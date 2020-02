Tragičan kraj: mladi glazbenik ubijen u svom domu

Mladi američki reper Pop Smoke (20) ubijen je danas nakon što su mu provalnici upali u kuću, javlja TMZ.

Kako su objavili iz policije, dvojica maskiranih pljaškaša opala su u reperovu kuću u Hollywood Hillsu oko 4:30 ujutro, a kad se Pop Smoke probudio,u njega su ispalili više hitaca iz vatrenog oružja. Hitna ppomoć je brzo stigla, no nije mu bilo pomoći. Nije poznato jesu li pljačkaši znali Popa, ili su slučajno pokušali opljačkati njegovu kuću.

Pravog imena Bashar Barakah Jackson reper Pop Smoke tek je počeo svoju glazbenu karijeru. Prošlog je ljeta snimio prvi singl "Welcome To The Party", na kojem je gostovala Nicki Minaj. Singl se vrtio na američkim radijskim postajama i plasirao se na top listu R&B singlova.