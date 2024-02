Sve lošiji odnos Ane i Alena iz 'Braka na prvu': 'Molila sam te samo da me pustiš...'

U showu 'Brak na prvu' pratimo odnos kandidata Alena i Ane. Gotov je medeni mjesec i parovi se vraćaju u Zagreb, svaki par u svoj stan. Ugledavši fotografiju s vjenčanja, Alen je mislio da je sad dobra prilika za ispriku. - Trebamo početi ispočetka u novom prostoru. Ispričavam ti se još jedan put. Nemam što skrivati. Žao mi je što je tako ispalo... - rekao je, no Ana ga je opet prekinula.

Rekao je Ani da ju nije htio povrijediti.

- Htio sam ti se ispričati za ono sinoć. Žao mi je, nisam te htio povrijediti. Ako mi to možeš oprostiti, bilo bi mi stvarno drago. Ne želim nikoga povrijediti. Ne želim tvoje suze. Želim da, ako ništa drugo, budemo u dobrim prijateljskim odnosima. Ako mi možeš oprostiti, bilo bi mi jako drago - izjavio je, no njegova 'supruga' nije htjela ispriku pred kamerama.

- Sinoć sam te molila da me pustiš i da pričamo kada se vratimo kući. To te molim i dalje. To ćemo razjasniti kada dođemo kući - odgovorila mu je.

Alen je samo rekao: - Dobro.

Ana kaže da za nju isprika bez razgovora ne vrijedi.

- Isprika bez razgovora ne vrijedi. Neće izvući ništa iz ovoga ako samo kaže oprosti - komentirala je situaciju pa dodala da misli da je Alen nesigurna osoba: - Mislim da je dosta nesigurna osoba. To sam mislila za sebe i još mislim, ali on je nesigurniji od mene.

