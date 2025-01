Studentica komunikologije i sociologije oduševila je kao mlada Paula: 'Ovo mi je prva uloga ovog tipa'

"Mladu postavu" RTL-ove serije "Sjene prošlosti" čini i "mlada Paula" koju igra glumica Dora Brozović. Lik je to koji se periodično pojavljuje u seriji, točnije u sjećanjima, a radi se o nedovoljno samouvjerenoj srednjoškolki koja uvijek traži potvrdu od svojih prijateljica. No, uz to ima i tračak zloće koja se obično objašnjava njezinom prošlosti, a glumica Dora kaže da sa svojim likom nema sličnosti.

- Ne vidim povezanost između mlade Paule i mene privatno, ali vjerujem da vjerno prikazujem njen lik i sve ono što je muči - ističe Dora te dodaje da se tijekom ulaska u ovaj lik susrela s nekim izazovima.

- Budući da mi je ovo prva uloga ovog tipa, susrela sam se s nekoliko manjih izazova, ništa nerješivo, ali ipak izazova. Posebno mi je novo i zahtjevno bilo snimiti scenu u kojoj se potpuno raspadam pod navalom emocija. Mislim da je to situacija u kojoj se mnogi ljudi mogu naći, pa sam se trudila što bolje prenijeti taj trenutak - pojašnjava mlada glumica te ističe da je i ona, kao i ostatak glumačke postave, trenutačno u fakultetskim klupama.

- Dogovaramo snimanja u skladu s fakultetskim obavezama kako bismo se mogli potpuno posvetiti ulogama - istaknula je glumica i dodala da je ekipa na setu fantastična, ali da se najviše privatno povezala s Karlom Burom koja igra mladu Martu, jer s njom i snima najčešće. Dora, kada stigne, voli pogledati seriju na televiziji.

Foto: Privatni album

- Pratim radnju i volim gledati kako Dajana Čuljak tumači Paulu. To mi pomaže bolje razumjeti njen lik i dodatno usavršiti vlastitu interpretaciju. Osjećam zadovoljstvo kada se vidim na ekranu jer to smatram jednim oblikom uspjeha. Uvijek sam samokritična i promišljam što bih mogla popraviti, no općenito sam zadovoljna i ponosna što sam dio ovako velikog projekta - govori Dora koja je glumu otkrila sasvim slučajno u prvom razredu osnovne škole. Radi se o predstavi koju su tada igrali viši razredi, ali im je falila osoba koja bi nastupila s jednom replikom.

- Premda je uloga bila apsolutno mala, učiteljica je vidjela kako se odlično snalazim na sceni te mi je u drugom razredu osnovne škole predložila da probamo raditi na monologu što sam ja odmah pristala, tako se rodio monolog "Lažeš, Melita" i kao mala Melita sam ušla u svijet glume i jednostavno se zaljubila u glumu i scenu. Kako sam rasla, tako su rasle i moje uloge gdje sam se upoznala s mnogim likovima i situacija - prisjeća se ova studentica komunikologije i sociologije.

- Uvijek sam bila zainteresirana za odnose s javnošću, novinarstvo i same medije pa se komunikologija savršeno uklopila u to jer objedinjuje sva ta područja. Uz komunikologiju, interes za sociologiju probudio se u srednjoj školi, na satovima sociologije gdje su me profesoričina zanimljiva predavanja potakla da razmišljam o društvu. Dvopredmetni smjer je došao prirodno jer sam uvidjela da i u jednoj i drugoj znanosti mogu upotrijebiti znanja iz ove druge - pojašnjava Dora svoj izbor te ističe da se u budućnosti vidi u različitim ulogama.

Za sebe kaže da se zna dobro organizirati, pa ima i slobodnog vremena koje voli provesti u druženju, ali i baveći se sportom poput trčanja i bicikliranja te se bavi i folklorom.

GALERIJA 'Sjene prošlosti' na televizijske ekrane donijele su najveći misterij ove sezone