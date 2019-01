Potez očajnika

Stanković jumbo-plakatima zove Balaševića u goste

- Bio sam kod njega doma prije petnaestak godina, sve smo dogovorili i onda je odjednom odustao. Poslije sam pokušavao još nekoliko puta doći do njega, no supruga ili menadžer nisu me puštali dalje, do Đoleta nisam došao, priča Stanković