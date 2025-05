Svečana premijera filma "Lilo i Stitch" oduševila i velike i male

U magičnom Kaptol Boutique Cinema održana je svečana premijera dugoočekivanog Disneyevog igranog filma “Lilo & Stitch” pod pokroviteljstvom Studenca, a izazvala je oduševljenje publike svih generacija. “Izuzetno me raduju suradnje s partnerima koje rezultiraju dječjim veseljem, a kroz ovu priču s Disneyem upravo to postižemo. Uz to što smo podržali prikazivanje najiščekivanijeg dječjeg filma ove godine u Hrvatskoj, veseli me i što je ovo partnerstvo omogućilo razvoj našeg loyalty programa. Naime, do 9. srpnja kupci u 1.000 odabranih trgovina Studenca diljem Hrvatske mogu doći do popularnih Disney plišanaca i tako izmamiti osmjehe na licima svojih mališana”, istaknula je povodom lansiranja suradnje između Disneya i Studenca Miranda Mladin, direktorica marketinga Studenca.

Foto: Promo

Večer je protekla u znaku prijateljstva, obitelji i zabave, osmijehe i – naravno – neodoljivog Sticha. Premijera je bila prepuna poznatih lica, glumaca koji su posudili glasove, influencera i ljubitelja filma. Neki od njih bili su glumci Amar Bukvić, Ana Ćapalija, Goran Grgić, pjevačice Miach, Pamela Ramljak, Ivana Marić, producent Mihovil Šoštarić Lockroom, influenceri Vlaho Arbulić, Emina Pršić, Igor Jadan, Niko Čuturić, Luka Lajić, Lucija Lugomer, Lea Biljman, Iva Kraljević, Nikola Brzak, Josip Popović. Te voditelji Mirna Maras Batinić, Frano Ridjan.

Posebno su se isticali najmlađi fanovi koji su došli u pratnji svojih roditelja, s plišanim Stitchevima u rukama i osmijehom na licu. Događaj je obilovao toplinom i nostalgijom, a interijer kina bio je ukrašen havajskim motivima, cvijećem i svjetlima koji su savršeno dočarali duh filma.

Foto: Promo

Glasove u sinkrozniziranoj verziji posudili su: Elena Pribičević, Miach, Daniel Dizdar, Hrvoje Kečkeš, Fabian Pavao Medvešek, Goran Grgić, Mirela Brekalo – Popović, Martina Tomčić, Jan Kovačić, Jelena Miholjević i mnogi drugi.

“Lilo & Stitch” u režiji Deana Fleischera Campa donosi spektakularnu igranu adaptaciju istoimenog animiranog hita iz 2002. godine. Film nas vodi na sunčane plaže Havaja, gdje usamljena djevojčica Lilo pronađe prijatelja u nepredvidivom, ali izuzetno šarmantnom izvanzemaljcu Stitchu. Njihovo prijateljstvo, ispunjeno humorom, emocijama i avanturama, podsjeća nas na istinsku snagu obitelji – one koju biramo, a ne nužno onu u koju smo rođeni.

Publika na zagrebačkoj premijeri imala je privilegiju među prvima doživjeti ovu toplu i duhovitu priču, a nakon projekcije nije nedostajalo smijeha, suza i oduševljenih reakcija. Mnogi su istaknuli kako je film zadržao srce originala, uz moderno vizualno iskustvo i dirljivu poruku.

Foto: Promo

Glumačku postavu čine Sydney Elizebeth Agudong (Lilo), Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Tia Carrere, Chris Sanders, Courtney B. Vance i Zach Galifianakis. Posebno veseli i povratak legendarnih likova kao što su Jumba, Pleakley i agent Cobra Bubbles, koji su ostali u sjećanju obožavatelja širom svijeta.

“Lilo & Stitch” u CineStar kina u Hrvatskoj stiže od 21. svibnja 2025. u distribuciji Blitz filma, a moći će se pogledati i u sinkroniziranoj verziji u 4DX te REALD 3D formatima. Ne propustite ovu dirljivu, duhovitu i vizualno očaravajuću priču o neobičnim prijateljstvima i obitelji koju stvaramo – jer, kako kaže Lilo: “Ohana znači obitelj. Obitelj znači da nitko ne ostaje sam.”