dejtanje, partnerstvo…

Nina: Prva epizoda "Što (ne) raditi na dejtu" je razvalila i do danas je najgledanija, ima 95.000 pregleda. S prvom i drugom sezonom bili smo redovito u popisu trending videa.

Filip: Epizoda u kojoj nam je gost bio Marko Vuletić je bila poprilično gledana sa 75.000 pregleda, a među gledanijima su i teme Ovo (nemoj me.) raditi u vezi i Što radiš kad si sam/a doma.

Kakvi su bili komentari, jesu li vam gledatelji predlagali nove teme?

Nina: Ni u najluđim snovima nismo zamišljali podršku koju imamo, ta naša nemoj me. zajednica je sve. Ekipa je preuzela čak i neke naše izraze koje koristimo! Kad ne snimamo, redovito dobivamo poruke s pitanjima kad se vraćamo, a nekad nas na cesti znaju zaustaviti i "špotati" da gdje smo. Često nam predlažu nove teme, a mi volimo ispuniti njihove želje. Svaki put kad na Instagramu postavimo pitanje vezano za temu koju pripremamo, dobivamo inspirativne odgovore za snimanje cijele sezone.

Foto: Arena Hospitality Group

Nedavno ste se ponovno vratili sa specijalom za Valentinovo. Kakve su bile reakcije i hoćete li nastaviti i dalje s podcastom?

Filip: Specijal za Valentinovo je bio i za nas specijalna situacija jer nas je ugodno iznenadila i iznova potvrdila snagu i posebnost nemoj me. zajednice koju su naši pratitelji stvorili. Iako je iza nas 50 epizoda i tri godine snimanja podcasta, ja nekako i dalje ne mogu shvatiti njegov značaj dragim ljudima koji nas prate i gledaju. I onda nedavno na koncertu Bože Vreće priđe mi jedna simpatična cura i kaže da je čula kako o njemu pričam u nemoj me te da je čekala prvu priliku da ga posluša uživo. Takav jedan iskren "a daj nemoj me" susret i čista emocija potiču me da nastavimo s ovom našom nemoj me. pričom.

Imate li možda ideje i za neke nove projekte?

Maša: Imamo, imamo i imamo! Ali vremena nemamo.:) Nina i Filip imaju full time job, a naša zajedničke ideje su jako ambiciozne. Vjerujem da ćemo ih jednom spojiti u ozbiljan projekt i da ćemo opet Hrvatskoj dati jedno lijepo osvježenje i novu kreativnost!

Nina: Imamo full time job, ali kreativnosti ne manjka, dapače. Kad nismo kreativni, nismo svoji tako da jedva čekamo poigrati se s njom i pretvoriti je u nešto opipljivo.

