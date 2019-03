Tihana Lazović: Danas su u trendu instant-glumci

Glumica iz Zadra Tihana Lazović (29) gledateljima je poznata kao Jelena, Nataša i Marija iz proslavljenog i nagrađivanog Matanićeva filma “Zvizdan” iz 2015. godine koji je u Cannesu dobio nagradu žirija za najbolji film.

Kritičari se slažu da je mlada glumica ulogom Tene Latinović u HRT-ovoj seriji “Novine” dodatno potvrdila svoj veliki glumački potencijal, a u novom filmu Predraga Ličine, zombi-komediji “Posljednji Srbin u Hrvatskoj” koja se u kinima prikazuje od 27. veljače, pripala joj je uloga Slovenke Vesne. Radnja filma odvija se sedam godina nakon bankrota Republike Hrvatske. Voda je zaražena, čistu vodu mogu si priuštiti samo bogati, a lokalni su Srbi na zaraženu vodu imuni.



U kina je došao film “Posljednji Srbin u Hrvatskoj”. Kakve su kritike i reakcije publike?

Naravno da još ne znamo kako će publika reagirati niti koliko će ljudi doći u kino, to je uvijek lutrija, nikad ne znate hoće li film biti gledan. Voljela bih da ljudi gledaju taj film jer ga smatram izuzetno zabavnim i potpuno drukčijim od svega što smo dosad mogli gledati.



Kakva su bila vaša očekivanja nakon čitanja scenarija?

Umirala sam od smijeha. Meni je Peđa (redatelj, nap. a.) jedan od najduhovitijih ljudi koje poznajem pa sam odmah pristala na ulogu. Nismo ništa očekivali, snimali smo i jako se dobro zabavljali.

S vama je glumila i Severina, jeste li imali zajedničkih scena i kako se snašla na setu?

Nažalost, sa Severinom nisam imala scenu, ali sam čula da je vrlo profesionalna, što se u filmu i vidi, sjajna je.



Sve više pjevača glumi, a sve više glumaca odlazi u voditeljske vode i srodne poslove, kako gledate na to i biste li i vi za dobar honorar pristali na neki voditeljski angažman?

Ne bih jer nisam talentirana za to područje.



Imate status slobodnjaka, priželjkujete li stalni posao od 9 do 17 sati i stalna primanja ili vam tempo od projekta do projekta ipak više odgovara?

Mislim da bih se razboljela da moram raditi od 9 do 17. Trenutačno mogu živjeti kao slobodnjak, a što će biti za mjesec, godinu ili pet, nemam pojma. Riskantno je to, ali ja ne mogu drukčije živjeti pa se prepuštam intuiciji.



Možete li izdvojiti najupečatljiviji trenutak sa snimanja te prve zombi-komedije? Tko se najviše zabavio?

Svi smo se dobro zabavljali. Bilo je jako smiješno. Imati pokraj sebe Hristinu Popović, Dadu Ćosića, Krešu Mikića, Marinu Redžepović, Dušana Bućana i snimati zombi-komediju neprocjenjivo je iskustvo.

Smeta li vam što se još uvijek razvijaju politizirane tenzije oko toga tko je Srbin, a tko Hrvat? Koliko politika smije biti u filmu a da ne lobira?

Što god odgovorim na pitanje politike, izvući će se iz konteksta i staviti u naslov. Ne da mi se to.



Ljubav je u zraku već dugi niz godina u vašoj vezi s Ivanom Sikavicom. Dugo ste zajedno. Ima li govora o vjenčanju?

Izbjegavam odgovoriti na pitanje o dugogodišnjoj vezi s Ivanom Sikavicom.

Jeste li ikada imali neugodnih iskustava s obožavateljima; neprikladne poruke, uhođenje, prijetnje…? Je li ikada Ivan morao intervenirati ili policija?

Srećom, nisam toliko popularna pa sam mirna.



“Zvizdan” je postigao veliki uspjeh. Lansirao vas je do Cannesa, a onda do Berlina gdje ste predstavljeni kao mlada europska glumačka nada. Koliko vam je to pomoglo u karijeri i ostvarivanju kontakata u inozemnoj kinematografiji?

Teško je doći na tako veliki festival među sve te talentirane zvijeri iz velikih zemalja. Ja sam došla bez agenta, sama, i snalazila se kako sam najbolje mogla. Odlično je iskustvo vidjeti kako to funkcionira u svijetu, što znači mladi glumac u velikoj industriji, malo si zvijezda i osjetiš kako je to hodati po crvenom tepihu, kako je to kad si cijenjen zbog filma, ali onda se kad-tad opet vratiš doma gdje kao filmski glumac i nisi neka velika zvijezda. Ako nisi na televiziji, kao da i ne postojiš. Zahvaljujući “Zvizdanu“ koji je putovao svijetom, primijetili su me neki redatelji te potom sa mnom uspostavili i kontakt.

“Novine” su također velik uspjeh. Serija je dostupna na Netflixu i brojnoj publici. Koji hrvatski kinematografski radovi imaju isti ili barem približan potencijal za takvo što?

“Novine” su veliki uspjeh. I “Uspjeh” je veliki uspjeh. Serije su u svijetu postale trend i ima ih izvrsnih, pa se nadam da ćemo i mi imati prilike sve više snimati dobre serije i da će biti gledane, a ne samo sapunice.

Naravno, voljela bih da se više gledaju art house filmovi, ali na to ne mogu utjecati.



Kako vaši roditelji i dečko komentiraju/reagiraju na ulogu Tene Latinović iz “Novina”? Što ih je najviše impresioniralo/začudilo? Koja je općenito najčudnija reakcija na vašu ulogu koju ste doživjeli od obitelji/bližnjih?

Ma bližnji te vole i podržavaju da si i najgori na svijetu. Imam sreću što imam divne roditelje i sestru bez kojih bih se potpuno izgubila. Oni su tu da me drže na zemlji i podsjete što je važno, a što ne.

Jeste li pratili dodjelu Oscara? Jeste li zadovoljni ili razočarani dodijeljenim kipićima? Jesu li ih svi koji su ih dobili i zaslužili ili možete istaknuti i nekoga iz sjene?

Drago mi je za Oliviu Colman, mislim da je izvanredna. Dalo bi se sad razglabati o Oscarima i kvaliteti te nagrade danas, ali lijepo mi je vidjeti kad se tako slavi filmska umjetnost.

Da možete oživiti neke preminule glumačke dive i velikane s naše i holivudske scene, tko bi to bio i s kim biste od njih voljeli glumiti?

Mislim da ima divnih glumica i glumaca kod nas koji su potpuno neiskorišteni ili nedovoljno cijenjeni jer je u trendu instant-glumac, prosjek, klonovi, što manje karizme, doba YouTubea i Instagrama, svi su zvijezde i svi su talentirani... Ne želim sad nekoga izdvajati, ali ima hrpa naših divnih glumica koje su za mene dive.



Kakvi su vam planovi za ovu godinu?

Počinjemo snimati treću sezonu “Novina” i tome se veselim.

Izjavili ste da u slobodno vrijeme ne idete čak ni na kavu, nikamo... Kako se opuštate od tempa koji zahtijevaju snimanja i putovanja?

Najviše volim svoj kauč.