Tin Mlivić (23) kupio luksuzan stan od 100 kvadrata u centru Hamburga: 'Platio sam ga u kešu'

Tin Mlivić, bivša reality zvijezda koja se proslavila u RTL-ovom showu "Tri, dva, jedan, kuhaj" i influencer otkrio je detalje o kupnji prve nekretnine. Iako ima samo 23 godine prije dvije godine preselio se u Njemačku, točnije u Hamburg gdje radi u jednoj bolnici, a njemački jezik savladao je u samo tri mjeseca.

Sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije uživanja u luksuznima restoranima i popularnim noćnim klubovima, a sada je podijelio i novost da je kupio svoju prvu nekretninu, stan u samom centru Hamburga.

Influencer je za RTL otkrio kako je jako sretan što sa samo 23. godine svoju prvu nekretninu, a otkrio je i neke detalje među kojima i da je luksuznu nekretninu platio u kešu.

-Stan ima 100 kvadrata i veliku terasu, a nalazi se u dobrom djelu grada. Cijena nekretnina u Njemačkoj neusporedivo je veća nego u Hrvatskoj, ali je drugačiji standard- rekao je Tin za RTL pa otkrio kako će urediti stan.

-Dvoumim se između dva stila. Ponekad želim dom urediti u stilu Louisa XVI., a onda me prebaci pa se odlučim za modernu varijantu, dvojba je teška. Ono što sigurno znam je da ću imati walk in closet, cijelu jednu sobu posvetit ću stvarima koje su meni bitne, odjeći i obući. Bacam se na renoviranje stana, ali to su slatke muke- dodao je Tin pa otkrio da vrijedno radi, napreduje i obrazuje se što mu se isplatilo.

