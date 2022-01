Srećko i Antonija iz 'Ljubav je na selu' postali roditelji! Ponosni otac pohvalio se viješću, a otkriveno je i ime

Farmer Srećko Ponjavić iz Kanade i njegova supruga Antonija, par kojeg smo upoznali u međunarodnoj sezoni 'Ljubav je na selu', postali su roditelji sina Petra, piše RTL.

"Antonija Ponjavic to je to, beba naša dolazi, I love you", napisao je uzbuđeni tata, a prijatelji i obitelj koji su čestitali u komentarima otkrili su da je par sina nazvao - Petar.

U srpnju prošle godine pratiteljima na Instagramu obznanili su da će postati roditelji. Srećko je tada objavio fotografiju na kojoj Antonija pozira s trudničkim trbuščićem usred obiteljskog vrta. Odjenula je majicu na kojoj piše "Beba Ponjavić dolazi".

Podsjetimo, Srećko je na svoju farmu u Kanadu uz Antoniju poveo poveo Martinu Serdar i Marijanu Črlenec, no odmah je bilo jasno da mu se najviše sviđa Antonija, koju je na kraju i odveo na romantično putovanje. Srećko je nakon toga došao i na Vir, gdje je upoznao Antonijine roditelje. Nakon toga Antonija je odselila kod Srećka u Kanadu, a o detaljima iz svog života često obaviještavaju pratitelje na društvenim mrežama.

U kolovozu 2020. Antonija i Srećko vjenčali su se kod matičara i za crkveno vjenčanje čekali da pandemija koronavirusa popusti te se u lipnju vjenčali i crkveno.

