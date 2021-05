Stanković HRT-u godinama predlaže seriju, oni ga odbijaju: 'Osjećam se ko idiot već duže vrijeme'

Voditelj emisije Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković često na svom osobnom profilu na Facebooku govori o gorućim temama i daje razne komentare.

Sada se osvrnuo na rad HRT-a i kako im je predlagao nastavak njegove putopisne dokumentarne serije "Vjetar u kosi". Kako je kazao, odbijali su ga jer "firma nema novaca".

"4 godine za redom pretpostavljenima sam nudio nastavak Vjetra u kosi. 4 epizode od 52 minute Rumunjska, Đerdap, Karpati, Crno more. Moja zarada 0 jer radim za plaću, zarada svih na projektu 0 jer rade za plaću. Radilo bi se preko ljeta kada ne ide Nu2. Nije prošlo uz obrazloženje da firma nema novca i da bi ako meni daju dodatni posao netko drugi ostao bez posla. Bar da su rekli da je smeće, protiv dojma ne mogu, al nisu. Uglavnom, u nedjelju je završila serija u privatnoj produkciji Konjima do Crnog mora. Rumunjska 4 epizode 52 minute, Đerdap, Karpati, Crno more. Ne optužujem nikog, nemam nikakve dokaze ni za što, štoviše, Veličan i Dušan Bućan su mi odlični, volim kako Antitalent i Pek rade, al se osjećam ko idiot već duže vrijeme. Vjerojatno idiot i jesam", napisao je na Facebooku voditelj emisije Nedjeljom u 2.

Podsjetimo, Stanković je pažnju privukao statusom u kojemu je otkrio kolika mu je plaća na HRT-u.

"Neistina je da na HRT-u imam plaću preko 20 tisuća kuna. Moja plaća je 13.628,27 kn i kao takva nije ni među prvih 20 na HRT-u", napisao je Stanković u objavi u kojoj se obrušio na saborsku zastupnicu Karolinu Vidović Krišto koja ga je, kako tvrdi, u posljednje vrijeme nekoliko puta napala da je "bio maneken Nadana Vidoševića te da na HTV-u dobiva plaću višu od 20 tisuća kuna".

