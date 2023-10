Tara nakon povratka u Karmu: Od glazbe nikada nisam odustala, a radim i kao radijska voditeljica

Krajem devedesetih na hrvatskoj glazbenoj sceni pojavila se grupa Karma i ubrzo stekla golemu popularnost ne samo u Hrvatskoj već i u inozemstvu. Njihovi nastupi bili su dupkom puni diljem Češke, Poljske, Slovačke i Slovenije, a za to je osim osnivača grupe Nenada Čirjaka Nene i Josipa Mianija Pipija itekako bila zaslužna i istarska pjevačica Majda Šušelj, mnogima poznatija kao Tara. Iako je od njezinog napuštanja grupe prošlo više od deset godina brojne obožavatelje oduševila je vijest da se Tara ponovno pridružila grupi zbog Flashback turneje na kojoj nastupa zajedno grupama Colonia i ET. Najveće dance hitove ove tri dame u petak 13. listopada izvesti će i pred zagrebačkom publikom u klubu Boogaloo, a tim povodom razgovarali smo s Tarom koja nam je otkrila da proteklih godina uživa u ulozi radijske voditeljice, ali i da od glazbe nikada nije odustala.

Prije nekoliko mjeseci na scenu ste se nakon gotovo 10 godina ponovno vratili s grupom Karma zbog Flashback turneje. Kako je protekao povratak?



Nije to definitivni povratak u Karmu jer ja već šest godina vodim uspješnu solo karijeru u Hrvatskoj i izvan nje i to će biti dalje moj put, međutim za ovaj projekt, uz dogovor s Nenadom Čirjakom koji je osnivač Karme, odlučila sam se zbog naših obožavatelja. Projekt zaokružuje dance scenu na kojoj sam uostalom i ja punih 14 godina bila.Usporedno s Flashback turnejom i koncertima imam i svoje solo koncerte gdje me prati moj dugogodišnji bend te radim koncerte i projekt na talijanskom jeziku, pišem pjesme za djecu te naravno za ostale pjevače, sve to mi je definitivno otvorilo još jedna nova vrata.

Jesu li vam nedostajala svjetla velikih pozornica?

Osim tri godine pauze radi majčinstva ja sam i dalje radila koncerte tako da zapravo nisam nikad prestala pjevati već sam konstantno bila po pozornicama.Bila sam i u Češkoj gdje me je publika divno prigrlila i od kada sam se odlučila za solo karijeru.



S grupom Karma ste 2000-tih godina žarili i palili ne samo u Hrvatskoj već i u inozemstvu. Žalite li ponekad za vremenima velike popularnosti koju ste svojedobno imali?

Ne žalim već je to za mene veliki ponos i motivacija za daljnji rad pogotovo zato što me još danas mnogi prate i kontaktiraju. Ako me pitate jesam li se ikad sebe smatrala velikom zvijezdom nisam i niti nikada neću jer glazbu stvarno uživam trezveno i nikada se nisam dala poljuljati zbog popularnosti. Veliko je zadovoljstvo i emocija kada vibriraš u istoj mjeri kao i publika koja te sluša i pjeva tvoje pjesme, ali uostalom samo radim ono što volim, a publika voli ono što dajem njima dok pjevam, a to su iskrena posvećenost, veselje i emocija.

Na Flashback turneji nastupate zajedno s Colonijom i grupom ET. Mnoge je zajednički projekt iznenadio jer je određeni dio publike bio uvjeren da jedni na druge međusobno gledate kao na rivale. Ima li tu istine?

Naravno da je to bio trač. Oduvijek smo dobri, a i danas smo jedni drugima podrška jer nije nikada mi iz 'dance svijeta' nismo bili shvaćeni kao osobe koji rade dobru glazbu, ali to je sada totalno nebitno. Shvatite već jednom da stvaranje glazbe i teksta bilo kojeg žanra je jako zahtjevno i odgovorno, a i nama pjevačicama koje pjevamo na nama je da damo pjesmi tu bitnu emociju koju će publika prepoznati. Mi smo si zapravo uvijek pomagali surađivali i to smo si i sada u Flashback projektu.

Jeste li ih ikada doživljavali kao 'suparnike' na glazbenoj sceni?

S moje strane ne, a vjerujem da niti s druge strane nije bilo tako. U Flashback projektu dijelim pozornicu s dvije prekrasne dame, sposobne, karizmatične, vrijedne i stvarno kada kažem da mi je gušt s njima raditi vjerujte mi istina je! Ivana Lovrić i Meri Andraković su super, a to se i vidi kada smo skupa na pozornici.



Nakon odlaska iz Karme rijetko vas možemo vidjeti u medijima. Kako danas izgleda vaš život?

Nisam se u potpunosti povukla iz medija. Karma nije bila moja zadnja stanica što se karijere tiče već zarez te odskočna daska da pokrenem nove projekte. Stala sam kratko, zbog majčinstva jer je meni bila velika želja provesti kvalitetno vrijeme s mojom curicom i partnerom, a s obzirom na to da ne živim u Zagrebu nemate priliku me vidjeti često, a i nisam tip koji voli dijeliti svoju privatnost s publikom. Živim u Istri, a osim obitelji koja je naravno prioritet u mom srcu, radim i na radiju Eurostar kao voditeljica te i dalje radim na svojoj solo karijeri, a i kako sam već spomenula radim i na projektima na talijanskom jeziku.. što se promijenilo pitate me?...Zapravo samo imam još više posla!

Kako je došlo do radijskog angažmana? Koju emisiju vodite?

Na radiju sam radila i prije 15 god i jednostavno sam zavoljela i taj posao, na Eurostaru sam se odlično uklopila, vodim jutarnji program, a što se tiče emisija imam ih više i sve su to vrlo zanimljive teme. Na radiju je super ekipa s kojom volim raditi i moram priznati da su mi ove dvije godine jako brzo prošle. Zahvaljujući emisijama često ugostim i kolege glazbenike s kojima odradim intervjue koji su jako zabavni, a iskoristim priliku da malo popričam o svemu te da slušateljima približim glazbu te izvođače.



Majka ste djevojčice Nike koju ste dobili u braku sa suprugom Michaelom Pavlovićem. Voli li Nika pjevušiti baš kao i njezina mama? Što nju trenutno najviše zanima?



Nika zapravo živi glazbu uz mene pjeva i pleše, a i dio je jednog od mojih talijanskih projekata. Uz podršku obitelji sve je lakše. Kako kaže moj dragi imati dvije pjevačice u kući nije baš tako jednostavno (smijeh).



Što će biti s Karmom nakon završetka turneje?

Ovo je pitanje koje biste trebali postaviti mom kolegi Nenadu koji je uz Pipija stvorio Karmu, ja sam tu kao dio priče došla kasnije i bila vjerna grupi 14 godina. Bit će što mora biti...Vidjet ćemo kakva će nam biti Karma (smijeh). Znam da bi publika najradije da se sve vrati po starom jer nostalgija za lijepim trenucima je velika. I nama nedostaju neki trenuci sigurno i rado ih se sjećamo ali živjeti u prošlosti ne možemo, a toliko daleko u budućnost ne vidimo. Mislim da je sad najbitnije da se fokusiramo na ono što sad imamo u rukama - ovu Flashback turneju i koncert u Boogaloou koji je pred nama.



U tijeku su prijave za Doru, imate li ambicija stati na opatijsku pozornicu?

Iskreno ne znam bi li žiri volio imati nekog s bivše dance scene na pozornici. Uvijek je bilo predrasuda da oni koji pjevaju dance pjesme nemaju pojma o pjevanju (a to naravno nije istina,)

Tako da ni u doba Karme nismo bili previše poželjni, uvijek smo bili lagano gurnuti u stranu. Svaka čast izuzetcima, bilo je prekrasnih ljudi koje i danas volim čuti i vidjeti, ali uvijek je bio neki "ali " u zraku. Međutim publika nas je voljela i kada se glasalo na drugačiji način ipak smo dobili zasluženo treće mjesto i to je za nas bio veliki uspjeh. Tako da ne razmišljam previše o Dori, ali svakako ću je popratiti i poželjeti sve najbolje svima koji će sudjelovati.

Za koga smatrate da bi Hrvatskoj mogao donijeti veliki uspjeh na Euroviziji pa možda čak i vratiti ju ponovno u Zagreb?

Ne bih vam mogla na to odgovoriti jer su se apetiti i očekivanja promijenili. Sve se mijenja kroz godine, a i Eurosong ima neka svoja nova pravila i viziju.

