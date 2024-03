Splitski koreograf ogorčen jer je pokraden od srpske predstavnice na Eurosongu! 'Osmislio sam joj nastup...'

Splitski koreograf Alen Sesartić podijelio je na društvenoj mreži Instagram da je on sudjelovao u osmišljavanju nastupa srpske predstavnice za Eurosong, ali nije naveden među ljudima koji su zaslužni za nastup. Na društvenoj mreži podijelio je kako se Teya Dora pripremala s pjesmom "Ramonda" za nastup, a u opisu objasnio situaciju.

"Ponosan sam što sam svojom kreativnosti i idejom sudjelovao u pobjedničkom nastupu. Bilo je svjetski, drugačije i pobjednički. Bravo Teya Dora", započeo je splitski koreograf u opisu. "Danima me nazivate, pišete i pitate zašto nisam naveden i potpisan ni u jednom segmentu stvaranja njenog nastupa za #PZE2024 . Moj odgovor je ‘ne znam‘, ako ljudi iz Teya Dorina tima misle da ne trebam biti potpisan, ne trebam. Pitate me i da li mi je ugodno gledati da se netko drugi besramno potpiše ispod moje ideje, koncepta i koreografije, nije mi niti ugodno niti mogu to razumjeti. Mogu samo citirati Nikolu Teslu: ‘Nije mi žao što su krali moje ideje, već što nisu imali svoje‘", poručio je Alen.

"Nakon 25 godina rada i suradnji na brojnim projektima regionalne i svjetske scene, sretan sam i zahvalan na prilici svojim kreativnim idejama, vizijama scenskog pokreta i 3 mjeseca rada na nastupu budem dio @iamteyadora pobjedničkog nastupa", nastavio je, pa se obratio pjevačici. "Draga Teya Dora, ti si world music svakim svojim stihom, beskrajno si talentirana i razvali u Švedskoj", poručio joj je. "Moju ideju metamorfoze stijene, povezivanja ljudi i stijene koji pričaju priču vam poklanjam od srca ako je želite na nastupu u Malmö", zaključio je.

Na kraju je još objasnio kako se u objavi nalaze video sa slikama i bilješkama, video proba, video proba i nastup uživo. U komentarima su pratitelji i prijatelji podržali koreografa. "Zaslužuješ da se zna za tvoj trud i rad!, na kraju svega ti znaš što si napravio i koliko si talentiran i to je najbitnije! Tu smo uz tebe i velika smo tu podrška", glasi jedan od komentara. "Podrška za tebe, a njih može biti sramota! Ma da takvi srama ni nemaju ali nisu jedini... znaš sve već", glasio je drugi komentar.

