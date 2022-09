Supruga Robbieja Williamsa podijelila snimku iz spavaće sobe: 'Dao mi je dopuštenje da ovo objavim'

Supruga glazbenika Robbieja Williamsa (48), Ayda Field Williams (43) pratiteljima na društvenim mrežama pokazala je golišavog pjevača. Naime, snimila ga je kako gol spava "nakon cijelog dana intervjua".

Glazbenik je na očima imao masku za spavanje, a svoje intimne dijelove tijela pokrio je samo plahtom.

"Rob je jučer cijeli dan imao intervjue. Ovo je on u dubokom snu jutros. Mislim da je i u snu bio još na intervjuima i pitam se s kim je razgovarao", napisala je supruga i dodala da joj je dao blagoslov da objavi video nakon što se probudio.

"Bog ga blagoslovio u vijeke vjekova. On je prekrasno ljudsko biće, suprug i tata pun ljubavi i brige, i na kraju, ali ne i najmanje važno, jedan od najvećih pjevača/tekstopisaca/zabavljača koje je ovaj planet ikada vidio i koji će ikada vidjeti. On je pravi", "S druge strane.. Možeš se buditi pored toga svako jutro..Ti si ta koja je sretnica", "Hvala vam što ste podijelili ovu sliku svog supruga... On je prekrasan čovjek i sretni ste što ste se našli! Hvala što ste me danas nasmijali! Nastavite dijeliti..", pisali su oduševljene pratiteljice.

Jedna se i nadovezala na njegove intervjue.

"Kad je u promo modu, volim što uvijek malo mijenja riječi kako ne bi bilo dosadno onima koji slušaju nekoliko njegovih intervjua na istu temu", kazala je.

Inače, supružnici su u braku od 2010. godine, a zajedno imaju četvero djece.

