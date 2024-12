Suprug Blanke Vlašić javio se na Instagramu, podijelio važno upozorenje za pratitelje

Ruben Van Gucht, belgijski sportski novinar koji je nedavno u javnosti priznao da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku, postao je jedna od poznatih ličnosti koje su se našle na meti internetskih prevaranata. Putem Instagram priče, Ruben je odlučio upozoriti svoje pratitelje na pojavu lažnog profila na društvenim mrežama. Kako bi ilustrirao problem, podijelio je snimku zaslona spornog profila na kojem su već bile objavljene njegove fotografije, uz jasan natpis: "Lažni profil".

Foto: Instagram

Ruben je, podsjetimo, kazao kako on i supruga imaju otvoren odnos, što znači da mogu prakticirati odnose i s drugim ljudima, te da se s time Blanka u potpunosti slaže. Prema Van Guchtovim riječima, njihov se dogovor temelji na otvorenosti i povjerenju, a o svom gostovanju u kojemu je otkrio ove detalje obavijestio je i Vlašić te mu je ona pružila podršku. Voditelj emisije Eric Goens izjavio je za Het Laatste Nieuws da je iznenađen transparentnošću u njihovom odnosu.

- Otišao sam iz te veze s idejom da sam slobodna osoba. Sve sam bacio, rekao sam: živimo pa ćemo vidjeti gdje ćemo biti. Klasični obrazac veze nije bio moj stil. Pokušao sam, ali nije išlo. Biste li radije bili s nekim tko živi od devet do pet, tko ide na plažu s djecom vikendom? Onda ja nisam taj. Nema ništa loše u tome, ali to nisam ja, prenosi nieuwsblad.be. Otkrio je i kako Blanka zna tko su njegove partnerice, ali ne zna i detalje.

- To uzrokuje samo bol. Ne borim se s konceptom klasične veze. Drugi ljudi se s tim bore više nego ja. Svakome priznajem taj tip veze. Ali jedini koji zaslužuju riječ, objašnjenje ili komunikaciju o tome su uključeni ljudi. Nitko ne treba brinuti za njih, nitko ne treba misliti: ‘Jadna, neće znati’. Govorim o tome otvoreno. Blanka može reći ne želi li živjeti ovakav život, ali nije to rekla. O otvorenoj se vezi oglasila i Rubenova majka. - Ti odnosi: to nije moja ideja, ali život je prekratak da bismo vodili beskrajne rasprave o tome. Uzimamo to takvo kakvo jest - kazala je ona tada.

Ni jedno ni drugo ovu izjavu kasnije nisu komentirali, a nastavili su se javljati na društvenim mrežama. Ruben je dijelio kako se zabavlja i provodi vrijeme te opušta. Nedavno je na ovim društvenim platformama otkrio da se vraća. 'Povratak u stvarnost', napisao je uz fotografiju na kojoj uživa u prirodi. Vrijeme provodi u Španjolskoj na otočju Kanari. Dodajmo da su poslije priznanja o otvorenoj vezi uslijedile brojne kritike na Rubenov račun, a on se na njih ne osvrće.

