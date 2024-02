Stefany će na pozornici Dore prvi put zaplesati, a modnu kombinaciju joj slaže Marko Grubnić

"Sretnih dana dat' će Bog, više ne treba od tog", dio je teksta pjesme koju će na Dori izvesti Stefany Žužić. Stefany smo već imali prilike slušati te ima nekoliko svojih pjesama, a nastupala je i na "Superstaru" te "The Voiceu". Tekst pjesme "Sretnih dana dat' će Bog", koju će izvesti na Dori, potpisuje Neno Ninčević, a glazbu i aranžman Branimir Mihaljević. Videospot je snimljen pod redateljskom palicom Sandre Mihaljević, a Stefany ističe optimizam pjesme.

- Pjesma govori o nadi i vjeri u bolje sutra, u bolju budućnost. Slušateljima smo htjeli prenijeti dozu optimizma i vjeru u dobro kao podsjetnik da prava ljubav čini čuda, da nemoguće pretvara u moguće. Bilo da se radi o partnerskoj, prijateljskoj, roditeljskoj ljubavi ili pak ljubavi prema kućnom ljubimcu. Ljubav nam je svima i svakoga dana potrebna i ona pobjeđuje sve - kaže te dodaje da se prijaviti na Doru odlučila kada je zaključila da je pjesma "velika".

- Nastup na Dori je oduvijek bio moj san, ali za to je trebalo skupiti dovoljno iskustva, samopouzdanja i hrabrosti. Sad su se poklopili vrijeme, pjesma, izvrsni suradnici - ispričala je te dodala da je reakcija publike na pjesmu jako dobra.

- Puno ljudi koji na prvo slušanje već znaju pjevati refren pjesme. "Sretnih dana dat će Bog" je pjesma čiji tekst ljudi osjećaju, vjeruju i poistovjećuju se. Budi u ljudima radost, toplinu i vjeru u dobro. Ljudi osjećaju tu emociju i moje srce je veliko kao kuća zbog toga. Zahvalna sam beskrajno - ističe.

Na pozornici na Dori prvi će put i zaplesati.

- Imam koreografiju i sjajne plesačice uz sebe - kaže i otkriva da joj styling za Doru slaže Marko Grubnić te da možemo očekivati nešto drugačije od njezinog izdanja u spotu. Dora je glazbeno natjecanje i Stefany je poslušala sve ovogodišnje kandidate, ali ne voli ih zvati konkurencijom.

- Moram reći da stvarno ima velik broj dobrih pjesma i mislim da će publici i žiriju ove godine biti poseban izazov, ali to me potiče da pružim svoj maksimum. Svaka pjesma ima svoju priču i energiju, što čini natjecanje vrlo uzbudljivim iskustvom. Radujem se dijeljenju glazbe s publikom i osjećam se počašćeno biti dio ove cijele priče - kaže. Glazbom se krenula baviti kao djevojčica, a tu su bile i vrtićke priredbe i zborska natjecanja. Prijavila se i na tv showove za koje kaže da su joj donijeli nova znanja i iskustva.

- Najvažnija lekcija koju sam naučila je da ništa ne dolazi preko noći. Po završetku "The Voicea" 2016. godine nisam ni bila svjesna koliko me toga čeka na putu do "zvijezda". Koliko truda i vjere u samu sebe treba imati, ne odustajati niti kada je sve protiv tebe. Tu dolazimo i do savjeta koji sam dobila, a to je da uvijek vjerujem u sebe i nikada ne odustajem koliko god bilo teško s vremena na vrijeme, ali isto tako, da ostanem onakva kakva jesam, da uživam u svemu ostanem svoja - kaže te dodaje da ima spremne i još neke pjesme i suradnje, a do kraja godine u rukama će držati i svoj prvi album.

