Šuškanja o useljenju Demi Moore kod Brucea Willisa demantirala njegova supruga: 'To je stvarno glupo'

Dwayne Johnson odgovorio policajcu, obožavatelji: 'Zamislite da netko drugi ovo proba'

Policajac ga je zamolio da pripremi auto za provjeru, a glumac mu je odgovorio: "Imam puno oružja ovdje." Naoružani policajac mu je odgovorio "OK", a The Rock je tada pokazao svoje mišiće i rekao: "Ovo oružje." Glumac je na TikToku je rekao kako je riječ o "groznoj šali", no da je morao "iskoristiti priliku", dodavši kako "iznimno poštuje policajce" i da im je "zahvalan što nas čuvaju".