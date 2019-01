Transvestit koji je htio biti gradonačelnik Londona ponovno će nasmijavati Zagrepčane

Eddie Izzard, jedan od najpoznatijih britanskih komičara, ponovno stiže u Zagreb, i to sa svojom novom međunarodnom komičarskom turnejom “Wunderbar”, koja kreće 16. veljače u australskoj prijestolnici Canberri, a u KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu gledat ćemo ga 15. travnja.

Prije pet godina s komičarskom turnejom „Force Majeure“ Eddie je nastupio u Zagrebu, Osijeku i Dubrovniku, postavši tako prvo veliko ime svjetske stand-up scene koje je kročilo u Hrvatsku. Bio je to prvi stand-up nastup u Lisinskom koji je rasprodan u samo tjedan dana. Turneja „ Force Majeure“ ušla je u komičarsku povijest obuhvativši 45 zemalja svijeta, uključujući svih 50 država SAD-a i „progovorivši“ četiri jezika, postavši tako najobuhvatnijom komičarskom predstavom ikada.

Eddie se vraća korijenima s novim showom koji razvija njegov jedinstven, potpuno nestvaran pogled na život, ljubav, povijest i teoriju svemira. „Wunderbar“ je svoj život započeo u „La Nouvelle Seine”, plutajućem kazalištu na istoimenoj pariškoj rijeci, gdje je Eddie počeo smišljati predstavu najprije na francuskom. Bruseći je potom na turneji u nekoliko država, zadržao se u Berlinu, izvodeći predstavu na njemačkom jeziku. Sada, nakon što ga je usavršio i na engleskom, spreman je show podijeliti sa svijetom.

– Približava se vrijeme kad ću nakratko morati otići kako bih se bavio politikom. No prije nego što to napravim, želim publici širom svijeta pružiti najbolji stand-up – osobito u vrijeme Brexit-mržnje i Trump-mržnje. Moj novi show govori o svemu – od ljudi tijekom posljednjih 100.000 godina preko pasa koji govore do životinja superheroja. Jedva čekam doći i vidjeti vas ponovno - poručio je Eddie zagrebačkoj publici.

Tko je Eddie Izzard? Nesumnjivo je riječ o jednoj od najzanimljivijih osoba u svijetu showbiza. Rođen je 1962. u Jemenu, gdje su njegovi roditelji radili za British Petroleum. Kao ulični zabavljač počeo je raditi već sredinom 80-ih, a postao je poznatiji 1991. No Eddie je po svemu jedinstven. Riječ je o transvestitu koji često nastupa našminkan i u visokim potpeticama, a osim toga je i disleksičar.

– S 23 godine svaki sam dan nosio haljinu i šminkao se, a tati sam tek šest godina poslije priznao da sam transvestit. Bojao sam se njegove reakcije i bio sam iznenađen kad mi je odgovorio da je njemu to OK – kazao je Eddie.

Njegovi su nastupi rasprodani po cijelom svijetu – od Shanghaia do Bombaja, uključujući i noći u Madison Square Gardenu i Hollywood Bowlu. Paralelno s komičarskom Eddie je gradio i glumačku karijeru i to u filmovima “Operacija Valkira”, “Oceanovih 12” i “Kronike iz Narnije”, a prije 6 godina čak se namjeravao i kandidirati za gradonačelnika Londona. U svijetu komedije ima puno obožavatelja. Tako su ga kolege 2005. svrstale na 19. mjesto najboljih komičara svih vremena.

Čuveni pythonovac John Cleese nazvao ga je “izgubljenim Pythonom”, a legendarni Robin Williams mu je dogovorio prve nastupe u Americi. Izzard je i UNICEF-ov ambasador, trči maratone, a svoje stand-up showove izvodi na 4 jezika – engleskom, njemačkom, španjolskom i francuskom. Prava pozivnica za još jedan vrhunski nastup u Zagrebu!

Željko Joksimović: Nikad se nisam doživljavao romantičnim, to me je malo sramota