U novom Vojkovom spotu gostuje i Aleksandar Stanković

"Kako to?", ogroman favorit s aktualnog albuma Vojka V, konačno je postao singl i dobio pripadajući videospot.

Nakon "Zovi čovika", "Ne može" i "Pasta italiana", koji su zajedno natukli više od 5,8 milijuna pregleda na You Tubeu, četvrti singl očekivano je postao "Kako to?", po mnogima jedan od vrhunaca albuma "Vojko". Režija spota, snimanog proteklih tjedana u Splitu, ponovo je prepuštena Rinu Barbiru koji je realizirao prošla dva Vojkova videa, dok scenarij i koncept potpisuju zajedno Rino i Vinko Pelicarić. Osim Vojka, u "Kako to?" se pojavljuju i Nikolina Rosso, Ella Matijaš i dica iz Sinja, Batman 3000, Ajs Nigrutin, Mikri Maus, Aleksandar Stanković.

"Kako to?" je pušten 12 dana uoči najvećeg Vojkovog samostalnog nastupa. U Malu dvoranu zagrebačkog Doma sportova stiže u petak, 12. listopada praćen gostima Vukom Orebom, Stipom Srdelom, Skyom Wikluhom i Tončijem Huljićem, dok će kao specijalni gosti nastupiti zagrebački treperi High 5.

Karte za Dom sportova su u prodaji po cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 80 kn. Prodajna mjesta su Rockmark, Dirty Old Shop, Aquarius, sva prodajna mjesta Eventima i www.eventim.hr.