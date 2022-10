Supruga nogometaša Ramosa otkrila je sočne tajne iz njihove spavaće sobe: Gubimo kalorije dok to radimo

Pilar Rubio, supruga slavnog nogometaša i miljenika žena Sergia Ramosa, gostovala je u emisiji "La Resistencia" gdje je voditelju Davidu Broncanu spremno odgovarala na škakljiva pitanja o privatnom životu i tom prilikom otkrila je i sočne detalje iz svoje spavaće sobe. Pitanje koliko puta tjedno sa suprugom vodi ljubav nije previše iznenadilo Pilar i spremno je odgovorila:

Svaki dan! Ponekad i po nekoliko puta dnevno. Naravno, kada nisam u Madridu na snimanju emisije. Danas, na primjer, zahvaljujući tebi, ne mogu. To je poput treninga, gubimo kalorije dok to radimo. Vezu s nogometašem započela je 2012. godine, a vjenčali su se 2019. godine na spektakularnom vjenčanju na kojem su bili i Luka Modrić i Mateo Kovačić sa suprugama. Glamurozna zabava na kojoj je sudjelovalo petstotinjak gostiju, imalo je mračnu stranu. Sramotnu, ako je istina to što se moglo čuti tijekom televizijske emisije Salvame.

Naime, organizatori vjenčanja prema osoblju su se odnosili poput goniča robova, a informaciju je novinarima te emisije potvrdila žena čiji je identitet ostao nepoznat javnosti. Razlog tome je ugovor koji je bila prisiljena potpisati s organizatorima, a u kojem je navedeno da će biti kažnjena sa stotinu tisuća eura ako otkrije bilo kakve detalje s vjenčanja. - Odnosili su se prema meni kao prema psu, a bilo je i ponižavajućih trenutaka. Sve su nas natjerali da se skidamo u istome šatoru, i muškarce i žene, te smo se takvi goli osjećali posramljeni jedni ispred drugih. Proveli smo puno sati radeći bez hrane i pića, a prvi smo objed dobili oko tri ujutro. Poslužili su nam ostatke iz tanjura gostiju - navela je ta žena, koje je radila za satnicu od deset eura i dodala kako ne krivi Pilar i Ramosa jer je uvjerena da nisu znali što se događa iza kulisa.

VIDEO Ruska političarka je hit na društvenim mrežama zbog frizure i osebujnog make upa