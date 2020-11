Tony Cetinski komentirao objavu u kojoj ljude naziva ovcama: 'Dogodila mi se neugodna stvar'

Status koji je nedavno objavljen na Facebook profilu Tonyja Cetinskog izazvao je golemu pozornost, a njime je pjevač navukao i bijes nekih svojih pratitelja. Riječ je o objavi u kojoj korisnike Facebooka naziva ovcama, a nakon što se objava počela širiti društvenim mrežama oglasio se i sam Cetinski i pojasnio što stoji iza spomenutog statusa.

- Po ne znam koji put dogodila mi se neugodna i neobična stvar. Na mom privatnom profilu na Facebooku, pojavio se tekst s mojim potpisom o kome ne znam ništa i koji ja nisam napisao, a koji ide toliko daleko da naziva u moje ime korisnike Facebooka ovcama. S obzirom na to da su to objavili brže bolje mnogi mediji, bez da su me kontaktirali, osjetio sam potrebu da se oglasim ovim putem. Uz to sam odlučio ugasiti privatni profil i javiti se ovako na mom službenom profilu kako bih obavijestio javnost da nemam ništa s time. Iskreno ne osjećam potrebu ni da se bilo kome ispričam za nešto što nisam učinio, jedina mi je želja da se zna da mi netko ponovo podvaljuje (hakira) i dovodi me u neugodnu situaciju - napisao je Cetinski te nastavio nizati svoje probleme s društvenim mrežama.

-Uz to već godinama se pojavljuju likovi koji Messengerom obavještavaju ljude kao da im se ja obraćam i nudim novac ili nagrade u svrhu prikupljanja osobnih podataka. Moji pratitelji na mrežama me promptno o tome obavijeste i upoznati su s time te i sami prijavljuju takve podvale. Očito je teško ostati zaštićen u ovom virtualnom Svijetu i tome se teško suprotstaviti upornim prevarantima. Posvećen sam svom životu i maksimalno fokusiran na dva projekta od kojih je jedan međunarodni i to me čini sretnim. Budite mi dobro i #samoljubav - zaključio je pjevač.

Foto: Facebook

Podsjetimo, neobičan status za kojeg sada tvrdi da nije njegov na njegovom je profilu osvanuo samo nekoliko dana nakon što je on sam najavio povlačenje s Facebooka i okretanje drugim društvenim platformama na kojima nema cenzure.

"Facebook je štala za ovce ...Promet podataka i broj posjeta na Gabu su porasli 100% u odnosu na prošli mjesec, rast je uistinu eksplozivan, međutim, pretpostavljam da je rast što se tiče Hrvatske bio još i veći. Zahvaljujemo Zuckerbergu na tome jer bez njegove cenzure to ne bi bilo moguće! Ako vidite da malo šteka, jasno vam je zašto do toga dolazi. Ako vam ne želi učitati sliku s mobitela, probajte s kompjutera. Kao i uvijek, zovite ljude da nam se pridruže . Na gabu se stvarno osjećam slobodno" stajalo je u spornoj objavi.