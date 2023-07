Transrodna Rikkie postala je Miss Nizozemske: 'Godinama su me maltretirali, zato sad želim biti primjer svima'

Rikkie Valerie Kollé (22) ovog je vikenda postala nova Miss Universe Nizozemske i predstavljat će svoju zemlju na svjetskom izboru u Salvadoru. Rikkie je inače trans žena, te je tako ušla u povijest kao prva transrodna osoba koja je osvojila titulu Miss Universe Nizozemske u 71-godišnjoj povijesti ovog natjecanja. Na svjetskom izboru bit će druga transrodna osoba u povijesti - prva je bila Španjolka Angela Ponce koja se natjecala 2018. godine.

- Nestvarno je, ali mogu se zvati Miss Universe. Bio je to edukativan i prekrasan proces. Toliko sam ponosna i sretna da to ne mogu opisati. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se može. I da, ja sam trans žena i htjela bih podijeliti svoju priču, ali ja sam također Rikkie i to je ono što mi je važno. Radila sam to svojom snagom i uživala u svakom trenutku. Želim se zahvaliti žiriju i svima iz tima Miss Nizozemske na povjerenju, ovo je tek početak. Drage moji kolegice finalistice, svi smo napravili show, volim vas sve cure. Draga moja obitelji i prijatelji, moji navijači, dali ste mi toliko dodatne snage iz dvorane. I gdje god da si u svijetu, želim biti tu za tebe i biti primjer koji je i meni nedostajao kad sam bila mala, napisala je Rikkie na Instagramu, gdje je prati 30 tisuća ljudi.

Rikkie je prije kazala kako "nije bilo lako postati žena", te kako je patila tijekom tog procesa. Bila je toliko odlučna da postane djevojčica da je promijenila ime iz Rik u Rikkie u dobi od samo 11 godina, uvjerena da je 'rođena u pogrešnom tijelu'. Ali u mladosti se suočavala s godinama maltretiranja zbog kojeg je dolazila kući iz škole i plakala, dan za danom.

- Rođena sam kao mali Rik, ali sam željela biti biti velika Rikkie. Prelazak iz muškarca u ženu postalo je nešto zbog čega sam se osjećala kao kod kuće, rekla je na svom Instagramu.

- Trpjela sam zadirkivanja i odlazila kući plačući. Pomislila bih: "Zašto ja, zašto se to meni događa?" Ali uvijek sam imala podršku svoje voljene obitelji i prijatelja, kazala je Kolle, koja je sa 16 godina započela proces prelaska u ženu, što je uključivalo uzimanje ženskih hormona. Zatim je imala operaciju promjene spola u siječnju ove godine, što je opisala kao 'dan kada je postala ono što želi biti'.

Kad su je upitali da se opiše jednom riječju uoči finala, Kolle je u videu rekla: 'Pobjeda', dodavši: 'Zato što sam kao mali dječak pobijedila sve stvari koje su mi se našle na putu, a pogledajte me sada.Stojim ovdje kao snažna, osnažujuća i samouvjerena trans žena. Ljubav je ljubav. Budite ono što želite biti i nikada ne zaboravite uvijek slaviti svoj ponos, rekla je na izboru.

Inače, Rikkie je 2018. bila jedna od finalistica emisije Holland's Next Top Model.

