Svjetske zvijezde DJ Mahmut Orhan i Ofenbach rasplesale punu Tvornicu na Huawei partyju godine

Huawei je jučer u Tvornici Kulture priredio vrhunski party kojim je sa svojim korisnicima odlučio proslaviti odlične poslovne rezultate u 2018. godini. Posjetitelje su tijekom večeri zabavljala svjetski poznata imena - DJ Mahmut Orhan te francuski dvojac Ofenbach, dok je publiku prethodno zagrijao Aldo Morro. Najbrži Huawei korisnici mogli su besplatno preuzeti ulaznice putem Entrio sustava, a da je interes za partyjem bio izniman dokazuje činjenica da su ulaznice planule u svega dva dana.

Huawei Black&White party nisu propustila ni brojna poznata lica s hrvatske estrade poput Ivana Šarića i Korane Gvozdić, Ivana Vukušića, Doris Pinčić Rogoznice, Barbare Repe te brojni drugi.

Foto: Promo

„Protekla je godina za nas bila zbilja uspješna i zato nam je drago što smo je uspjeli proslaviti s našim korisnicima i suradnicima. Rušimo sve rekorde prodajom naših uređaja, a najnoviji Huawei Mate 20 Pro u rekordnom je periodu postao omiljeni pametni telefon prepoznat ne samo od strane korisnika već i stručne zajednice, te brojnih specijaliziranih medija. Ostavljamo iza nas sjajnu godinu, ali vjerujte da će i 2019. biti vrlo uzbudljiva“, izjavio je Norman Mueller, direktor marketinga za Hrvatsku i Sloveniju.

DJ Mahmut Orhan već je dobro poznato ime na našim prostorima, obzirom da je nekoliko puta nastupao na hrvatskoj obali, ali i festivalima u regiji. Na glazbenu scenu se probio svojim hitom Feel, koji je postao sinonim za dobru zabavu i party do jutra, posebno zbog miksanja originalnih beatova housea miksanih s istočnim melodijama i tradicionalnim instrumentima.

Foto: Promo

Dorian Lo i César de Rummel, koji čine dvojac Ofenbach iz Pariza, slavu su stekli uz hit Be Mine, a poznati su i po remixevima pjesama glazbenog velikana Bob Sinclara, Hyphen Hyphena i Jamesa Baya. Uz preko 90 milijuna pregleda na YouTube-u za Be Mine, Ofenbach su jedni od najslušanijih DJ-eva na svijetu čije pjesme Around the Fire i najnoviji hit Katchi slušaju milijuni korisnika svaki dan.

Prije izlaska na pozornicu, DJ Mahmut Orhan kao i dvojac Ofenbach izjavili su kako im je drago ponovno nastupati u Hrvatskoj te su najavili odličan show kojem je i svjedočila dobro raspoložena publika u punoj Tvornici Kulture.

Foto: Promo

Dodatnoj atmosferi Huawei Black&White partyja doprinijelo je i fantastično light iskustvo – nevjerojatno osvjetljenje i laserski vizualni efekti, te atraktivne plesačice iz grupe First Entertainment koje su priredile jedinstven i nezaboravan performans u atraktivnim kostimima i dinamičnoj koreografiji. Nakon Ofenbacha, party je zatvorio uspješan zagrebački DJ dvojac XO, koji je dosad već nekoliko puta uspio dijeliti pozornicu s velikim imenima svjetske DJ scene.